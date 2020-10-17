Sans tête*

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№ 114 от 16 октября 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
Пускай себе твердит иной дебил,
Что мы вообще и с нами, мол, сочтутся…
Ну да. Убил.
Но он же оскорбил!
Учитель, да.
Но оскорбил же чувства!
Предупреждали.
Кстати, не впервой.
Такой исход пора признать шаблонным.
Все делятся на тех, кто с головой,
И кто с ножом.
И с чувством оскорбленным.
Повсюду — от Парижа до Москвы,
Где раб верховный не сдает галеру, —
Уже одно наличье головы
Нам оскорбляет
Чувства,
Вкус
И веру.
Кто тут публично ходит с головой,
Бряцая идеалами гражданства,
Тот нам бросает вызов боевой.
Пусть знает.
Чтоб потом не обижался.
Кто смеет защищать Charlie Hebdo,
Пусть ведает — француз ли, малоросс ли, —
Что те, кто с головой, смеются до,
А те, кто с калашом, смеются после.
Мораль не в толерантности — в борьбе,
Величье не в насмешке, а в оскале,
И вообще — зачем пускать к себе?
Вы тем и оскорбили, что пускали.
Попытки же с диаспорой связать
Все эти нападения и путчи…
Француз! Спасибо надо бы сказать.
Задумайтесь.
Вам так гораздо лучше.
У вас, мои французские дружки,
Перед глазами ясная картина:
Тут вся страна осталась без башки.
И ничего.
Жива. Гиперактивна.
*Без головы (фр.)
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