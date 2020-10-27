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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Боратоубийственная война
Казахстан обиделся на вымышленного персонажа из сатирической комедии Саши Барона Коэна. Во второй раз подряд
Кадр из фильма
Вячеслав Половинкоспецкор
Несколько суровых женщин обступили обнаженного мужчину в одних купальных трусах, закрывающих лишь совсем интимное, и приготовились его сжигать. «Почему ни министр культуры, ни один наш общественный деятель или блогер не подняли этот вопрос на должном уровне? Все только хайпуют, выставляют в соцсетях этого человека. Так вот мы, матери, решили наказать этого человека. Сделали такой макет, в переводе с английского это означает «ублюдок», — объяснила происходящее за кадром активистка Бота Шыныкулова. После этого женщины подпалили вырезанную в полный рост из картона фигуру британского комика Саши Барона Коэна. Языки пламени потянулись снизу по «ногам» ненавистного всем присутствующим человека. «На колени, на колени встает Борат и просит прощения у всего казахского народа!» — ликующе воскликнули за кадром женщины.
Аутодафе Саше Барону Коэну сейчас мечтает устроить примерно половина Казахстана. Все из-за второй части его сатирического фильма «Борат», которая спустя 14 лет после выхода первой картины приобрела приставку «Подарок порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно сократившегося народа Казахстана» в названии. Как и в первой части, главный действующий персонаж — вымышленный казахский журналист Борат Сагдиев, который едет в США с миссией от правительства страны и конкретно от «премьера Назарбаева», а параллельно погружается в современную американскую культуру и политику.
При этом и сам Борат, и вся страна, откуда он родом, показаны недалекими, неаккуратными и порой просто мракобесными. Но это вымышленный мир (виды «Казахстана» вообще снимались в Румынии): куда больше достается американцам, которые, видя глуповатого «журналиста» из какой-то неведомой страны, открываются перед ним и показывают весь свой расизм, гомофобию, сексизм и многое другое.
Фильм — жесточайшая сатира и пародия, но Казахстан, по факту, там упомянут лишь по касательной:
«Сам Саша Барон Коэн неоднократно говорил о том, что он использовал название «Казахстан» только потому, что американцам (на которых, собственно, и нацелена дилогия «Борат») об этой стране ничего не известно, — говорит казахстанский кинокритик Карим Кадырбаев. — Примечательно, что я не слышал о претензиях к картине со стороны Узбекистана, которых в обеих картинах главный герой неоднократно называл «урюки узбекские».
В Узбекистане фильм наверняка не видели, как почти никто не видел его и в Казахстане (вторая часть «Бората» вышла не в кинотеатрах, а в онлайне, — но для обиженного патриота это не повод смотреть такую гадость!) Но горячему казахстанскому зрителю достаточно повода: фильм только вышел, а актеру уже грозят проблемами — правда, в основном, лишь на территории Казахстана. Криминальный авторитет Дикий Арман в своем Instagram кинул клич среди подписчиков с требованием «найти и наказать Бората, который порочит нашу страну». Если надо — нужно подключить диаспору за рубежом, уверен авторитетный критик творчества Саши Барона Коэна.
Кроме того, несколько казахстанцев принесли в американское консульство в Алматы петицию с требованием извинений от актера (фильм они не видели). А в Павлодаре местный житель пришел ночью к приемной акима области и потребовал вызвать его, чтобы через руководителя региона передать свое недовольство Боратом в столицу. Аким к нему не вышел, вышли полицейские: они все-таки дали написать возмущенному жителю заявление, правда, утром он от него уже отказался.
«Основная причина конфликта заключается даже не столько в самой картине, сколько в использовании государственной символики Казахстана в промо-кампании фильма «Борат 2», — говорит Карим Кадырбаев. — Здесь я частично соглашусь с тем, что пиарщики фильма допустили просчеты, когда флаг РК был использован в качестве пляжных ковриков. Едва ли кому-то понравится то, что флаг его страны топчут ногами, чтобы рекламировать коммерческий продукт». Но даже это не противозаконно, и лучшая стратегия здесь была бы — просто не замечать неоднозначную картину, тем более что она рассчитана на другую аудиторию, добавляет кинокритик.
Не тут-то было: к народному возмущению подключился МИД Казахстана. В выходные он выпустил официальное заявление в ответ на «массовые возмущения» граждан. «По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами. В провокационных целях насмешкам подвергаются и народ Казахстана, и его государственные символы. Нотный протест бессмысленен, поскольку не имеет адресата», — официально заявили в дипломатическом ведомстве.
На самом деле МИД усидел на двух стульях — и поддержал возмущения, и отказался что-либо делать, — потому что однажды на этом уже обжегся. В 2006 году, когда вышла первая часть, Казахстан де-факто запретил прокат фильма (с радостным улюлюканьем к запрету тогда присоединилась и Россия), а посол республики в Великобритании Ерлан Идрисов даже написал две статьи в английские газеты. В одной он назвал Бората «свиньей», в другой — когда его одернули из Астаны — умилялся тому, что Саша Барон Коэн «привлек внимание к Казахстану».
Нынешние возмущения быстро сойдут на нет, но они показательны и даже симптоматичны, считают опрошенные «Новой» эксперты.
«Реакция на фильм показывает периферийность мышления части общества, то, в каком замкнутом пространстве оно живет.
В целом это связано с отсталостью государства как такового: люди не жили в демократическом обществе, не познали традицию открытого обмена мнениями и отсутствие цензуры», — объясняет политолог Димаш Альжанов.
К тому же юмор юмором, а консультанты у «Бората» явно знакомы с казахстанской новостной повесткой. Помимо «премьера Назарбаева» в фильме упоминаются «две коровы»: это явная отсылка к совету бывшего президента страны, как люди могут себя обеспечить в стране (просто купить двух коров и продавать излишки молока — россиянам тоже на заметку). Да и некоторые пародийные черты фильма до боли похожи на реальные «болячки» республики.
«В «Борате» есть элементы, которые касаются, в том числе, и Казахстана: Так, например, и гомофобия, и сексизм все еще являются большими проблемами внутри нашей страны. Остались еще регионы, где похищение, изнасилование и бытовое насилие являются абсолютной нормой, — говорит Карим Кадырбаев. — Вообще, патриотизм — это не только вывешивание флагов и далеко не битва с несуществующим трикстером Боратом, а понимание того, что в стране есть проблемы куда серьезнее. Перефразируя наших активистов-оппозиционеров — «я проснулся в стране, где столица называется Нур-Султан». И в момент переименования никто флагами [с возмущением] не размахивал. Пока нашего патриотизма хватает только на борьбу с британским комиком, живущим в США, а на то, что происходит за нашей входной дверью, мы не реагируем».
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