Боратоубийственная война

Несколько суровых женщин обступили обнаженного мужчину в одних купальных трусах, закрывающих лишь совсем интимное, и приготовились его сжигать. «Почему ни министр культуры, ни один наш общественный деятель или блогер не подняли этот вопрос на должном уровне? Все только хайпуют, выставляют в соцсетях этого человека. Так вот мы, матери, решили наказать этого человека. Сделали такой макет, в переводе с английского это означает «ублюдок», — объяснила происходящее за кадром активистка Бота Шыныкулова. После этого женщины подпалили вырезанную в полный рост из картона фигуру британского комика Саши Барона Коэна. Языки пламени потянулись снизу по «ногам» ненавистного всем присутствующим человека. «На колени, на колени встает Борат и просит прощения у всего казахского народа!» — ликующе воскликнули за кадром женщины.

Аутодафе Саше Барону Коэну сейчас мечтает устроить примерно половина Казахстана. Все из-за второй части его сатирического фильма «Борат», которая спустя 14 лет после выхода первой картины приобрела приставку «Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана» в названии. Как и в первой части, главный действующий персонаж — вымышленный казахский журналист Борат Сагдиев, который едет в США с миссией от правительства страны и конкретно от «премьера Назарбаева», а параллельно погружается в современную американскую культуру и политику.

При этом и сам Борат, и вся страна, откуда он родом, показаны недалекими, неаккуратными и порой просто мракобесными. Но это вымышленный мир (виды «Казахстана» вообще снимались в Румынии): куда больше достается американцам, которые, видя глуповатого «журналиста» из какой-то неведомой страны, открываются перед ним и показывают весь свой расизм, гомофобию, сексизм и многое другое.

Фильм — жесточайшая сатира и пародия, но Казахстан, по факту, там упомянут лишь по касательной:

«Сам Саша Барон Коэн неоднократно говорил о том, что он использовал название «Казахстан» только потому, что американцам (на которых, собственно, и нацелена дилогия «Борат») об этой стране ничего не известно, — говорит казахстанский кинокритик Карим Кадырбаев. — Примечательно, что я не слышал о претензиях к картине со стороны Узбекистана, которых в обеих картинах главный герой неоднократно называл «урюки узбекские».

В Узбекистане фильм наверняка не видели, как почти никто не видел его и в Казахстане (вторая часть «Бората» вышла не в кинотеатрах, а в онлайне, — но для обиженного патриота это не повод смотреть такую гадость!) Но горячему казахстанскому зрителю достаточно повода: фильм только вышел, а актеру уже грозят проблемами — правда, в основном, лишь на территории Казахстана. Криминальный авторитет Дикий Арман в своем Instagram кинул клич среди подписчиков с требованием «найти и наказать Бората, который порочит нашу страну». Если надо — нужно подключить диаспору за рубежом, уверен авторитетный критик творчества Саши Барона Коэна.

Кроме того, несколько казахстанцев принесли в американское консульство в Алматы петицию с требованием извинений от актера (фильм они не видели). А в Павлодаре местный житель пришел ночью к приемной акима области и потребовал вызвать его, чтобы через руководителя региона передать свое недовольство Боратом в столицу. Аким к нему не вышел, вышли полицейские: они все-таки дали написать возмущенному жителю заявление, правда, утром он от него уже отказался.

«Основная причина конфликта заключается даже не столько в самой картине, сколько в использовании государственной символики Казахстана в промо-кампании фильма «Борат 2», — говорит Карим Кадырбаев. — Здесь я частично соглашусь с тем, что пиарщики фильма допустили просчеты, когда флаг РК был использован в качестве пляжных ковриков. Едва ли кому-то понравится то, что флаг его страны топчут ногами, чтобы рекламировать коммерческий продукт». Но даже это не противозаконно, и лучшая стратегия здесь была бы — просто не замечать неоднозначную картину, тем более что она рассчитана на другую аудиторию, добавляет кинокритик.

Не тут-то было: к народному возмущению подключился МИД Казахстана. В выходные он выпустил официальное заявление в ответ на «массовые возмущения» граждан. «По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами. В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата», — официально заявили в дипломатическом ведомстве.

На самом деле МИД усидел на двух стульях — и поддержал возмущения, и отказался что-либо делать, — потому что однажды на этом уже обжегся. В 2006 году, когда вышла первая часть, Казахстан де-факто запретил прокат фильма (с радостным улюлюканьем к запрету тогда присоединилась и Россия), а посол республики в Великобритании Ерлан Идрисов даже написал две статьи в английские газеты. В одной он назвал Бората «свиньей», в другой — когда его одернули из Астаны — умилялся тому, что Саша Барон Коэн «привлек внимание к Казахстану».

Нынешние возмущения быстро сойдут на нет, но они показательны и даже симптоматичны, считают опрошенные «Новой» эксперты.

Кадр из фильма

«Реакция на фильм показывает периферийность мышления части общества, то, в каком замкнутом пространстве оно живет.

В целом это связано с отсталостью государства как такового: люди не жили в демократическом обществе, не познали традицию открытого обмена мнениями и отсутствие цензуры», — объясняет политолог Димаш Альжанов.

К тому же юмор юмором, а консультанты у «Бората» явно знакомы с казахстанской новостной повесткой. Помимо «премьера Назарбаева» в фильме упоминаются «две коровы»: это явная отсылка к совету бывшего президента страны, как люди могут себя обеспечить в стране (просто купить двух коров и продавать излишки молока — россиянам тоже на заметку). Да и некоторые пародийные черты фильма до боли похожи на реальные «болячки» республики.

«В «Борате» есть элементы, которые касаются, в том числе, и Казахстана: Так, например, и гомофобия, и сексизм все еще являются большими проблемами внутри нашей страны. Остались еще регионы, где похищение, изнасилование и бытовое насилие являются абсолютной нормой, — говорит Карим Кадырбаев. — Вообще, патриотизм — это не только вывешивание флагов и далеко не битва с несуществующим трикстером Боратом, а понимание того, что в стране есть проблемы куда серьезнее. Перефразируя наших активистов-оппозиционеров — «я проснулся в стране, где столица называется Нур-Султан». И в момент переименования никто флагами [с возмущением] не размахивал. Пока нашего патриотизма хватает только на борьбу с британским комиком, живущим в США, а на то, что происходит за нашей входной дверью, мы не реагируем».