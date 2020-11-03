«Пожонглировали словами и получилось обвинение»

Тверской суд столицы начал рассмотрение уголовного дела против муниципального депутата Тимирязевского района Юлии Галяминой. Она стала шестым человеком с 2014 года в отношении которого возбуждено уголовное производство по так называемой «дадинской» статье (212.1 УК РФ). Ей грозит наказание до пяти лет колонии за неоднократное нарушение Административного кодекса в части проведения митингов, пикетов или демонстраций. Последний громкий процесс по этой статье — уголовное дело общественного активиста Константина Котова, который в 2019 году был приговорен к четырем годам колонии за четыре мирных одиночных пикета.

Перед началом заседания у Тверского суда собралось несколько десятков человек, чтобы поддержать Галямину. Среди них были депутаты Мосгордумы: Сергей Митрохин, Михаил Тимонов и Олег Шереметьев, а также исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, политики Любовь Соболь и Дмитрий Гудков. Все Они выражали уверенность — «дадинскую» статью нужно отменить. У некоторых собравшихся на лицах были маски с перечеркнутым номером статьи УК 212.1. Политик Дмитрий Гудков убежден, что власти опасаются Галямину, в том числе, как возможную претендентку на кресло депутата Госдумы.

Процесс по делу Юлии Галяминой проходит в открытом режиме, но из-за коронавирусных ограничений в зал заседаний пустили только нескольких аккредитованных журналистов, остальные слушатели следили за процессом из зала трансляций.

— Спасибо, что пришли. Буду знать, что вы смотрите процесс из другого зала, — обратилась Галямина к группе поддержки перед заседанием.

— За вами наблюдает вся страна, — ответили ей.

Группа поддержки у суда во время заседания по делу Юлии Галяминой. Фото: Андрей Карев / «Новая газета»

Дело муниципального депутата рассматривает судья Анатолий Беляков. Именно он в конце прошлого года приговорил к реальным срокам фигурантов «московского дела» Эдуарда Малышевского и Данилу Беглеца. Сторону обвинения представляет прокурор Васильева. Она выступала одним из гособвинителей по делу «Нового величия».

Напомню, уголовное дело против Юлии Галяминой возбудили в конце июля этого года из-за проведения акции против поправок в Конституцию, которая прошла 15 июля на Пушкинской площади. Как сообщал Следственный комитет, причиной преследования Юлии Галяминой стала публикация в интернете «лозунгов различного содержания» с призывом к участию в «несогласованной акции». Дело завели по «дадинской» статье, так как ранее Галямину уже привлекали к адми6истративной ответственности по статье 20.2 — за нарушение правил участия в акциях. Всего политику вменяют девять эпизодов. Два из них произошли еще в июле 2019 года, но судебные решения по ним вступили в силу только в феврале 2020 года.

Заседание началось с выступления прокурора, где она подробно перечислила все эпизоды, за которые Галямина ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП После каждого оглашенного эпизода прокурор повторяла, что подсудимая скандировала лозунги, не выполняла законные требования полицейских, создавала условия нарушения правопорядка, привлекала внимание граждан и сотрудников СМИ, мешала проходу пешеходам и проезду общественного транспорта. Таким образом «создала угрозу причинения вреда конституционно охраняемых ценностей в сфере общественной безопасности».

— Вам предъявленное обвинение понятно? — спросил у Галяминой председательствующий.

— Не понимаю ни логику, ни суть этого обвинения. Каким образом статья 212.1 может быть применена, когда не прошло 180 дней. Почему некоторые утверждения принимаются как факты, используются оценочные суждения. Мне кажется, это полным абсурдом.

Судья Беляков попросил прокурора снова повторить предъявленное обвинение, но подсудимая настаивала на своем.

Юлия Галямина с адвокатами. Фото из соцсетей

— Галямина, давайте так. Те обстоятельства, что изложил государственный обвинитель, будут устанавливаться по ходу судебного разбирательства. У вас же два профессиональных защитника, они вам объясняли суть обвинения?

— Адвокаты не могут объяснить, они сами не понимают.

— Мне, имеющей юридическое образование, самой непонятно, что предъявляется Юлии Евгеньевне, — возразила адвокат Мария Эйсмонт. — Обвинение странно трактует 27 статью Конституции [о свободе передвижения]. Мы услышали, что Галямина куда-то ходила и скандировала лозунги. <...>Хочу, чтобы уважаемое обвинение, мне объяснило, каким образом эта статья трактуется как нарушающая чьи-то права пройти между домами или через сквер. 27 статья определяет право свободно передвигаться по территории нашей необъятной родины, но не касается передвижения людей по скверам и бульварам. <...> Какие конституционные права были нарушены? Юлия пыталась реализовать свои права на свободу собрания. Это не выпендреж, а искреннее непонимание.

