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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Три вопроса Татьяне Голиковой
Власти включили СМА в список заболеваний, которые будут лечить за счет повышения НДФЛ. Но когда это произойдет и хватит ли денег — непонятно
Фото: РИА Новости
Елизавета Кирпановакорреспондент
28 октября вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о том, как именно будут потрачены деньги, вырученные от повышения налога на доходы на физических лиц (НДФЛ). С такой инициативой глава государства выступил еще в июне, предложив распространить ее на граждан, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться лишь та часть доходов, которая превышает эти пять миллионов. Вырученные средства, по словам Путина, должны пойти на лечение детей с редкими заболеваниями. Распоряжаться деньгами будет новый государственный фонд.
цитата татьяны голиковой
— Мы сейчас находимся на этапе отработки окончательного решения, но уже сегодня можно сказать, что главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия — заболевание, которое, к сожалению, стало часто встречаться, и препараты для лечения которого очень дорого стоят и родители не могут себе позволить приобрести их для того, чтобы вылечить или помочь своему ребенку.
И сегодня можно сказать, что такое решение состоялось, и это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника.
Кроме этого, еще 18 орфанных заболеваний, а также 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью маленьких пациентов — это заболевания онкологической направленности, эндокринологической и ряда других направлений, приобретение препаратов по которым дорого для семей.
На сегодняшний день это самый существенный блок — лекарственное обеспечение, которое предполагается финансировать за счет этих 60 млрд рублей, и мы в ближайший месяц продолжим работу с нашим экспертным сообществом для того, чтобы очень четко определить до конца эти заболевания и обозначить прозрачно всему обществу те критерии, по которым эти заболевания включаются в финансирование за счет этого целевого источника.
Кроме этого, еще одно направление, которое представляется нам очень важным и будет финансироваться за счет этого источника — это направление, связанное с расходными материалами и медицинскими изделиями, при оказании высокотехнологичной медицинской помощи. И здесь есть такие расходные материалы, которые тоже не производятся в Российской Федерации, но при применении которых принципиально меняется качество жизни ребенка, и ребенок из больного фактически превращается в здорового. Это не такое емкое с точки зрения финансов направление, но, тем не менее, оно также будет поддерживаться за счет средств этого источника.
«Новая газета» благодарна властям за включение спинальной мышечной атрофии в список заболеваний, которые будут финансироваться за счет нового механизма — редакция добивается решения проблемы с лекарствами для пациентов со СМА с начала года.
Но несколько аспектов, касающихся фонда и повышенного налога, до сих пор остаются под вопросом.
Мы неоднократно направляли официальные запросы в Минздрав, Минфин и непосредственно Татьяне Голиковой, но ясного ответа на них так и не получили. Поэтому задаем вопросы снова — публично, на страницах нашей газеты.
- Когда будет создан государственный фонд, который будет распоряжаться деньгами, вырученными от повышения НДФЛ? Мы просим назвать конкретную дату.
- Только на лечение детей со СМА, по подсчетам экспертов, требуется 36 млрд рублей в год. Хватит ли денег (60 млрд) на то, чтобы обеспечить медпомощью всех больных, которых планирует взять под опеку новый госфонд?
- И самый главный вопрос: смогут ли больные рассчитывать на бесплатную медпомощь уже в первом квартале 2021 года, не дожидаясь окончания налогового периода?
Редакция требует незамедлительного ответа. Дети, больные СМА, слабеют и теряют способность двигаться с каждым днем. Некоторых из тех, о ком мы рассказывали, уже нет на этом свете. Вовремя полученные лекарства могут остановить болезнь, и ребенок вырастет ничем не отличающимся от своих здоровых сверстников. Власти должны сделать для этого все возможное — и как можно скорее.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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