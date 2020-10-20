Кому — Вендел, а кому — Маркс Ленин

Этим летом футбольная ярмарка по медицинским причинам продлилась до середины осени, что позволило нашим командам заключать сделки не спеша. Конечно, до рекорда жаркого межсезонья 2013 года, когда на кудесников в бутсах спустили 285 миллионов евро, олигархи сильно не дотянули. Впрочем, учитывая, что в короновирусную эпоху часть бюджета уходит на ежедневные тесты и маски с перчатками, сумма все равно получилась внушительная.

Неслыханную щедрость на базаре, как обычно, проявил «Зенит». Как вы помните, еще в июле «Газпром» отсчитал за хорвата Ловрена 12 миллионов, а под занавес на берега Невы отправился и бразилец Вендел из лиссабонского «Спортинга», ставший самым дорогим новичком премьер-лиги (смотрите таблицу).

Деян Ловрен. Фото: fc-zenit.ru

Всего на пару «лимонов» отстал от Алексея Миллера и Евгений Гинер, продолжающий отвечать за «внутреннюю» и «внешнюю» политику уже государственного, находящегося под контролем ВЭБа ЦСКА.

Новые хозяева не хотят быть в отстающих, а армейская футболка нынче пестрит спонсорами всех мастей.

Неудивительно, что красно-синие провели впервые за долгие годы внушительную трансферную кампанию, выложив за аргентинца Гайча, бразильца Фукса, нигерийца Эджуке и казаха Зайнутдинова 30 миллионов евро. И если латиноамериканцы пока молчат, то двое последних уже приносят клубу ощутимую пользу. А «социалистического» Бактиера болельщики ЦСКА даже признали лучшим игроком сентября.

Адольфо Гайч. Фото: pfc-cska.com

Тушинского новобранца Виктора Мозеса, владеющего паспортами Нигерии и Англии, фанаты красно-белых еще не успели толком разглядеть. Но надеются, что арендованный у «Челси» до конца сезона 29-летний хавбек, поигравший в том числе в «Ливерпуле» и «Интере», втянет озорную «банду» Тедеско в Лигу чемпионов. А гендиректор народной дружины Шамиль Газизов заявил, что «своим присутствием Мозес в дальнейшем поможет «Спартаку» заманивать звезд из больших европейских клубов».

По пути земляков пошло и столичное «Динамо», на флажке взяв напрокат с правом выкупа у «Копенгагена» уругвайца Гильермо Варелу, отметившегося недолгим выступлением за «Манчестер Юнайтед» и вторую команду «Реала». Однако помимо «бесплатного» защитника и дорогого хорватского хабвека Николы Моро москвичи, уволившие недавно Кирилла Новикова, нашли себе и нового главного тренера.

Теперь руководить бело-голубым коллективом будет немец Сандро Шварц, зарплата которого составит вполне реальные 600 тысяч евро в год.

Трудности же перевода возложены на любимца динамовской публики Андрея Воронина, защищавшего на заре карьеры цвета «Майнца» вместе со Шварцем.

«Локомотив», которому вот-вот предстоит лигочемпионское приключение, провел неоднозначную «перезагрузку». С одной стороны, красно-зеленые попрощались с Жоау Мариу, Хеведесом и Фарфаном и продали свой основной актив — Алексея Миранчука — за 14,5 миллиона евро в «Аталанту». С другой стороны, на вырученные за россиянина деньги были приобретены сразу два форварда: экс-спартаковец Зе Луиш и уроженец Гвинеи Франсуа Камано из французского «Бордо». Но найдут ли они на поле общий язык с Федором Смоловым, вернувшимся из испанской командировки, большой вопрос.

Франсуа Камано. fclm.ru

Большую «стирку» затеял и «Ростов», пролетевший мимо еврокубков. Южный клуб, живущий в основном на «аукционные» средства, продемонстрировал в очередной раз умение перекроить состав и разбогатеть. За одного нападающего Шомуродова, перебравшегося в итальянский «Дженоа», дончане получили 8 миллионов евро.

Продажи Чернова и Ионова в «Краснодар», а Зайнутдинова — в ЦСКА принесли еще 9,5. При этом японец Хасимото, заколотивший уже 4 мяча, обошелся Валерию Карпину в смешные 800 тысяч евро. А перспективный шведский плеймейкер Армин Гигович, за которым следят «Ювентус» и «Арсенал», согласился надеть желто-синюю майку всего за 1,5 миллиона евро.

В общем, после этих и других приобретений положительный баланс «Ростова» составил 10 миллионов евро, что позволило ему занять первое место в неофициальном бухгалтерском зачете. «Менеджеры команды — «коперфильды» трансферов. Вот с кого надо брать пример», — так прокомментировал региональные операции Андрей Червиченко.

С бывшим владельцем «Спартака» поспорить, конечно, трудно. Правда, на мой взгляд, самую крутую «махинацию» совершил тольяттинский «Акрон» — клуб первого дивизиона, не имеющий базы и собственного стадиона. Так вот, аутсайдер из города, названного в честь итальянского коммуниста, подписал на правах свободного агента бразильского полузащитника Маркса Ленина, который быстро обеспечил провинциальному ансамблю внимание едва ли не всех зарубежных СМИ.

Может быть, именно с его приходом в русском футболе и начнется настоящая революция?