Разряд патриотизма

Переговорная. За столом двое. Один сидит с видом человека, который распоряжается чужим, но себе не в ущерб. Другой — наоборот: дорожит своим, которое вот-вот у него отнимут.

— С вас поставки, — говорит первый, — иначе встретимся в «Матросской Тишине».

— Какова цена наших услуг и когда будут деньги?

— Как-нибудь потом решим.

— А договор?

— Что, простите?

После подобных переговоров любой бизнесмен побежит к своей «крыше», и неважно, как она называется: полиция, ФСБ или ОПГ — не суть.

Но тут случай другой.

Как жаловаться государству на государство? Можно, конечно, но тюремные решетки после этого окажутся в еще более близкой перспективе.

Так все и произошло. В 2014-м — после Олимпиады в Сочи, на которой многие деловые люди пытались заработать (пусть и за большие откаты) и перед захватом Крыма. Оба эти бизнес-проекта шли под грифом «патриотизм»/«социальная ответственность бизнеса». И гриф этот недвусмысленно свидетельствовал: если заработать не получится, лучше бежать без оглядки, а если вдруг убытки — сделать вид, что именно это и планировалось: благотворительность…

Вняли понятийному правилу ведения русского бизнеса не все — и пошли по продолу. То есть стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с непременным арестом.

Дело это касается владельцев генераторов, востребованных в Сочи, а потом тут же в Крыму. Вот

один из собственников, по мнению следствия, и совершил акт циничного мошенничества, выиграв суд у государства. Здесь нет никакой гиперболы — суть обвинения в этом.

Началось все с рассылки письма, подписанного заместителем министра энергетики РФ господином Черезовым.

Письмо от 6 марта 2014 года Из рассылки зам министра энергетики Черезова

«Минэнерго России организована работа по решению вопроса обеспечения объектов инфраструктуры Черноморского флота Российской Федерации, расположенных на территории Автономной Республики Крым. В связи с этим, прошу до 15.00 07.03.2014 направить в Минэнерго России <…> информацию в соответствии с прилагаемой формой о наличии аварийных резервных источников электроснабжения, перебазирование которых на территорию портовых зон Краснодарского края возможно в максимально сжатые сроки <…>». Письмо-рассылка замминистра энергетики Черезова, 5 марта 2014 года

Из материалов уголовного дела Допрос гендиректора ООО «НТТ-Центр» Добрынина А.И.

«В конце Параолимпийских игр мне поступил звонок от и.о. первого заместителя ПАО «Кубаньэнерго» Армаганяна Э.Г. скинуть список ДГУ (дизель-генераторная установка. — Ред.) <…> и рассмотреть возможность поставки еще порядка 200 ДГУ. <…> Затем он приехал к нам в офис <…> и повторил эту просьбу лично, озвучив, что ДГУ нужны для Республики Крым. Вечером я был вызван в Сочинские сети, где после совещания Армаганян Э.Г. уже в жесткой форме просил приступить к оформлению отношений по передаче ДГУ в распоряжение ОАО «Кубаньэнерго». Я ему повторил уже ранее озвученные мною требования к этой перспективе, приоритетным из которых было заключение договора аренды <…>. Он был раздражен и сказал, что эти станции так или иначе будут отгружены, и правильно было бы, чтобы это произошло с нашего согласия, <…> дело государственной важности и находится под контролем ФСБ, а препятствие может быть расценено как измена Родине, и следующий разговор будет в СИЗО «Матросская Тишина» (здесь и далее выделено редакцией). <…> Просьба поставить ДГУ в Крым от Минэнерго РФ от Черезова А.В. (замминистра энергетики РФ. — Ред.), которая официально была подтверждена письмом <…> была для меня очередной задачей-вызовом, и мы снова [как на Олимпиаде] готовы были «разбиться в лепешку» и помочь. <…> Объем поставленного оборудования и проделанной работы ООО «НТТ-Центр» трудно переоценить, т.к. это был самый большой парк, поставленный коммерческой компанией. А объем предстоящей работы должен был превзойти все вместе взятые предыдущие проекты компании за все время ее существования, и мы были к этому готовы и морально, и профессионально. Аккредитованные на Олимпиаде специалисты ОАО «НТТ-Центр» готовы были ехать в Крым и продолжить работу в том же режиме, и это при том условии, что еще не прошел референдум о присоединении полуострова к России <…>. Тем временем ОАО «Кубаньэнерго» перестало реагировать на наши просьбы ускорить подписание договора аренды. Армаганян Э.Г. перестал отвечать на телефонные звонки. <…> И лишь в июле-августе прислали письмо о том, что правительством РФ принято постановление о компенсации, и в рамках этих денег ДЭС (дизель-электростанции. — Ред.) будут у вас якобы выкуплены. Но и этого не случилось. Оказалось, что это постановление не для нас. <…> Следует отметить, что ООО «НТТ-Центр» продолжило свою деятельность в Крыму. Во время блэкаута в Крыму в ноябре–декабре 2015 года специалисты компании безвозмездно <…> производили пуско-наладочные <…> работы. <…> На рынке малой энергетики РФ моя репутация как порядочного бизнесмена и человека остается незапятнанной даже в связи с этим громким делом и нашими судами и долгами, все <…> считают нас главными пострадавшими в этом проекте, но я как патриот страны и гражданин и дальше готов помогать государству <…>».

