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22 октября, 18:00. Готовы ли Штаты сейчас выбирать президента? Эксперты в стриме «Новой газеты»

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№ 116 от 21 октября 2020

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Почему выборы в США влияют на Россию? Стрим «Новой»

Гости: Сергей Алексашенко, Екатерина Котрикадзе, Александр Панов и Алиса Сопова

Политика118

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Выборы в США пройдут 3 ноября. До них — меньше двух недель, но готовы ли Штаты сейчас выбирать президента?

Сегодня в 18:00 в прямом эфире обсудим, почему и как выборы в США влияют на Россию. В эфире примут участие экономист Сергей Алексашенко, журналистка Екатерина Котрикадзе, собкор «Новой газеты» в Вашингтоне Александр Панов и аспирантка Принстонского университета Алиса Сопова.

Присоединяйтесь к обсуждению в чате трансляции, чтобы разобраться, почему важно следить за электоральными процессами в США.

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Теги:
как у них, выборы президента сша, стрим

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