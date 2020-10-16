Кормить и поить — обязательно, мучить и бросать — запрещено

Партнерский материал. Подготовлен в сотрудничестве с ru.sweden.se

В Швеции живет более 979 тысяч собак и почти полтора миллиона кошек. И это точные данные, потому что любой владелец собаки в Швеции обязан вживить ему микрочип и зарегистрировать его в единой национальной базе данных. Это позволяет не только вести точный учет всех животных, но и быстро найти владельца, если собака потерялась. За отказ чипировать и регистрировать домашнего любимца предусмотрен денежный штраф.

Большинство спорных вопросов, связанных с содержанием домашних животных в Швеции регулируется детально продуманной системой штрафов и уголовного наказания. Шведы — благоразумная и законопослушная нация, но даже если бы это было не так, работающее на практике законодательство не оставило бы им другого выбора.

В Швеции — три закона о содержании животных. Наиболее обширный из них — Djurskyddslagen. Это закон о защите прав животных, последний раз редактировавшийся в 2018 году. Он обязывает владельцев содержать животных в хороших условиях, гуманно обращаться с ними, предотвращать мучения и возникновение заболеваний, качественно следить за ними, кормить и регулярно поить.

Несмотря на то, что собаки и кошки считаются личным имуществом, их запрещено бросать. А также наказывать, наносить увечья и перегружать физически и ментально.

За нарушение этих пунктов предусмотрены разного размера денежные штрафы и лишение свободы сроком до двух лет.

Частично дублирует этот закон и регулирует случаи еще более жестокого обращения с животными статья в уголовном кодексе Швеции.

Фото: @podencocrested

За исполнением законодательства следит не только полиция, но и областная администрация. Если в ходе самостоятельной проверки или после жалобы бдительного соседа она выявляет нарушения, то у владельцев есть шанс исправить ситуацию, выполнив предписание администрации по улучшению условий содержания. Если этого не происходит, то грозит штраф и животное могут отобрать. В наиболее серьезных случаях можно сесть в тюрьму и лишиться не только этой собаки или кошки, но и вообще права иметь животных. Владелец временно теряет права на животное на время расследования. После его могут продать или подарить другому человеку. И даже усыпить, если оно представляет опасность для окружающих. А также решение об усыплении могут принять, если животное испытывает мучения из-за своего состояния здоровья.

Валерия Свенссон, волонтер приютов и активист, рассказывает: «В Швеции очень сильна тенденция не допускать мучений животного. Для жителей других стран это может выглядеть так, будто шведские ветеринары слишком легко принимают решение об усыплении. Это довольно спорный вопрос, но здесь, например, невозможна ситуации сбора средств на бездомную собаку с 90% ожога тела, лишь бы она выжила, не важно ценой каких мучений. Ветеринары и владельцы в основном исходят из желания помочь собаке или кошке, если можно вылечить, то лечить, если нельзя, то помочь уйти без мучений».

Фото: @uffethesheltie

Кроме двух основных законов о защите животных, есть еще и отдельный закон «О присмотре за собаками и кошками» от 2007 года. Вероятно, именно из-за него в Швеции нет бездомных собак, но есть бездомные кошки. Он регулирует ответственность владельцев. За любое действие вашей собаки ответственность несете вы. Если, например, она покусала соседа, выбежала на проезжую часть и стала причиной ДТП, убила или покалечила дикое животное — вы будете платить штраф. А вот

если все это сделала кошка, то никакой ответственности не предусмотрено, она может ловить и есть редких птиц сколько ей вздумается.

Поэтому владельцы собак в Швеции очень тщательно следят за ними, а вот кошки гуляют сами по себе. Поэтому собачьих приютов в разы меньше, чем кошачьих.

