Довези врача на вызов

7.00. Поликлиники открываются. Пять часов на прием больных, дальше — на вызовы. Четыре вызова за смену — норма для участкового терапевта. Если ускорить шаг — успеешь обойти 10–15 квартир. В пандемию успеть домой ко всем пациентам практически невозможно, особенно если добираться приходится ногами. Но в Красноярске на помощь медикам пришли автолюбители. 21 октября журналист ТВК Сергей Григорьев создал в Viber чат «Довези врача (Красноярск)». «Появилась идея: собрать в чате красноярских водителей, которые готовы помочь врачам совершать обходы домов. И врачей, которым эта помощь нужна», — написал Григорьев. Первые несколько дней в чате была тишина. А затем прорвало: Виктория — Honda; Игорь — Ford, Наталья — BMW, Олеся, Евгений, Ольга, Светлана, Татьяна, Ника, Евгения, Анна начали писать: «Можем возить. Есть время и желание. Врачи, отзовитесь!» Сегодня водители развозят медиков на 40–90 вызовов в день. Рекорд — 92.

Врачи на инициативу отозвались не сразу. После нескольких дней молчания в чате водители начали заезжать в поликлиники и прямо предлагать: отвезем! Медики улыбались, не могли поверить, благодарили и… не ехали. В чат заходили из интереса.

Врач Валентина предостерегала: «Ребята, вы очень рискуете!» Ольга Станиславовна — теперь уже базовый больничный контакт для водителей — ей вторила: «Идея хорошая, транспорта катастрофически не хватает, но никто из медицинского сообщества не будет рисковать гражданами и пользоваться услугами для поездки к ковид-положительным». А потом добавляла: «Пользоваться людской добротой мы не привыкли». Волонтеры отвечали: «Хоть сейчас готовы ехать!»

Первый выезд случился в субботу. В 6.38 в чат бросили ссылку на Instagram Городской детской больницы № 8. Там был пост со словом «SOS!». Больница узнала про инициативных водителей и началась «стыковка». Второй зов о помощи пришел от Натальи Гудымовой из поликлиники Красноярской межрайонной больницы № 2.

Она обещала средства защиты и «загрузку до самой ночи». Так выяснилось, что у врачей нет входных.

Селфи в группе «Везу врача»

Врач Людмила в чате удивлялась дерзости коллег: «Неужели так все плохо в поликлиниках? У нас центральная поликлиника и больница, мы как-то справляемся, если совсем-совсем — ездим на своих авто, и чтобы бить SOS — такого нет». Ей в ответ желали здоровья, «чтобы авто никогда не ломалось», и резонно спрашивали: если на вечер остается до 40 вызовов, а единственный водитель при больнице болеет, что это, если не SOS? И что значит — «справляемся как-то»?

Потом, немного освоившись и осмелев, врачи рассказали, что в больнице сидят до полуночи: оформляют документы после вызовов.

Водители стали писать, что готовы возить врачей даже ночью.

И даже в Канске, Емельяновском районе, в Ачинске…

Примерно через неделю в соцсетях красноярский бывший депутат Сергей Суртаев и его сподвижники рассказали, что тоже возят врачей. Выложили фотоотчет и ненавязчиво обозначили номер счета для матпомощи. Примерно в это же время волонтерам стали предлагать деньги, а в чате появились сообщения: «Хочу помочь — нет денег на бензин». С матпомощью в итоге решили не связываться.

Зато идея с наклейками на машины всем пришлась по душе. Взяли картинку из группы и напечатали в промышленных масштабах.

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Многие авто теперь ездят по городу с надписью «Везу врача». Правда, наклейками не преминула воспользоваться «Единая Россия», показавшая их в отчетном материале реготделения.

На видео, показанном прогубернаторскими телеканалами, говорилось, что «эпидемия подстегнула волонтерскую работу», «общество активизировалось на ниве благотворительности», естественно — под крылом партии. И — наклейка «Довези врача» крупным планом...

Многие авто теперь ездят по городу с надписью «Везу врача»

Сейчас заявки водителям-волонтерам поступают из 19 красноярских медучреждений. И со временем этих заявок становится все больше.

Помимо чисто практической помощи в борьбе с пандемией водительский чат играет и другую, не менее важную роль: он по-настоящему сближает горожан. Всего три сообщения:

«Знаете… В этот сложный период как для страны, так и для отдельного человека… Нам всем нужна надежда на лучшее… И вот такие сообщества дают эту надежду».

«Автобратство. Алексей, Татьяна, Юлия, благодарю за помощь поликлинике № 7. Вы герои».

«Я знаю, что мой доктор Олеся, с которой мы прожили этот день, этого не прочитает. Но то, что сделала я, это ничто в сравнении с тем, сколько сделала она. Маленькая, с огромным чемоданом, по этажам пешком. И послезавтра ей снова на работу. Врачи, вы реально герои нашего времени. Без пафоса, просто констатация».

Мария Бухтуева, телеканал ТВК, —

специально для «Новой»,

Красноярск