Досрочные, почтовые: Трамп — против, Байден — за

По данным общественной организации «Проект выборы в США» (the United States Elections Project), по состоянию на утро среды более 73 миллионов американцев уже проголосовали досрочно лично или получили бюллетени для голосования по почте.

Это почти 53 процента от общей явки в 138 миллионов человек на выборах 2016 года.

Наиболее массово досрочные голосования проходят в штатах, где в этом году исход их не ясен. В Техасе уже собрано более 90 процентов голосов от числа проголосовавших на выборах 2016 года, Северная Каролина и Джорджия уже получили более трех четвертей, а Флорида — более 70 процентов. Висконсин преодолел половину в среду утром. Это первые президентские выборы, когда досрочное голосование проводится в штате Нью-Йорк. По состоянию на вторник почти полмиллиона жителей города проголосовали досрочно, часы голосования на участках были продлены.

«Цифры ошеломляют», — написал Майкл П. Макдоналд, профессор политологии из Университета Флориды, который собирает данные для «Проекта выборы».

Как показали опросы, сторонники демократов предпочитают именно такой вид голосования — досрочно и/или заочно, а избиратели республиканцев собираются прийти на участки лично и точно в день голосования. Поэтому, как предсказывают эксперты, в первые часы, сутки или несколько суток подсчета возможен перевес голосов республиканцев, который потом будет нивелироваться за счет обработки открепленных бюллетеней по почте. Президент Трамп неоднократно выступал против голосования по почте, делая заявления о том, что оно является «объектом мошенничества».

Место проведения досрочного голосования и очередь из желающих принять в нем участие, Нью-Йорк. Фото: ЕРА

Этим заложена главная бомба под выборы-2020. Если Трамп откажется признавать свое поражение, а отдельные штаты будут по итогам голосований апеллировать к Верховному суду США, где после вступления в должность Эми Кони Барретт перевес консерваторов над либералами 6:3, в стране может начаться острейший кризис власти.

Расклад накануне: ликбез

Джо Байден опережает Трампа на 9 процентных пунктов в национальном масштабе, 52–43%, согласно среднему показателю национальных опросов, проведенных после 12 октября.

К этим цифрам необходимо относиться очень спокойно. Четыре года тому назад Хиллари Клинтон набрала в общей сложности на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. Байдену предсказывают еще более заметный перевес в так называемом «общем голосовании». Но в США побеждает не тот, что набрал больше голосов рядовых избирателей, а тот, кто заручился поддержкой большего числа членов коллегии выборщиков — уполномоченных делегатов от каждого штата, которые будут избирать президента. Система придумана еще «отцами-основателями» Америки и позволяет лучше учитывать мнение жителей каждого штата.

Президентом становится кандидат, который получит как минимум 270 голосов из 538 выборщиков.

Поэтому правильнее считать рейтинги кандидатов в каждом штате.

Однако, как свидетельствуют исторические традиции, есть штаты почти всегда поддерживающие одну и ту же партию: оба побережья с их многомиллионными мегаполисами симпатизируют демократам, глубинка, более религиозная, аграрная, консервативная, — «земля Трампа».

Фото: ЕРА

Если взять опросы, рейтинг президента предопределяет успех на выборах в Алабаме, Арканзасе, Аляске, Айдахо, Индиане, Кентукки, Луизиане, Миссисипи, Северной и Южной Дакоте, Оклахоме, Юте. В Западной Вирджинии перевес Трампа над Байденом составляет 33 пункта, а в Вайоминге — 34! Но решает исход выборов голосование в так называемых «неопределившихся штатах». В большинстве из них Байден лидирует: в Мичигане на девять пунктов, на 8 — в Висконсине, на 7 — в Пенсильвании, на 5 — в Аризоне. В Огайо и Флориде минимальный перевес то у одного, то у другого.

Как свидетельствуют данные социологов, за Трампа выступает большинство белых мужчин без образования, за Байдена — белые мужчины — выпускники колледжей и институтов, белые женщины и нацменьшинства. Добавлю, что за Трампа и так называемый «золотой процент Америки» — самые богатые — главы и акционеры крупнейших корпораций.

Как правильно считать

Вокруг этого разгорелись нешуточные страсти. США объединяют 50 штатов. В каждом свои правила, в том числе, по выборам. Так вот, юристы подали более 300 исков в 44 штатах по вопросам, связанным с голосованием во время пандемии.

Наиболее важные случаи в тех штатах, от которых может зависеть исход президентских выборов или контроль над Сенатом.

Верховный суд штата Пенсильвания постановил, что сотрудники избирательных комиссий должны подсчитывать бюллетени, отправленные по почте, которые поступают в течение трех дней после дня выборов. Республиканцы пытаются добиться через суд отмены этого приказа, чтобы засчитывались только бюллетени, полученные до дня выборов.

Участок для досрочного голосования в Бруклине, США. Фото: ЕРА

В Северной Каролине республиканцы и команда Трампа обратились в Верховный суд с просьбой заблокировать решение совета по выборам штата продлить крайний срок получения бюллетеней по почте до 12 ноября, если они были отправлены до дня выборов.

Техас: Верховный суд штата поддержал распоряжение губернатора-республиканца Грега Эбботта по ограничению одним ящиком отправку бюллетеней по почте в одном округе. В крупнейшем округе штата Харрис проживает 4,7 миллиона человек. Для избирателей здесь теперь будет доступен всего один специальный ящик для почтовых бюллетеней.

О каких ящиках идет речь? Чтобы проголосовать по почте, зарегистрированным избирателям надо заранее послать запрос на получение бюллетеня для досрочного заочного голосования. В результате огромного числа полученных заявок бюллетени пришли с большой задержкой, и для тех американцев, кто боится, что заполненный бюллетень будет получен избирательной комиссией слишком поздно и не учтен, по всей стране были созданы специальные ящики для голосования по почте, куда можно подъехать и опустить свой конверт с бюллетенем.

Более 30 штатов позволяют американцам, проживающим за границей, возвращать бюллетени по факсу, электронной почте или обоими способами. Но в остальных штатах бюллетени принимаются только по почте.

Бенджамин Коул, доктор философии, преподающий в Германии, без проблем голосовал из-за границы в 2016–2018 годах на выборах в штате Джорджия, где он жил до переезда за границу. Но в этом году, обеспокоенный задержками почты в связи с пандемией, он отнес заполненный бюллетень на почту в Кёльне в тот же день, когда получил его — 16 сентября. Несколько недель профессор беспокоился о судьбе своего избирательного бюллетеня. Наконец, проверил сайт государственных выборов и узнал, что его голос был получен 2 октября.

Однако, по данным почтовой службы США, его бюллетень все еще в пути.

Группа из 10 американцев, проживающих в семи странах, подала в суд на сотрудников избирательных комиссий в семи штатах — Джорджии, Кентукки, Нью-Йорке, Огайо, Пенсильвании, Техасе и Висконсине, — утверждая, что необходимость возвращать свои бюллетени по почте в этом году фактически лишила их права голоса. Они запросили постановление суда, требуя разрешить в этих семи штатах «иностранным» избирателям возвращать свои бюллетени по интернету или факсу.

От оперативной четкой работы американской почты в этом ноябре зависит очень многое.