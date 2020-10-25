Крайний срок. Как прошли протесты в Минске

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№ 117 от 23 октября 2020Читать номер
Политика22
«Новая газета»редакция
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Воскресенье, 25 октября, крайний срок выполнения требований, которые ранее озвучила Светлана Тихановская. 13 октября она объявила Александру Лукашенко «Народный Ультиматум» и дала властям почти две недели, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко уходит в отставку, насилие на улицах полностью прекращается, а всех политзаключенных освобождают. Сегодня в белорусских городах вновь прошли акции протеста, а в понедельник, 26 октября, планируется общенациональная забастовка. О том, что было в Минске, — в фотогалерее «Новой».
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:белоруссия, акции протеста, минск
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