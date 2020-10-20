Возвращение Беглеца

Данил Беглец, фигурант «московского дела», выйдет из колонии через десять дней. Он первый из осужденных по делу, кто будет освобожден условно-досрочно. Год назад Беглец договорился о деловой встрече в кофейне на Большой Дмитровке — в этот же день в центре Москвы проходила акция протеста, на которой силовики задержали более тысячи человек. Свидетелем одного из жестких задержаний стал Данил, он попытался удержать руку полицейского от удара по протестующему. Уже из СИЗО Беглец хотел найти парня, которому помог, чтобы тот подтвердил, что Данил лишь пытался его защитить — просил откликнуться. Просил прощения у полицейского, который почувствовал боль. Признал свою вину. Но ничего не помогало — реакции не было. В колонии Беглец шил халаты, ходил петь в церковно-приходскую школу, занимался русским языком, который раньше учил в школе в Молдове, откуда он родом. А незадолго до освобождения обратился к главному раввину России с просьбой обратить внимание на несоблюдение в колонии прав иудеев.

Данил Беглец. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Когда Данила отправили под арест в августе прошлого года, дочке Алисе было всего четыре месяца. Сейчас она уже умеет ходить и танцевать. А сыну Алеше было два года — он все время звал папу, звонил ему по трубке домофона. И сейчас звонит.

До сегодняшнего дня отказы в УДО получили двое фигурантов «московского дела» — Иван Подкопаев и Кирилл Жуков. Заседание по делу Данила переносили дважды. Его гражданская жена Диана написала перед очередной назначенной датой: «Надежда, честно говоря, умерла, и я в лучшее уже не верю. Просто очередной стресс и издевательство, по моему мнению».

Изначально у Данила была тяжелая ситуация с защитниками — знакомые адвокаты «по бизнесу» убедили его брать особый порядок рассмотрения дела. А особый порядок, прежде всего, предполагал отказ от исследования доказательств по делу, в том числе видеозаписи произошедшего. Но в январе этого года в дело вступил адвокат «Агоры» Леонид Соловьев.

В марте Второй кассационный суд смягчил наказание и перевел Беглеца из колонии общего режима в колонию-поселение. 20 октября удовлетворил ходатайство об УДО. Хотя и прокуратура, и администрация колонии были против.

— Они ссылались на то, что Данил, во-первых, имеет нестабильное поведение, а, во-вторых, поставлен на профилактический учет, — рассказывает «Новой» адвокат Леонид Соловьев, — [Нестабильное поведение] обосновали тем, что у него есть еще прошлогодний выговор за незаправленную кровать. Но, в целом, он характеризуется положительно: учится и работает. Мы сослались на это и на то, что выговор уже погашен — у него истек срок действия. Суд согласился. [То, что он поставлен на профилактический учет:] по приказу Минюста все, кто идут по 318 статье — всех ставят на профилактический учет. Это также не может предрешать его условно-досрочное освобождение. Суд с нами также согласился.

Помимо этих доводов суд учел и совсем очевидные: то, что у Данила есть двое маленьких детей и отсутствуют судимости.

На пикете в поддержку фигурантов «московского дела». Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Накануне заседания в колонии произошла ситуация, из-за которой Данилу угрожали выговором и дисциплинарным наказанием. Но все обошлось. Дело в том, что Беглец передал через адвоката обращение к главному раввину России Берлу Лазару — пожаловался на нарушение своих религиозных прав.

В обращении Беглец сообщил, что, как верующий иудей, старается соблюдать шаббат, придерживается обязанностей и ограничений, но администрация колонии игнорирует религиозные права и обязала осужденных работать в субботу. «Я отказался работать, предложив перенести мою смену на другой день, позволив воспользоваться своим законным выходным», — заявил Беглец.

Так, по мнению Данила, администрация колонии стравливает иудеев с другими заключенными. Всего семь человек попросили перенести работу на другой день — в ответ другие осужденные, по словам главы «Агоры» Павла Чикова, всячески пытались их унизить: «Побросали грязное белье и тряпки на кровати. Беглец теперь спит на полу и объявил голодовку».

Главный раввин России Берл Лазар. Фото: РИА Новости

Соловьев добавил, что администрация колонии делала устные заявления в отношении Беглеца: «Ты экстремист и задвигаешь какие-то левые темы». Соловьев передал обращение Данила Берлу Лазару — пресс-секретарь раввина связался с адвокатом и сообщил, что они получили на руки обращение и будут думать над этим вопросом: «Мне кажется, он касается не только Данила», — говорит Соловьев.

Данил должен выйти на свободу через десять дней. После того, как появилась новость об УДО, его жена Диана написала «Новой»: «Сегодня пока еще не верю до конца, но очень надеюсь, что Данил приедет через десять дней домой. Сейчас у нас праздник. Мы папу очень ждем».