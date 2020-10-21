NEXTA не уйдет отсюда живым

Вчера Центральный районный суд Минска признал экстремистскими телеграм-канал NEXTA Live и его логотип. Канал, по мнению властей, публично призывал к массовым беспорядкам. В Беларуси теперь ограничат доступ не только к самому каналу NEXTA Live, но и к ресурсам с аналогичными названиями. Что означает решение суда по делу NEXTA, помогла ли администраторам смена названия на «НЕХТА» и что теперь грозит белорусам за репосты из канала — объясняет юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко.

Справка «Новой» У телеграм-канала NEXTA — почти 900 тысяч подписчиков, у NEXTA Live — более 1,9 миллиона, у канала проекта на YouTube — более 530 тысяч. Команда «НЕХТА» активно освещает протесты в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Против основателя проекта Степана Путило в Беларуси возбуждено дело о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ), он объявлен в розыск. Сейчас Путило живет в Польше.

Павел Сапелко. Фото: Facebook

За что именно и как будут наказывать читателей NEXTA?

Вечером 20 октября канал и логотип уже были в республиканском списке экстремистских материалов, поэтому с 21 октября распространение информации с NEXTA Live или логотипа (например, листовки с логотипом или с текстом из материала ресурса, хотя в данном случае это спорно — исходим из буквального толкования текста решения) грозит штрафом в 10–50 базовых величин (1 базовая величина — 27 белорусских рублей — это примерно 800 российских — Ред.) с конфискацией.

Другое возможное наказание — административный арест (до 15 суток) тоже с конфискацией или без нее.

Для индивидуального предпринимателя штраф составит 50–100 базовых величин с конфискацией предмета правонарушения, а для юрлица — 100–500 базовых величин.

Основатель канала Степан Путило. Фото: Reuters

При этом могут конфисковать и ноутбук, и телефон, с которого репостнули материал или фото с логотипом.

По практике судов — были и максимальные размеры штрафов, и арест за распространение экстремистских материалов по ст. 17.11 КоАП.

Оригинально, но наказываться будет репост абсолютно всего с NEXTA, независимо от содержания:

если там опубликуют гороскоп — наказание за репост гороскопа, если будет статья о достижениях хлеборобов и картофелеводов — за репост этой статьи.

NEXTA сменили название. Это как-то меняет ситуацию?

Смена названия на «НЕХТА» поможет обойти запрет до вынесения нового решения суда. Такое уже было в Беларуси: [сайты анархического «Революционного действия»] revbel.org, revbel.info, revbel.ga — все эти ресурсы уже заблокированы в стране.

Фото: AP / TASS

(Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова вчера отметила, что «ребрендинг телеграм-канала и изменение логотипа не станет основанием для его исключения из списка экстремистских материалов». — Ред.)

Живущим в Беларуси россиянам тоже придется следить за историей репостов?

По общему правилу находящиеся в Беларуси иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные юрлица подлежат административной ответственности на общих основаниях.

Ответственность за сам факт распространения — административная, но если распространяемая информация будет отвечать признакам ст. 130 УК РБ (Разжигание вражды или розни, реабилитация нацизма) — то возможно и уголовное преследование независимо от гражданства.

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По какому признаку могут возбуждать уголовные дела за репосты с NEXTA?

Я далеко не самый преданный читатель этого ресурса, но, по моим впечатлениям, ни национальной, ни религиозной, ни социальной — в правильном понимании термина — розни материалы этого канала не разжигают. Еще во времена, когда закон в Беларуси как-то работал, были попытки уголовного преследования за разжигание «иной социальной вражды или розни по признаку социальной принадлежности», в отношении социальных групп «сотрудники правоохранительных органов», «сотрудники МВД» или даже «менты».

Тогда эту атаку на свободу слова удалось отбить, но сможем ли мы повторить успех в условиях тотального перерождения системы прокуратуры и правосудия в жалкий (и инициативный) придаток карательных органов — вопрос.