Вот так.

Из материалов уголовного дела Письмо (одно из многих) «НТТ-Центр» в адрес «Кубаньэнерго»

«Наша компания вынуждена оплачивать перевозку данных ДГУ за свой счет и аренду за направленные ДГУ, и на сегодняшний момент имеет задолженность перед автоперевозчиками и начисляемую арендную плату <…>. В связи с вышеизложенным, просим Вас <…> скорейшей оплаты транспортных расходов по доставке ДГУ в г. Севастополь <…>».

Кстати, из этого документа следует, что с компанией еще и за работу на Олимпиаде не успели рассчитаться.

Чтобы было понятно, что произошло.

«Кубаньэнерго» получает указание от Минэнерго обеспечить Крым ДГУ.

У «Кубаньэнерго» нет столько установок, чтобы покрыть потребности.

Тогда госкомпания, согласно показаниям свидетелей, допрошенных следствием, требует от частного бизнеса, работавшего на Олимпиаде, поставить необходимое, грозя карами и отнюдь не небесного свойства.

Оборудование поставляется в Крым и там монтируется за счет бизнеса. А договора никакого нет. Нет и денег. И это притом, что тот же «НТТ-Центр» брал оборудование в аренду у других компаний за свой счет, чтобы исполнить «правительственное распоряжение».

Цена вопроса — миллионы. А если учесть, что в подобной ситуации оказался не только «НТТ-Центр», то миллионы не рублей.

По предварительным расчетам только за аренду мощностей участвующим компаниям должны были выплатить порядка 13 млрд рублей. В год. Кому такие деньги платить охота?

Фото: РИА Новости

Похожие показания следствию дает и генеральный директор ООО «ВДМ-Сервис» Сабаев В.В.

Из материалов уголовного дела

«В марте 20014 года в нашу компанию поступил запрос о предоставлении информации об имеющихся свободных ДГУ с целью их последующей поставки на территорию Республики Крым. <…> Далее я в числе иных представителей рынка малой мобильной энергетики был приглашен в г. Сочи на совещание с участием ПАО «Кубаньэнерго» в лице первого заместителя директора Армаганяна Э.Г. На указанном совещании нам было озвучено, что в условиях перехода Республики Крым под юрисдикцию Российской Федерации появилась реальная угроза энергоблокады полуострова со стороны Республики Украина, в связи с чем необходимо в срочном порядке направить все имеющиеся мобильные энергоустановки на территорию полуострова. <…> Сразу было озвучено, что работа происходит в условиях чрезвычайной ситуации, времени на производство торгов и аукционов нет <…>. Нам было сообщено, что финансовые вопросы будут решены позже».

Чтобы далее не цитировать пространный документ, итог: у этой компании оборудование все-таки выкупили, но иные расходы оплачены не были. Компания была вынуждена пойти на подобные условия, поскольку переживала не лучшие дни, несмотря на то, что потеряла денег много больше, чем получила.

Когда у господина Армаганяна Э.Г. из «Кубаньэнерго» следователь уточнил, осуществлялась ли какая-либо оплата за пользование ДГУ. Тот сказал правду:

«Оплата не производилась в виду отсутствия договорных отношений…». Это те, о которых было обещано подумать как-нибудь потом.

