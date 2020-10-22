Почему выборы в США влияют на Россию? Стрим «Новой»

Выборы в США пройдут 3 ноября. До них — меньше двух недель, но готовы ли Штаты сейчас выбирать президента?

Сегодня в 18:00 в прямом эфире обсудим, почему и как выборы в США влияют на Россию. В эфире примут участие экономист Сергей Алексашенко, журналистка Екатерина Котрикадзе, собкор «Новой газеты» в Вашингтоне Александр Панов и аспирантка Принстонского университета Алиса Сопова.

Присоединяйтесь к обсуждению в чате трансляции, чтобы разобраться, почему важно следить за электоральными процессами в США.