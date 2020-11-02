Пять главных вопросов о выборах в США. ВИДЕО

Кого, кроме президента и вице-президента, избирают на этих выборах?

Первый вторник после первого понедельника ноября раз в четыре года проводятся президентские выборы. Можно проще сказать о дате выборов — первый вторник после 1 ноября. Это день всеобщих выборов.

Полностью выбирается состав Палаты представителей – нижней палаты конгресса, все 435 мест. Кроме того, избираются: 6 делегатов без права голоса. Это представители столичного округа Колумбия и заморских территорий США.

Избирается треть Сената — верхней палаты конгресса, в этом году чуть больше — 35 сенаторов из 100.

В 11 штатах и двух заморских территориях выбирают губернаторов.

На местном уровне — речь идет об избирательном округе — проводятся референдумы и граждане отвечают «да» или «нет» по животрепещущим вопросам местной жизни: обычно по бюджету, строительству, налогам, школам и т.д.

Всеобщие выборы — это многоступечатый процесс. Но, конечно, в первую очередь все следят за выборами президента, а также в Конгресс.

Кто такие выборщики? Откуда они берутся? Зачем они нужны?

Выборы президента в США непрямые, то есть исход не решается общим большинством от числа проголосовавших. Президента отдельно выбирает Коллегия выборщиков.

Выборщиков определяет каждая партия и заранее передает имена в комиссию по выборам. Важно, что выборщиком не может стать тот, кто занимает государственную должность — выборную или назначенную, т.е. это не чиновники, а представители гражданского общества. Отцы-основатели Америки решили, что с выборщиками будет справедливее, роль каждого штата лучше учитывается. Всего выборщиков 538 — это уполномоченные делегаты от 50 штатов плюс округ Колумбия, которые в середине декабря (в конституции записано — в первый понедельник после второй среды декабря) из столиц своих штатов передают голоса в Конгресс. Количество выборщиков от штата определяется соответственно количеству жителей по данным последней переписи населения.

В 48 штатах и округе Колумбия выборщики обязаны проголосовать за кандидата, получившего в их штате большинство голосов в ноябре. В двух штатах — Мэне и Небраске — выборщики обязаны голосовать не за того, кто победил во всем штате, а только за того, кто победил в их избирательном округе (в Мэне 2 округа, в Небраске 3), и теоретически от одного штате может быть голосование за разных кандидатов в президенты.

Система кажется запутанной и о необходимости ее отмены спорят, не работает принцип «один человек — один голос», но отцы-основатели решили, что коллегия выборщков лучше защищает принцип американского федерализма.

Если бы было прямое голосование, то многонаселенные штаты — Калифорния, Нью-Йорк, Флорида и так далее — решали за всех,

а мнение крохотных или малочисленных — Нью-Гэмпшира, Род-Айленда, Западной Вирджинии — тонуло бы в общем потоке.

Итак, 3 ноября, будут считать голоса выборщиков. Для победы нужно, как минимум, 270 из 538. Кстати, только дважды в истории, в 2000-м и 2016-м году кандидаты, получившие большинство при общем голосовании, проиграли при подсчете числа выборщиков. За Хиллари Клинтон 4 года назад проголосовало на 3 млн человек больше, а Трамп получил 303 голоса выборщиков.

Существуют и так называемые, «нечестные выборщики», те, кто не голосует так, как обязан. Четыре года назад таких было семь. Но они никогда не решали общий исход выборов. В случае с Трампом это было просто протестное голосование, ничего не менявшее.

Что такое «неопределившиеся» штаты? Почему от них зависит итог голосования?

«Неопределившимися» штатами называют те штаты, где исход борьбы не предрешен. Есть исторически сложившаяся традиция—обычно штаты на восточном и западном побережье США с многомиллиоными мегаполисами голосуют за демпартию, а американская глубинка — аграрная, консервативная, более религиозная — за республиканцев. Но происходят демографические изменения, меняется состав избирателей, и штаты, казавшиеся заведомо республиканским или демократическими переходят в состав неопределившихся.

На этих выборах авторитетный сайт «538» насчитал 13 таких штатов:

Флорида,

Пенсивальвания,

Мичиган,

Миннесота,

Огайо,

Айова,

в этом году к ним прибавились традиционно республиканские:

Северная Каролина,

Техас

Джорджия,

А еще

Невада,

Нью-Гэмпшир,

Висконсин,

Аризона.

Когда мы узнаем, кто стал новым президентом США?

На обычных выборах и чаще всего к утру или полудню следующего дня, хотя технически подсчеты продолжаются, общий итог ясен, и проигравший признает свое поражение, а победитель выступает перед торжествующими сторонниками. 20 лет назад потребовался повторный персчет голосов в штате Флорида, который был остановлен только решением Верховного суда.

В итоге президентом стал Джордж Буш-младший, и важно то, что Эл Гор ради стабильности в Америке, признал поражение. Что будет в этом году — из-за коронавируса с беспрецедентным дострочным и почтовым голосованием, которое Тамп заранее назвал объектом для мошенничества, это вопрос.

Сторонники республиканцев склонны голосовать традиционно —явившись лично на участок в день голосования. Демократы в этом году массового головали по почте или доставляли бюллетени в специальные ящики по сбору голосов.

Ясно, что многое бюллетени уже собрали, ясно, что многие голоса застрянут на почте. Будут решать правила в отдельных штатах, учитывать эти голоса или признать недействительными.

Сроки почтовых отправлений везде разные, правила подсчета тоже. Ясно, что будут многочисленные обращения в суды с оспраиванием результатов. То есть, ясно то, что в этом году процедура подсчета неясна и непредсказуема. Мы можем узнать итоги к утру, а можем не узнать и через неделю.

Важна позиция кандидатов и их сторонников. Как у нас говорят, раскачивать лодку, вызывая сторонников выйти на улицу с личным оружием или просто с камнями или признать поражение ради стабилизации расколотой надвое страны. Тут важны объективные бесспорные итоги голосования, а именно они, боюсь, будут оспариваться.

Что для России будет означать переизбрание Трампа или избрание Байдена?

Я убежден, что ключ к улучшению двусторнних отношений лежит в Кремле, а не в Белом доме. И от того, победит Трамп или Байден, общее отношение к российской власти, я подчеркну, не к России и россиянам, а к российским властям, в Вашингтоне не изменится.

Хотя на личном уровне, как известно, Трапм неоднократно высказывал лестные оценки Владимиру Путину. Он вообще симпатизирует автократам- председателю Си или вождю нации Ким Чен Ыну. Байден, наоборот, персонально резко критиковал российского президента и по некоторым сообщениям даже рекомендовал ему не переизбиратася, когда еще президентом был Медведев. Но это ничего, в данном случае не значит.

Законодатели из Конгресса выработали общий консенсус и готовы принимать новые антироссийские санкции, если последуют новые поводы, а Белый дом, кто бы ни был президентом, будет действать прагматически: он заинтересован в переговорах по разоружению прежде всего.

В Вашингтоне давно уже рассматривают Китай, а не Россию, как главного конкурента на мировой арене. Хотя конечно, про угрозу быть стертыми в радиоактивный пепел никто не забывает.