И все это произошло, заметьте, ДО референдума в Крыму, чтобы плавно подготовить отъем территории и избежать возможных мер со стороны Украины.

Письмо замминистра энергетики РФ датировано 6 марта 2014 года.

Совещания с энергетиками прошли 7 марта.

А референдум в Крыму состоялся лишь 16-го.

В сложившихся «чрезвычайных обстоятельствах» разбираться почти никто не стал. Кому принадлежит теперь оборудование, где деньги за аренду (повторюсь, это миллионы долларов) и оплата за обслуживание — неизвестно.

Большинство кинутых компаний от греха подальше с государством решили не связываться и денег в судебном порядке не требовать. Ну не судиться же с «Кубаньэнерго», за которым стоит Минэнерго, в Краснодарском крае или в Москве?

А как же уголовное дело, анонсированное в самом начале? Оно существует и сейчас рассматривается судом. Но к ответственности привлечены не те, кто заныкал средства и оборудование, а те, кто попытался отсудить свои деньги.

Да, а потерпевшим по делу проходит «Кубаньэнерго» в лице его представителя Армаганяна Э.Г.

Потерпевшим по делу признали представителя «Кубаньэнерго»

Судиться стал бизнесмен Пономарев, который также поставлял оборудование в Крым. И здесь я должен допустить важную лично для меня ремарку.

Константин Пономарев. Фото из личного архива

Константин Пономарев — тот самый, кто прославился судебными тяжбами с ИКЕА и заключил в итоге мировое соглашение с мебельным гигантом, вернув значительную сумму денег. В меньшей степени г-н Пономарев известен тем, что в свое время давал весьма «правильные» показания против юриста Сергея Магнитского, погибшего в тюрьме. И это обстоятельство заставляет меня относиться к Пономареву, скажем так, как минимум безо всякого уважения. А как максимум — кто-то может даже позлорадствовать на тему бумеранга.

Но в ситуации, когда следствие и суды не являются образцом беспристрастности и законности, их функции приходится выполнять журналистам.

Так вот. Пономарев стал судиться. И, надо сказать, успешно. Правда, для того чтобы представители правосудия хотя бы выслушали его аргументы, Пономарев не стал подавать иск ни в Москве, ни в Краснодаре (не самоубийца). Он стал судиться в Смоленской области, где зарегистрировался. Ход понятен: Смоленску наплевать и на Крымские, и на Кубанские интересы.

Краснинский районный суд Смоленской области иск Пономарева частично удовлетворил. И апелляционная инстанция это решение утвердила: Пономареву деньги надо выплатить.

Эта победа и стоила ему ареста, уголовного преследования и суда по статье о мошенничестве. Одно из доказательств, по мнению следствия, — как раз решения судов в пользу Пономарева.

Из обвинительного заключения

«В целях реализации своего преступного умысла Пономарев К.А. <…> в составе группы лиц по предварительному сговору с ними на первоначальном этапе разработал преступный план, согласно которому решил подать исковое заявление, содержащее заведомо ложные сведения <…>, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, вводя суд в заблуждение <…>. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Пономарев К.А. <…> используя судебный порядок рассмотрения гражданско-правовых споров в своих интересах <…> и <…> получить соответствующее судебное решение <…>. Таким образом использовать полученное судебное решение для хищения денежных средств <…>. Пономарев К.А., действуя умышленно, из корыстных побуждений <…> подал в Краснинский районный суд Смоленской области <…> исковое заявление <…>. Константин Пономарев. Фото: РАПСИ В результате вышеуказанных преступных действий Пономарева К.А. <…> судья <…> Цуцкова И.А., введенная в заблуждение относительно якобы законного характера требований Пономарева К.А. <…> вынесла решение о частичном удовлетворении требований Пономарева К.А. <…>. Таким образом Пономарев К.А. совершил покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере <…>».

Подобные умозаключения добавляют бреда во всю эту историю, суть которой проста — не буду резюмировать, вы и сами все поняли.

Да, а генераторы всех ограбленных компаний по-прежнему дают электричество и приносят кому-то прибыль, а государственный заказ исполнен точно, в срок и практически бесплатно.