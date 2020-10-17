Межрайонное Сколково

Никулинская межрайонная прокуратура проверяет крупнейший университет страны — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) — на предмет «антиправительственной деятельности в интересах иностранных держав». Соответствующий документ — письмо прокурора Простакова на имя ректора академии Владимира Мау — опубликовал профсоюз «Университетская солидарность», защищающий интересы работников высшего образования.

Петр Срауханов / «Новая газета»

Второй раздел письма представляет собой настоящий памятник эпохи, настоятельно рекомендую ознакомиться с ним целиком. Прокурор, в частности, требует предоставить информацию о «проектах, финансируемых из иностранных источников… деятельности иностранных неправительственных организаций, которые представляют (могут представлять) угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства, как посредством использования преподавательского состава и студентов, так и с привлечением экспертов сторонних организаций».

Особенное беспокойство прокурора вызывает «вмешательство в электоральные процессы», а именно: подготовка наблюдателей, а также «дискредитация руководства страны»

и «формирование общественного мнения о необходимости смены власти». Также вузу предписано отчитываться об участии студентов в митингах. Кажется, что академии госслужбы запрещают какое-либо обсуждение профильных для себя проблем российской жизни. Можно только кричать «ура» и бросать вверх магистерские шапочки.

документ эпохи

Фрагмент списка интересов Никулинской межрайонной прокуратуры в РАНХиГС Полный текст запроса Никулинской межрайонной прокуратуры в РАНХиГС читайте тут

Пока неясно, распространяется ли прокурорский интерес исключительно на РАНХиГС, или аналогичные письма сейчас рассылаются и другим университетам, которые власти решили подозревать в производстве оппозиционных активистов при помощи вредных научных исследований и сотрудничества с иностранцами.

Зато уже понятно, что Никулинская межрайонная прокуратура сделала мощную заявку на статус основного эксперта по развитию высшего образования в России — этакого межрайонного Сколково.

Прокуроры и другие компетентные лица намерены отныне решать, чему преподаватели должны учить студентов,

какие исследования проводить ученым и с кем именно им нужно при этом сотрудничать. Показательно, что в зоне риска теперь именно гуманитарные науки (физиков в РАНХиГС нет). Люди в погонах намерены разоблачить современное социальное знание в качестве вредоносного и антиправительственного.

Современное образование немыслимо без базовых принципов: международного сотрудничества, академической мобильности и автономии исследователей, которые самостоятельно решают, на какие теоретические вопросы они отвечают. Никаких других способов создавать новое знание в мире не придумано. Разумеется, именно на этих принципах до 2020 года строились программы наиболее развитых российских университетов, в частности Высшей школы экономики. С РАНХиГС ассоциирована Московская высшая школа социальных и экономических наук, созданная легендарным Теодором Шаниным в содружестве с Манчестерским университетом. И «Шанинка» тоже работает как «западный университет» — если делать науку по-другому, то получится казарма и профанация.

Читайте также Теодора не закошмаришь. По какой вздорной причине на этот раз страна должна остаться без классного университета

Нынешнее вторжение прокурорского разума в университетскую науку фактически означает, что современное образование поставлено в России вне закона. Антрополог Александра Архипова, автор замечательной книги «Опасные советские вещи», прекрасно сформулировала эту мысль в своем фейсбуке, написав «явку преподавателя с повинной».

После разгрома кафедры конституционного права Высшей школы экономики и фактического запрета на публичные высказывания для профессоров, российское образование начинает возвращаться к своим «туземным» корням. В рамках «туземной науки» исследования проводятся в отрыве от международного контекста, ради имитации академической деятельности и еще для того, чтобы отчитаться перед начальством о своей благонадежности. Впереди — взрывной рост публикаций о «духовных скрепах», «безопасности и обороноспособности», «особом российском пути».

Реальные ученые будут покидать официальное российское образование и создавать собственные проекты.