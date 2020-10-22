Немного солнца в холодной воде

Когда выяснилось, что на групповом этапе главного турнира Старого Света впервые будут участвовать три российских команды, многие эксперты заговорили о возросшем уровне нашего чемпионата и даже предположили, что, вероятно, уже в октябре наступит время великих побед. Но первый тур показал: переход «количества в качество», а с ним и шампанское откладывается на неопределенный срок.

А ведь перед матчем на «Газпром-Арене» специалисты из числа комментаторов утверждали, что «Зенит» даже не заметит «Брюгге» и переедет бельгийцев, лишившихся основного голкипера и еще парочки ведущих игроков. Чемпион страны и не заметил. Причем не соперника, а пересадки в суровую европейскую реальность, где нет судей, свистящих «нужные» офсайды и ставящих «левые» пенальти, если дела у звезд в сине-бело-голубой форме не клеятся.

Это во внутреннем первенстве можно трусцой отбегать полчаса с «Химками» и «Тамбовом» и затем скакать в банкомат за зарплатой.

А окно в Европу открывают только те, у кого, простите, глаза горят и сердце бьется. И как тут не вспомнить слова Сергея Семака, который после жеребьевки, словно подхватив вирус Андрея Аршавина, заявил, что не понимает, почему «его команда должна непременно побеждать», и пожаловался на лимит, мешающий ему творить с невским размахом.

Вот только зачем тогда тратить сотни миллионов евро на легионеров? Впрочем, это вопрос к «Газпрому», бестолково мечтающему из года в год завалить «Реал» с «Ливерпулем». Пока же «Зенит», включившийся в игру лишь после пропущенного во втором тайме мяча, пасует перед «Брюгге». Потому что правило «навесь на Дзюбу, а он разберется» работает и приносит дивиденды в родном болоте, но не действует в еврозоне. К тому же в элитном турнире даже записные аутсайдеры в компенсированное время (вот так сюрприз) бегут в атаку. И ставят Ловрену и всей затормозившей компании детский мат на 94-й минуте…

«Краснодар» же, в отличие от «Зенита», носился по французскому газону от свистка до свистка. Каждый «бычок», не нюхавший до вторника крутого европороха, бодался не на жизнь, а на смерть. При этом игра команды, потерявшей по разным причинам всех лидеров (Кабеллу, Классона, Вандерсона и капитана Мартыновича), выглядела гармонично и продуманно. Парни в белых майках, пропустив первыми с пенальти, не стушевались и быстро сравняли счет (отличился Рамирес). И, несмотря на дикую усталость, даже в эндшпиле грамотно прессинговали и искали счастье на половине поля «Ренна». Тренер гостей Мурад Мусаев, из-за ангины оставшийся дома и отдававший указания своему помощнику посредством телефона, после битвы признался: «Мы довольны результатом, но очень хотели победить…» Конечно, за достойную ничью стоит отдельно поблагодарить не допустившего ни одной серьезной ошибки вратаря Матвея Сафонова, которого коуч хозяев Жюльен Стефан, в свою очередь, разумно назвал одним из лучших игроков матча.

Примечательно, что «Краснодар» стал вторым российским клубом, дебютировавшим в Лиге чемпионов не с поражения. А первым был «Локомотив», поделивший в 2002 году очки с бельгийским «Андерлехтом».

Впрочем, сегодня железнодорожники имеют удручающую статистику: всего две виктории в последних 15 еврокубковых встречах. Не ждали ничего хорошего от москвичей и в Зальцбурге, где местный коллектив не проигрывал с февраля. Кстати, австрийская пресс-служба, представляя столичного оппонента, назвала команду Марко Николича «пассажиром Лиги чемпионов». А Василий Уткин и вовсе допустил, что серебряный призер РПЛ все матчи проведет в глухой обороне и побьет «рекорд» «Спартака», продувшего 17 лет назад все поединки со счетом 1:18.

Игрок ФК «Зальцбург» Златко Юнузович и игрок ФК «Локомотив» Гжегож Крыховяк. Фото: РИА Новости

Однако «Локо» включил режим «экспресс» и стройно гудел четверть часа. Правда, как только Эдер мощно кивнул головой после розыгрыша углового и зажег на табло единичку, поезд притормозил и получил за пять минут две пробоины от перешедшего в наступление раненого соперника. Казалось, выездная сессия завершится провалом. Но сербский машинист вытащил из рукава белоруса Лисаковича, который под занавес вытянул красно-зеленый поезд на ничейный перрон, принеся «пассажирам» миллион евро призовых.

Тем не менее радоваться я бы не торопился. В прошлом году «Локо», как мы помним, объехал в дебюте «Байер», а финишировал в итоге последним. К тому же уже в следующий вторник москвичам принимать сильнейший клуб планеты — «Баварию». Серьезный экзамен ждет и двух других полпредов: «Краснодар» схлестнется дома с «Челси», а «Зенит» отправится в гости к «Боруссии».

И одной удачи тут явно будет мало.