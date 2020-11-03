Война цивилизации и варварства

Вечером 2 ноября исламисты начали беспорядочно стрелять в прохожих в самом сердце Вены — первом (по нумерации и исторической значимости) районе. Их жертвами стали четверо прохожих, десятки людей получили тяжелые ранения, один из террористов убит на месте. Спецоперация с участием элитных подразделений полиции и армии продолжалась всю ночь и весь день после атаки, но ее итоги не ясны до сих пор — о соучастниках преступления нет официальной информации. Австрийская контрразведка знала о «спящих» боевиках «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) и регулярно пересчитывала их по головам, а попавшая под обстрел синагога на аллее Зайтенштеттенгассе уже несколько раз до этого становилась целью антисемитских атак. И даже при повышенной осведомленности позабывшая о терроризме Австрия вновь приспускает флаги в память о жертвах террора.



Около 20.00 по местному времени (22.00 мск) террористы открыли огонь в шести точках центрального района Вены — на улицах Зальцгрис, Бауэрн- и Фляйшмаркт, площадях Грабен, Морцинплац, а также на аллее Зайтенштеттенгассе. Сообщения о стрельбе возле синагоги моментально породили версию об антисемитской атаке, однако представители еврейской общины призвали горожан не спешить с выводами: здание было закрыто в момент атаки, оттуда ушла даже охрана.

Места, выбранные преступниками для нападения, особенно уязвимы в контексте террора по двум причинам.

Во-первых, зона, в которой разворачивалась трагедия, входит в так называемый Бермудский треугольник Вены — барный квартал. Вечером 2 ноября там было особенно много людей — до начала нового антикоронавирусного локдауна оставалось четыре часа, это последний шанс куда-то сходить, в полночь все заведения должны были закрыться, а со следующего дня на территории страны вводился комендантский час. По свидетельствам очевидцев, в первые минуты стрелки целились именно в тех, кто отдыхал возле баров и клубов.

Во-вторых, Бермудский треугольник, Внутренний город, и прилежащий второй район исторически закрепились за еврейской общиной. Из-за концентрации торговых точек, культурных и религиозных мест, а также еврейских пекарен район Леопольдштадт еще до Второй мировой получил в народе произвище «Остров мацы», а народная топонимика квартала включает в себя такие названия, как Еврейская аллея или «Еврейский текстильный квартал». После войны предприниматели из общины заново открывали здесь свой бизнес. И сейчас община Вены продолжает расти — в 2020 году правительство после долгих споров гарантировало потомкам изгнанных нацистами евреев право на упрощенное вступление в гражданство.

Еврейские кварталы Вены уже становились целью террористов в конце XX века. Связанные с Палестиной группировки попытались взорвать ту самую синагогу на аллее Зайтенштеттенгассе 22 апреля 1979 года. Тогда никто не пострадал. Позже боевики палестинского националиста Абу Нидаля открыли огонь по прихожанам синагоги, два человека погибли, а в мае 1981 года иракский стрелок из группировки Нидаля убил Хайнца Ниттеля, венского политика, занимавшегося укреплением отношений с Израилем.

Теракт 2 ноября 2020 года уже не имеет ничего общего с Палестиной. 20-летний Фейзула Куйтим был албанцем и имел два паспорта — македонский и австрийский.

Следствие и спецслужбы не знают, в какой момент он радикализовался, но своих симпатий к «Исламскому государству» Фейзула не скрывал никогда.

Локации Вены, которые были атакованы в ночь на 3 ноября. Красным знаком отмечена синагога. Карта: ORF

В апреле 2019 суд приговорил Куйтима к году и 10 месяцам тюрьмы за попытку примкнуть к боевикам в Сирии. Его остановили в Турции при переходе границы и выслали в Австрию. Однако Фейзула вышел из тюрьмы раньше срока в декабре 2019 года — закон в Австрии защищает в судебных процессах не только несовершеннолетних, но и так называемых молодых взрослых, что повышает шанс освободиться условно-досрочно.

Почему спецслужбы не обращали внимания на стрелка после УДО, не может ответить даже министр МВД Австрии Карл Нехаммер. По его словам,

Куйтим просто «обманул систему дерадикализации».

