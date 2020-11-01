День, когда задохнулась рыба

Еще недавно здесь была величественная водная гладь, а сегодня — высохшее дно с кое-где застрявшими ракушками. По потрескавшейся земле небольшим ручейком медленно, но настойчиво вновь завоевывает сушу река Ревда. Это место — особо охраняемая территория, государственный памятник природы областного значения «Новомариинское водохранилище с окружающими лесами».

Водохранилище входит в целый каскад водоемов, разграниченных плотинами. Над ним — старый Мариинский пруд. Соединяются два водоема уникальным сооружением — единственной на Урале сохранившейся до наших времен деревянной плотиной, возведенной полтора века назад при Демидовых. Сегодня она почти разрушена, но функцию свою выполняет — частично сдерживает воду.

Демидовская плотина почти разрушена. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Река Ревда вновь пытается заполнить Новомариинское водохранилище. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Объем Новомариинского регулируется современной плотиной, построенной в 1966 году Первоуральским новотрубным заводом. Реконструировали ее за это время лишь однажды — в 1999 году. В 2012-м плотину передали в ведомство Екатеринбургского унитарного муниципального предприятия (ЕМУП) «Водоканал».

Назначение водохранилища сейчас — регулирование стока реки Ревды для водоснабжения Екатеринбургского промузла. Новомариинское является резервным водохранилищем для обеспечения Екатеринбурга питьевой водой.

«Сюрприз» для рыбаков

В июле произошла катастрофа: «Водоканал» сбросил воду из водохранилища. Ее уровень начал стремительно падать. Всего несколько дней — и от Новомариинского водохранилища осталось голое дно с редкими лужами, в которых билась рыба.

— В этот период как раз рыба шла на нерест, — сокрушается Вячеслав Полушин, житель близлежащего Мариинска, — а они взяли и сбросили воду! Камни все были облеплены икрой. Представляете, сколько рыбы погибло?

Вячеслав Полушин. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Пожилой рыбак разводит руками, силясь найти хоть какое-то логическое объяснение такому отношению к природе.

После подобных потрясений самостоятельно инхтиофауна уже не восстановится.

— Когда в прошлый раз воду сбрасывали, все равно как-то лояльнее к природе отношение было, — вспоминает Полушин сброс десятилетней давности. — А сейчас видно, что им безразлично, выживут ли обитатели водоема. Надеюсь, что хоть часть рыбы успела уйти в Ревдинский пруд, ниже по каскаду.

Лодки надолго сели на мель. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Дело не только в рыбе

— Водоем как питьевой запасник принадлежит Первоуральску, плотина — «Водоканалу», а земля вокруг водоема — Ревде, — говорит Артем Ваганов, председатель федерации рыболовного спорта городского округа Ревда. — Кто и за что должен отвечать, непонятно. Крайних не найти.

Председатель федерации рыболовного спорта городского округа Ревда Артем Ваганов. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Артем уверен, что виновники экологической беды обязаны восстановить ихтиофауну полностью. Так ему объяснили в природоохранной прокуратуре. При этом непонятно, кто позволил воду спускать настолько сильно, да еще и в это время года.

— Они постоянно это делали, играли уровнем последние шесть лет, — утверждает Ваганов. — Но до катастрофы все же не доводили. Надо было либо до нереста осуществлять сброс, когда приоткрылась вода после ледостава, либо уже значительно позже.

Артем признается, что проблема не только с рыбой. Охотники жалуются, что в округе теперь нет и утки. В прошлом году на водохранилище прилетали лебеди, а в этом им садиться уже некуда. Даже животные уходят из ближайших лесов, лишившись водопоя.

Новомариинское водохранилище. Еще недавно все это пространство было заполнено водой. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

— Водоем — памятник природы областного значения, но всем на это наплевать, — сокрушается Артем. — Общественники как-то пытаются достучаться до власти, но в ответ — тишина.

Совершенно неожиданно экологическая катастрофа отразилась и на спортивной жизни области. Как признался председатель Федерации рыболовного спорта Ревды, теперь под вопросом проведение областных соревнований по спиннингу с лодки, а также подготовка спортсменов к состязаниям федерального уровня.

