Sans tête*

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Пускай себе твердит иной дебил,

Что мы вообще и с нами, мол, сочтутся…

Ну да. Убил.

Но он же оскорбил!

Учитель, да.

Но оскорбил же чувства!

Предупреждали.

Кстати, не впервой.

Такой исход пора признать шаблонным.

Все делятся на тех, кто с головой,

И кто с ножом.

И с чувством оскорбленным.

Повсюду — от Парижа до Москвы,

Где раб верховный не сдает галеру, —

Уже одно наличье головы

Нам оскорбляет

Чувства,

Вкус

И веру.

Кто тут публично ходит с головой,

Бряцая идеалами гражданства,

Тот нам бросает вызов боевой.

Пусть знает.

Чтоб потом не обижался.

Кто смеет защищать Charlie Hebdo,

Пусть ведает — француз ли, малоросс ли, —

Что те, кто с головой, смеются до,

А те, кто с калашом, смеются после.

Мораль не в толерантности — в борьбе,

Величье не в насмешке, а в оскале,

И вообще — зачем пускать к себе?

Вы тем и оскорбили, что пускали.

Попытки же с диаспорой связать

Все эти нападения и путчи…

Француз! Спасибо надо бы сказать.

Задумайтесь.

Вам так гораздо лучше.

У вас, мои французские дружки,

Перед глазами ясная картина:

Тут вся страна осталась без башки.

И ничего.

Жива. Гиперактивна.

*Без головы (фр.)