Защитница также заметила, что Конституционный суд в 2017 году прямо указал, что уголовная ответственность может наступать за ряд нарушений правил митингов, пикетов или шествий, совершенных в течение 180 дней. Однако между нарушением КоАП Галяминой в июле 2019 -го и 15 июля 2020-го прошел целый год.

«У нас нет состава уголовного преступления. Кроме того, обвинение не только не доказало, но даже не конкретизировало ту самую реальную угрозу в этих деяниях. Взяты некие слова, ими пожонглировали и получилось обвинение в уголовном преступлении», — сказала Эйсмонт.

Затем суд перешел к допросу свидетелей. Первым допросили оперуполномоченного из отдела по борьбе с экстремизмом Антона Навроцкого.

Он рассказал, что вместе с коллегами занимается мониторингом соцсетей активистов, что он составил рапорт на Галямину за ее призывы прийти на несогласованную акцию на Пушкинскую площадь «отстаивать свои базовые права».

Ранее этот эшник руководил задержанием антифашиста Алексея Сутуги в 2014 году и мониторил соцсети Константина Котова.

— Прямые призывы граждан выходить на акцию и защищать свои права — это плохо? — интересовалась Галямина у оперативника.

— Снимается вопрос! — нервничал судья. Под конец заседания он перешел на крик и почти через один снимал вопросы защиты и подсудимой.

— Какой нормативный акт нарушает призыв защищать свои права? — уточнила Галямина.

— Данная норма имеет согласовательный характер для проведения массовых мероприятий, в федеральном законе имеется для этого трактование.

— Что у нас выше: Конституция или федеральный закон?

— Снимается вопрос! Этот вопрос не имеет отношение к рассматриваемому делу — снова перебил судья.

— А я считаю, что имеет, — не унималась Галямина.

— Суд определяет те вопросы, которые имеют место быть либо нет.

— Хорошо, только говорите, пожалуйста, имеет место, а не «имеет место быть». Это ошибка, — поправила Галямина, но судья сделал вид, что не заметил этот комментарий.

Следующий свидетель сотрудник второго оперативного полка полиции Григорий Меркс поделился обстоятельствами 14 июля 2019 года, когда задержал Галямину на акции у Мосгоризбиркома. «Участники перекрыли все дворы, пытались разбить палаточный городок, — уточнил свидетель. — Галямина выступала перед народом, заводила их. Они выкрикивали, что «они здесь власть».

Меркс говорил, что его коллеги задерживали «самых ярких активистов», а Галямина в свою очередь «поднимала народ».

Подсудимая в свойственной ей манере преподавателя попросила полицейского объяснить свои «метафорические» показания.

— Активисты не обладают признаками яркого. Что значит «яркий активист» «поднимает народ»? — укоризненно заметила она.

— Значит активно проявляет себя. Я так своими словами объяснил, — развел руками Меркс.

— Какие противоправные действия совершила Галямина? — продолжил допрос адвокат Михаил Бирюков.

— Выкрикивала лозунги, поднимала народ. У них была цель войти в избирком.

— Как вы определяете, что лозунги были политические? — спросила Галямина.

— Все, что касается политики, государства и любой власти.

— Создавал ли митинг какую-то угрозу?

— Да, он создал угрозу общественному порядку. Любое массовое скопление людей считается угрозой.

Другой полицейский Геннадий Миконенко повторил показания Меркса. Они вместе с ним дежурили у городского избиркома и задержали Галямину. «У здания была неспокойная обстановка. Около тысячи человек было. После активных действий, начали задерживать участников, — рассказал свидетель. — В тот день нам давали сводки на активистов, говорили о возможном появлении некоторых лиц, к примеру, на таких акциях могут появиться Яшин, Соболь или Галямина. Но я не могу обо всем вам говорить. Вы и без меня все хорошо знаете».

Судья, заканчивая допрос, задал ряд наводящих вопросов. Это отметила защита.

— Сейчас суд задает вопросы, — пресек возражение председательствующий. — Несанкционированная акция создавала угрозу жизни и здоровью граждан?

— Я думаю, что, да, — ответил Миконенко.

— В чем конкретно состояла угроза? — поджимала Эйсмонт.

— Большое количество людей что-то хотят…

— В чем угроза жизни?

— Большое количество людей что-то кричат. Вы пойдете напрямую или в сторону? — Я — напрямую, если люди симпатичные.

— А если это футбольные фанаты? Вы испугаетесь или мимо пройдете?

— Эйсмонт бы точно пошла прямо, — пошутил судья и закончил допрос. Заседание отложили до 12 ноября.