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№ 121 от 2 ноября 2020

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«Где ваш фонд? Почему государство этих детей не видит?»

Дмитрий Муратов — о том, как власть не оказывает, а откладывает срочную помощь детям, больным СМА

Общество52

Дмитрий Муратовглавный редактор «Новой газеты»

52
 

С начала года «Новая газета» занимается помощью пациентам с редкими заболеваниями, в том числе спинальной мышечной атрофией (СМА), которые не получают положенные по закону жизненно важные лекарства. В июне на эту проблему обратил внимание президент России Владимир Путин. Он предложил повысить НДФЛ для граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год, а вырученные средства направить на лечение орфанных болезней. Распоряжаться деньгами должен новый государственный фонд. 

Вчера, 1 ноября, истек срок исполнения поручения Путина. Однако ни фонда, ни четкого понимания механизма финансирования лекарств до сих пор нет. Это и стало предметом дискуссии на форуме «Сообщество», организованном Общественной палатой России, в котором принял участие главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

— Открываю сегодня утром сайт Минюста. Татьяна Алексеевна Голикова, где ваш фонд? Нет фонда. <...> Обратите внимание, какую фразу мы слышали все эти два часа [от экспертов и родителей пациентов]. Каждый произносил ее, почти каждый. Она звучит так: «Государство этих людей не видит». Вы заметили все? Государство. Этих. Людей. Не видит. Я хочу узнать, что это за такой Вий с закрытыми веками, который не видит людей? Не пора ли эти веки открыть?! Или эти веки сменить? Или сменить оптику на этих глазах? Чтобы государство видело этих людей!»

Теги:
господдержка, спинальная атрофия

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