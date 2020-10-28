Три вопроса Татьяне Голиковой

цитата татьяны голиковой

— Мы сейчас находимся на этапе отработки окончательного решения, но уже сегодня можно сказать, что главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия — заболевание, которое, к сожалению, стало часто встречаться, и препараты для лечения которого очень дорого стоят и родители не могут себе позволить приобрести их для того, чтобы вылечить или помочь своему ребенку.

И сегодня можно сказать, что такое решение состоялось, и это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника.

Кроме этого, еще 18 орфанных заболеваний, а также 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью маленьких пациентов — это заболевания онкологической направленности, эндокринологической и ряда других направлений, приобретение препаратов по которым дорого для семей.

На сегодняшний день это самый существенный блок — лекарственное обеспечение, которое предполагается финансировать за счет этих 60 млрд рублей, и мы в ближайший месяц продолжим работу с нашим экспертным сообществом для того, чтобы очень четко определить до конца эти заболевания и обозначить прозрачно всему обществу те критерии, по которым эти заболевания включаются в финансирование за счет этого целевого источника.

Кроме этого, еще одно направление, которое представляется нам очень важным и будет финансироваться за счет этого источника — это направление, связанное с расходными материалами и медицинскими изделиями, при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. И здесь есть такие расходные материалы, которые тоже не производятся в Российской Федерации, но при применении которых принципиально меняется качество жизни ребенка, и ребенок из больного фактически превращается в здорового. Это не такое емкое с точки зрения финансов направление, но, тем не менее, оно также будет поддерживаться за счет средств этого источника.