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№ 116 от 21 октября 2020

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Кто отвечает за преступные приказы. Подкаст

Генри Резник — о наследии Нюрнберга. Спецвыпуск

Общество4

Надежда ЮроваПавел КаныгинАрнольд Хачатуров«Новая газета»

4
 

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Документальное исследование «Нюрнберг. Неизвестный процесс» читайте тут

Специальный выпуск подкаста «Новой газеты» посвящен годовщине трибунала над нацистскими преступниками.

18 октября 1945 года, ровно 75 лет назад — официально начался Нюрнбергский процесс, который был организован коалицией победителей во второй мировой войне: Советским союзом, США, Великобританией и Францией.

Трибунал осудил десятки высших руководителей Германии за преступление против человечности и мира. По приговору суда многие из лидеров третьего рейха были повешены. Другие — получили длительные сроки или пожизненное заключение.

В интервью «Новой» адвокат Генри Резник рассказал о наследии Нюрнберга и моральном выборе, который есть почти у любого исполнителя, получающего преступный приказ. 

 

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Теги:
ссср, нацисты, германия, военные преступления, трибунал, нюрнберг

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