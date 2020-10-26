Ну дайте же лекарства!

Благотворительный Фонд Константина Хабенского вместе с фондами «Подари жизнь», «АдВита», организацией «Энби» и другими пациентскими и родительскими сообществами и организациями 26 октября опубликовали открытое письмо, в котором говорится о чудовищном дефиците 26 противоопухолевых препаратов. В их числе винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин. Эти лекарства — шанс на жизнь детей и взрослых.

В 2020 году производство многих лекарственных средств в России резко сократилось. В дополнение к этому было отозвано больше 100 партий противоопухолевых препаратов — в них обнаружили примеси. Из-за этого образовался дефицит.

Исчезли не дорогостоящие, а базовые препараты. Они недорогие, но составляют основу терапии, много лет эффективно используются врачами и позволяют пациентам выздороветь.

Медицинское сообщество и раньше пыталось привлечь внимание к дефициту. На совещании детских онкологов России в январе 2020 года отмечалось, что ухудшение качества и доступности лекарств уже сейчас привело к снижению выживаемости пациентов: частота рецидивов при остром лимфобластном лейкозе (это самое частое онкозаболевание у детей) возросла с 4 до 15%. В год умирает около 100 детей, которых можно было бы вылечить. В феврале 2020 года 142 российских детских онколога подписали письмо в Минздрав с просьбой наладить закупку качественных препаратов.

«Новая» также разбиралась в схожей ситуации, сложившейся с лекарствами против редких генетических заболеваний. Причина все та же: безграмотное регулирование российского фармацевтического рынка, искусственное ценообразование, нечестные государственные тендеры. Это привело к частичному или полному вымыванию с российского рынка множества отечественных и зарубежных препаратов, которым нет качественных аналогов. Их дефицит не компенсируется новыми лекарственными средствами.

Полный текст открытого письма можно прочитать тут.

Константин Хабенский актер, основатель фонда

Нельзя, чтобы в такой большой и сильной стране, как наша, дети, которых можно вылечить, умирали от нехватки лекарств. Мы, взрослые, не можем себе позволить так подвести наших детей. Мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая, как день за днем препаратов остается все меньше, а отчаянных родителей, которые теряют надежду, — все больше. Это серьезно, это сигнал тревоги. Именно поэтому я и мои коллеги из других фондов приняли решение открыто выступить и просить о помощи, реальной помощи сотням тысяч людей, которые нуждаются в срочном лечении.