Перед атакой Фейзула опубликовал в инстаграме фото с укороченным автоматом Калашникова, мачете и пистолетом. Весь этот арсенал он задействовал в атаке. Пост-мортем полиция обнаружит на нем и муляж пояса смертника, о котором в первые минуты теракта в соцсетях писали очевидцы событий.

Террорист — албанец Фейзула Куйтим

С 20.00 понедельника (то есть уже почти сутки) элитные спецподразделения полиции «Кобра» и «Вега» при поддержке армии продолжают спецоперацию и

не могут установить, действовал террорист один или с сообщниками.

Правоохранители провели 15 обысков и задержали 14 человек. Согласно данным посла России в Вене Дмитрия Любинского, под подозрение попали выходцы с Балкан и из Северо-Кавказского региона. Полиция не комментировала эти данные.

После теракта центр Вены полностью оцеплен и пуст — здесь возле религиозных объектов и стратегически важных зданий дежурят вооруженные солдаты, а жителям рекомендовано не приближаться к исторической части города и не водить детей в школу.

Оперативный штаб собрался еще в первые часы теракта: канцлер Себастьян Курц и глава МВД Нехаммер подключили к работе минобороны и контрразведку, которая много лет собирала данные об исламистах в Австрии, в том числе была в курсе поездок Куйтима в Турцию.

Федеральное ведомство по защите Конституции и борьбе с терроризмом предупреждало об опасности «спящих» сторонников ИГ в Австрии и готовилось к предотвращению подобных атак. Недавно ушедший в отставку глава контрразведки Петер Гридлинг летом 2019 года рапортовал, что вернувшиеся из исламистских формирований боевики продолжают получать финансирование в Австрии и планируют активные действия. «Возвращенцы», по мнению Грилдинга, представляют «невообразимую опасность». На контроле у антитеррористического ведомства до недавнего времени были 320 резидентов Австрии, вернувшихся из Сирии и Ирака или пытавшихся туда попасть. 58 из них считались погибшими, а более 90 — проживают в стране.

Усиливали ли спецслужбы Австрии контроль за исламистами после убийства учителя Самюэля Пати во Франции и серии терактов в разных точках планеты — неизвестно. Правительство Австрии в принципе в данный момент не связывает венские события с заявлениями в адрес Европы со стороны представителей мусульманского мира.

Джихадисты предложили свою версию происходящего — на портале SITE появилось заявление, в котором от имени террористов утверждается, будто атака на Австрию связана с участием страны в антиигиловской коалиции под предводительством США. Проблема в том, что

Австрия поставляет лишь гуманитарную помощь в Сирию, а солдаты Бундесхеера ни разу не участвовали в антитеррористических миссиях в регионе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал теракт в Вене «атакой на братскую страну» и призвал показать «врагам, с кем они имеют дело». Но 34-летний лидер Австрии и предводитель правых сил Себастьян Курц, похоже, не готов делать резких и воинственных заявлений подобно французскому коллеге. Канцлер, впервые пришедший к власти благодаря альянсу с правыми популистами и сторонниками высылки мигрантов, выбрал сверхспокойный и взвешенный подход в своем траурном обращении:

«Все мы должны помнить, что это не противостояние христиан и мусульман или австрийцев и мигрантов. Это война цивилизации и варварства. И мы будем вести эту войну всеми силами», — заявил Курц.

Верхушка власти Австрии, канцлер Себастьян Курц (в красной маске не лице) на месте теракта в Вене. Фото: EPA

Экс-партнеры Курца из популистской Партии свободы (АПС) уже предложили средства ведения такой цивилизационной войны — лишить гражданства всех попавших под подозрение контрразведки и выслать их из страны. В 2018 году АПС таким же образом хотела выслать в Россию представителей чеченской диаспоры, а теперь к методам депортации хочет прибегнуть и глава МВД Франции Дарманен.

Австрийский канцлер пока не строит радикальных планов и, похоже, всеми силами пытается показать, что не собирается делить население «своих» и «чужих» даже в условиях террористической угрозы.

*ИГ — организация, запрещенная в России