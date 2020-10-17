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№ 114 от 16 октября 2020

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Sans tête*

Тут вся страна осталась без башки. И ничего…

Культура476

Дмитрий Быковобозреватель

476
 
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Пускай себе твердит иной дебил,
Что мы вообще и с нами, мол, сочтутся…
Ну да. Убил.
Но он же оскорбил!
Учитель, да.
Но оскорбил же чувства!

Предупреждали.
Кстати, не впервой.
Такой исход пора признать шаблонным.
Все делятся на тех, кто с головой,
И кто с ножом.
И с чувством оскорбленным.

Повсюду — от Парижа до Москвы,
Где раб верховный не сдает галеру, —
Уже одно наличье головы
Нам оскорбляет
Чувства,
Вкус
И веру.

Кто тут публично ходит с головой,
Бряцая идеалами гражданства,
Тот нам бросает вызов боевой.
Пусть знает.
Чтоб потом не обижался.
Кто смеет защищать Charlie Hebdo,
Пусть ведает — француз ли, малоросс ли, —
Что те, кто с головой, смеются до,
А те, кто с калашом, смеются после.

Мораль не в толерантности — в борьбе,
Величье не в насмешке, а в оскале,
И вообще — зачем пускать к себе?
Вы тем и оскорбили, что пускали.

Попытки же с диаспорой связать
Все эти нападения и путчи…
Француз! Спасибо надо бы сказать.
Задумайтесь.
Вам так гораздо лучше.

У вас, мои французские дружки,
Перед глазами ясная картина:
Тут вся страна осталась без башки.
И ничего.
Жива. Гиперактивна.

*Без головы (фр.)

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Теги:
charlie hebdo, убийство, париж, стихи, быков

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