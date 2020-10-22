Кто отвечает за преступные приказы. Подкаст

Специальный выпуск подкаста «Новой газеты» посвящен годовщине трибунала над нацистскими преступниками.

18 октября 1945 года, ровно 75 лет назад — официально начался Нюрнбергский процесс, который был организован коалицией победителей во второй мировой войне: Советским союзом, США, Великобританией и Францией.

Трибунал осудил десятки высших руководителей Германии за преступление против человечности и мира. По приговору суда многие из лидеров третьего рейха были повешены. Другие — получили длительные сроки или пожизненное заключение.

В интервью «Новой» адвокат Генри Резник рассказал о наследии Нюрнберга и моральном выборе, который есть почти у любого исполнителя, получающего преступный приказ.