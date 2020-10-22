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№ 116 от 21 октября 2020Читать номер
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Кто отвечает за преступные приказы. Подкаст
Генри Резник — о наследии Нюрнберга. Спецвыпуск
Надежда ЮроваПавел КаныгинАрнольд Хачатуров«Новая газета»
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Документальное исследование «Нюрнберг. Неизвестный процесс» читайте тут
Специальный выпуск подкаста «Новой газеты» посвящен годовщине трибунала над нацистскими преступниками.
18 октября 1945 года, ровно 75 лет назад — официально начался Нюрнбергский процесс, который был организован коалицией победителей во второй мировой войне: Советским союзом, США, Великобританией и Францией.
Трибунал осудил десятки высших руководителей Германии за преступление против человечности и мира. По приговору суда многие из лидеров третьего рейха были повешены. Другие — получили длительные сроки или пожизненное заключение.
В интервью «Новой» адвокат Генри Резник рассказал о наследии Нюрнберга и моральном выборе, который есть почти у любого исполнителя, получающего преступный приказ.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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