У ЕС будет свой «акт Магнитского»

Европа создает постоянный правовой механизм для наказания лиц и организаций, виновных в грубых нарушениях прав человека. У европейского аналога пока нет медийного лейбла. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представляя законопроект 19 октября в Брюсселе, назвали его скорее описательно «новым глобальным режимом санкций ЕС в области прав человека».

Сразу оговоримся, упреждая лишние «патриотические» истерики, что речь идет о наднациональном механизме, который построен не по «географическому», а по «тематическому» принципу. О наказании нарушителей прав человека, какой бы ни был у них паспорт, где бы они ни жили и где бы ни имели место вменяемые им действия.

Режим глобальных санкций ЕС в области прав человека будет предусмаривать замораживание банковских активов и запреты на поездки в Евросоюз.

Но, учитывая значительность охватываемых юрисдикций (ЕС и ассоциированные с ним страны) и глобализацию, ограничение прав сравнимо для некоторых с классическим лишением свободы.

Предложение Еврокомиссии пока лишь законопроект. Чтобы он стал законом ЕС, его должны согласовать Европарламент и представляющий правительства 27 стран Совет ЕС. Но Европарламент уже не один год настаивает на введении «европейского списка Магнитского», а Совет ЕС на уровне министров иностранных дел единогласно дал ему зеленый свет в декабре прошлого года. Верховный представитель ЕС по иностранным делам испанский социалист Боррель назвал тогда права человека явным приоритетом европейцев и лично его мандата. Злосчастный ковид задержал работу законодателей и юристов.

Так что, почти нет сомнений, что закон примут. По мнению моих источников в учреждениях ЕС, до конца этого года.

Подписание акта Магнитского. Фото: Reuters

Акт Магнитского, сменивший устаревшую поправку Джексона–Вэника, подписал президент США Обама в декабре 2012 года с целью преследования российских чиновников, признанных виновными в смерти российского юриста Сергея Магнитского. С декабря 2016 года Акт применяется для наказания нарушителей прав человека и коррупционеров во всем мире.

Европа же старалась традиционно вводить санкции против иностранных государств, в которых нарушались права человека. С практической точки зрения это было зачастую одно и то же. Но не с юридической.

По словам высокопоставленного дипломата в Брюсселе,

предлагаемый новый режим позволит ЕС адресно нацеливать санкции на конкретных лиц. К тому же есть преступления, которые нельзя приписать стране, но за которые можно привлечь к ответственности виновных.

Тематический подход может нанести меньший ущерб отношениям ЕС с третьими странами, чем географические санкции. Сейчас ЕС избегает санкций против союзников и экономических партнеров (таких как Саудовская Аравия или Бахрейн). И неизбежно получает обвинения в двойных стандартах. Брюссель столкнулся с выбором между правами человека и поддержанием отношений с Тегераном.

После вступления в силу нового режима Евросоюз скорее всего сможет вводить санкции не консенсусом, а квалифицированным большинством. Это помогло бы избежать ситуаций вроде той, что возникла этой осенью, когда маленький Кипр долго блокировал санкции против Беларуси, увязав их с важным для него решением по Турции. Или ситуаций, когда отдельные члены ЕС не хотят наказывать санкциями страну, в которой у них есть особые интересы (Северный поток — 2). Объясняя это на пресс-конференции, заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович сослался на статью Лиссабонского договора. Если Совет ЕС примет единогласно какое-то предложение Еврокомиссии, то может решить и впредь по нему применять голосование квалифицированным большинством. И тогда можно обойти вето не только Кипра.

«Потому что это соответствует нашим ценностям и нашей преданности им, — сказал выпускник МГИМО словак Шефчович. — Мы хотим поддерживать их, и мы должны иметь операционные инструменты правоприменения, если потребуется».

Для союза 27 суверенных стран главная головная боль — договориться. Важно наличие однажды согласованного правового механизма. Новый глобальный режим во многом решит эту проблему. Он не заменит уже существующих страновых санкционных режимов тоже за нарушения прав человека: в Сирии, Беларуси или Венесуэле. А санкции «за Навального» введены в рамках совсем другого механизма: за применение химического оружия. Но в будущем такие решения ЕС не будут связаны с чрезмерным стрессом на встречах в верхах.

И еще очень важное обстоятельство. Впервые полномочия надзора за соблюдением запрета на въезд в ЕС предоставляется Еврокомиссии в Брюсселе, а не миграционным органам в Берлине или Париже. А она руководствуется верховенством права и ненавистными для российской пропаганды европейскими ценностями, а не национальными интересами.