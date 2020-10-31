В бесконечном рейде



Самый крупный скандал произошел с сухогрузом «Rhosus», арестованным за долги в порту Бейрута. Корабль перевозил аммиачную селитру из Батуми в Мозамбик. Компания-владелец бросила судно, отказавшись выплачивать портовые сборы и зарплату команде. Сотрудники порта перевезли опасный груз на склад, опасаясь, что он пойдет ко дну вместе со старым кораблем в аварийном состоянии. При проведении сварочных работ на складе селитра взорвалась. Погибли больше ста человек, около четырех тысяч получили ранения.

Еще тридцать два российских моряка оказались заперты на судах международного холдинга «Palmali» по всему миру. Команда танкера «Шовкет Алекперова», арестованного у берегов Турции, несколько месяцев безуспешно обращается в консульство и к российским властям с просьбой помочь им вернуться на родину. Судно стоит на рейде в водах Стамбула уже больше пяти месяцев.

«Шовкет Алекперова». Фото: MarineTraffic

Недавно команде удалось добиться помощи от страховой компании, которая взяла на себя ответственность за их репатриацию. Для того чтобы привлечь внимание к проблеме, старший помощник капитана был вынужден объявить голодовку.

Но и это не помогло. «Palmali» отказывается предоставить сменный экипаж. А без него власти порта не могут выпустить команду на берег. Капитан корабля Вадим Каючкин находится на нем уже восемь месяцев, а старший помощник капитана Евгений Шинкаренко — тринадцать. Все это время они не получают зарплату. Компания-судовладелец фактически незаконно удерживает их на судне.

Капитан Вадим Каючкин рассказывает: «За последнее время участились проблемы с поставками воды, продуктов, топлива. Мы неделями сидим без электричества и не можем приготовить себе еду, приходится готовить на открытом огне прямо на палубе. Или, наоборот, нет продуктов, из которых готовить. Ловим рыбу, питаемся тем, что сами добудем. Перебои с поставками питьевой воды. Все это время нам не платят зарплату, и мы не можем сойти на берег.

Дома без нас растут наши дети, а нашим женам угрожают приставы за долги за ипотеку. Мы не видели их много месяцев».

В 500 метрах от «Шовкета Алекперова» на рейде стоит другой арестованный танкер, принадлежащий компании «Palmali», — «Мубариз Ибрагимов». Стоит с 6 июня 2020 года. Долги по зарплате экипажу исчисляются сотнями тысяч долларов, многим морякам не платят с прошлого года. Руководство компании пыталось вынудить их подписать очень странные документы и отказ от претензий по зарплате, обещая после этого решить все проблемы. Капитан и команда не стали этого делать, руководство перестало выходить на связь. С конца августа начались постоянные перебои с поставками еды, питьевой воды, топлива.

«Мубариз Ибрагимов». Фото: MarineTraffic

Капитан танкера Алексей Коротков рассказывает: «Нам удалось договориться о репатриации со страховой компанией, которая также обещала покрыть долги по зарплате за четыре месяца. Нам оставалось преодолеть только одно препятствие, чтобы попасть домой, — сойти на берег. Но из-за того что судно стоит на рейде, а не на причале, по правилам порта оно не может оставаться без офицерского состава. Потому что это небезопасно. Сменный экипаж компания не предоставляет, потому что это дорого. Да и никто в своем уме не согласится ехать на арестованный корабль, на котором не платят зарплату».

В такой ситуации капитан порта обязан отбуксировать судно к причалу или позволить ему причалить своим ходом. Это обеспечит безопасность навигации. Тогда команда сможет сойти на берег и уехать домой.

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Воронин Дмитрий, электромеханик на танкере: «Моя семья сейчас испытывает большие финансовые трудности и очень ждет меня домой. Я не понимаю, почему в XXI веке кто-то имеет право распоряжаться человеческими судьбами, удерживать нас против воли и морить голодом. Я очень надеюсь на скорое возвращение домой!»

Геннадий Прохоров, старший механик «Мубариз Ибрагимов»: «Мы живем в режиме жесткой экономии воды, продуктов и топлива. Находиться на судне в таком положении очень трудно и морально, и физически. Я не получаю зарплату с марта месяца, из-за этого дома сложилась очень трудная финансовая ситуация. Я надеюсь на помощь турецких властей и на то, что они разрешат нам вернуться домой».

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

С 18 сентября капитан «Мубариза Ибрагимова» Алексей Коротков пытается добиться от руководства порта разрешения причалить. Его запросы продолжают игнорировать, адвокату команды ответили отпиской. Российский консул связался с капитаном и выразил слова поддержки, никакой реальной помощи не последовало. Две недели на судне не было топлива, еды, питьевой воды.

«На данный момент запаса воды осталось максимум на три дня. Мы ее максимально экономим, используем только для приготовления пищи и питья. Топлива почти не осталось, генераторы электричества запускаем раз в день, чтобы зарядить телефоны. Мы очень надеемся, что российские власти в лице Министерства иностранных дел смогут повлиять на администрацию порта Стамбула и осуществят нашу репатриацию», — комментирует капитан Алексей Коротков.

«Новая газета» записала видеообращения моряков к российским властям.