Повторение пройденного

В мае 2010 года Первоуральский новотрубный завод, будучи владельцем плотины, спустил за сутки 16 млн кубометров воды из Новомариинского водохранилища. Унесло и рыбу, и икру. Несмотря на попытки завода представить ситуацию как штатную (профилактика паводка), природоохранная прокуратура возбудила дело в отношении предприятия. Было доказано, что завод сбросил воду сверх нормы, главного инженера оштрафовали на 20 тысяч рублей. Восстановление водоема и ихиофауны заняло несколько лет. Кроме того, был риск, что в случае жаркого лета воды для обеспечения Ревды, Первоуральска и Екатеринбурга не хватит.

Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Ремонт плотины идет полным ходом. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Именно эта история стала причиной, по которой региональные власти решили выкупить гидроузел у предприятия. В 2012 году комплекс передали в собственность администрации Екатеринбурга, а от нее — «Водоканалу». После сделки «Водоканал» пообещал, что «кроме затрат, необходимых для содержания и эксплуатации Новомариинского водохранилища, специалисты будут принимать все необходимые меры для качественной работы гидротехнического сооружения — в частности, поддерживать максимальный уровень воды в водохранилище».

Обезвоженное дно водохранилища. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

— До момента передачи плотины в наше ведение она долгое время не ремонтировалась, что уже начало на ней сказываться, — рассказал «Новой газете» Сергей Никифоров, технический директор ЕМУП «Водоканал». — Новомариинский гидроузел относится к опасным производственным объектам. Затягивать ремонтные работы стало чревато последствиями для Ревды и близлежащих поселений. К сожалению, без сброса воды выполнить работы было просто невозможно.

Сергей Никифоров объяснил, что водосброс в пределах трех метров можно делать на усмотрение организации, все, что больше, — только после согласования с бассейновым водным управлением. По его словам, сброс был согласован в общей сложности с 12 организациями. Из водохранилища спустили почти 46 млн кубометров воды.

Технический директор ЕМУП «Водоканал» Сергей Никифоров. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

— Никакой стихийности или отсебятины в наших действиях нет, все только по согласованию, — подчеркнул технический директор «Водоканала». — Ремонт идет в два этапа. Начали мы в августе этого года, а закончим к концу 2021-го.

В первое время после сброса воды из водохранилища и массовой гибели рыбы «Водоканал» рапортовал, что обязан обеспечить безопасность ревдинцев, чтобы не случилось затопления, поэтому ремонтирует плотину, а вот восстанавливать ихтиофауну — не его забота. В октябре тональность высказываний изменилась.

— Мы подсчитали ущерб, он оценивается в количестве молоди рыбы, — объяснил Никифоров. — Раньше допускалось возмещать ущерб рублями, но сейчас — только восполнением биологических ресурсов. Речь идет о миллионах единиц. В зависимости от того, какую породу будем выпускать. Зарыбление будет не раньше окончания работ, то есть конца следующего года.

Новомариинское водохранилище начнут восстанавливать через год. Фото: Федор Телков / специально для «Новой»

Как сообщили «Новой газете» в пресс-службе «Водоканала», «Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству определены мероприятия по искусственному воспроизводству одного из видов рыб. Конкретный вариант мероприятий по искусственному воспроизводству будет определен во втором квартале 2021 года». Так что у ревдинцев появилась надежда, что лет через пять водохранилище все-таки восстановится, а вместе с ним и памятник природы.

Что интересно, у уникального природного памятника есть свой куратор, который, согласно паспорту объекта, несет за него ответственность. Новомариинское водохранилище с окружающими лесами закреплено за Билимбаевским лесничеством.

— Но за нами же не вся площадь водохранилища закреплена, всего 40 гектаров, — сообщили «Новой газете» в лесничестве. — Официальных уведомлений о спуске воды мы не получали, просто знаем от местных, что ремонт плотины идет. В природоохранную прокуратуру мы не стали обращаться.

И это при том, что тех закрепленных за ответственной организацией 40 гектаров природного памятника уже давно и в природе нет — уплыли по течению в чужое ведомство…

P.S. Благодарим редакцию сайта «Ревда-Инфо» за помощь при подготовке материала.