Владение собаками в Швеции гораздо жестче регламентировано, чем кошками. Если собака бегает без поводка на сельскохозяйственной территории или по охотничьим угодьям, ее невозможно поймать, она может причинить вред другим животным, то хозяева территории имеют право ее пристрелить. Но они обязаны заявить в местное управление об опасности, которую представляет собака, и безуспешных попытках ее отловить. Расходы, связанные с поимкой, усыплением или изъятием будут взыскиваться с владельца. Также он может попасть и под уголовную ответственность и получить реальный срок, если пострадавшим от действий собаки, например, укушенному человеку или владельцу покалеченной собакой лошади удастся доказать факт халатности владельца, которая повлекла за собой такие последствия.

Одна из несколько абсурдных рекомендаций, которую законопослушные шведы воспринимают как обязательное к исполнению правило, разрешает владельцам оставлять их одних дома не более чем на шесть часов без перерыва. Технически, проверить это довольно сложно, но если вы не нравитесь соседям или помешали кому-то, плохо припарковав машину, на вас могут пожаловаться в областную администрацию. Тогда оттуда придут с проверкой. Правоохранительные органы, безусловно, в курсе, что иногда люди пишут такие жалобы из вредности, но если возникнут другие вопросы к содержанию животного или вашей адекватности, могут быть проблемы.

Кот в Стокгольме. Фото: flickr.com

Чтобы избежать этого, многие шведы берут с собой собак на работу в места, где это разрешено. Существуют исследования, доказывающие, что присутствие собак в офисе значительно повышает производительность труда. Или пользуются услугами собачьих нянь. В зависимости от запроса владельца, дог-ситтер может приходить на дом и выгуливать собаку одну или в компании с другими, тренировать и развлекать ее. Еще можно отвезти любимца перед работой в собачий «детский сад», где с ним будут заниматься, покормят, поиграют, а хозяин встретится с ним вечером.

В большинстве ресторанов разрешают сидеть с собаками на открытых верандах, а некоторые пускают и внутрь. Нельзя с собаками только в продуктовые магазины, большинство других мест лояльно относится к четвероногим посетителям, их пускают в торговые центры и даже дорогие гостиницы. В том числе потому, что благодаря постоянно совершенствующейся культуре собаковладения большинство шведов убирают за своими питомцами и стараются воспитывать их так, чтобы они не причиняли неудобств окружающим.

Во многих местах в черте города запрещено отпускать собак с поводка, чаще всего это регулируют муниципалитеты. Не все владельцы следуют этому правилу. Жестко за его соблюдением никто не следит, если собака воспитанная и не было неприятных случаев. Но шведы заботятся не только о благополучии домашних, но и диких животных. В период с 1 марта по 20 августа запрещено гулять без поводка с собаками там, где могут встретиться дикие животные. Собака может напугать, покалечить или даже убить встретившуюся на тропинке косулю, оленя или другое животное.

Фото: @gucciibaby_bully

Владелец трех беспородных собак из приюта, Валерия Свенссон, рассказывает: «В Швеции довольно высокая культура среди владельцев собак. Бездомных собак нет вообще. В приютах очень качественный уход, животных оттуда не отдают бесплатно, а только за деньги. И отбор владельцев очень тщательный. Кошки бездомные, конечно, есть, но за них нет такой ответственности у владельцев, гораздо меньше правил и штрафов, поэтому все как-то проще относятся.

А если ты владелец собаки, то что бы она ни натворила, ты почти сразу виноват».

Почти в каждом городе и даже поселке есть центр по дрессировке собак, курируемый шведским клубом рабочих собак. Там работают специалисты-кинологи. В большинстве случаев они работают с животными по методу положительного подкрепления. В Швеции психологическое, физическое наказание считается неприемлемым не только в отношении детей, но и собак, и карается законом.

Основная кинологическая организация в стране — Шведский клуб собаководства. Он занимается популяризацией чистопородного разведения собак, повышением престижа качественных, здоровых, чистокровных животных.

Без специального разрешения один владелец может держать не больше десяти взрослых собак. Также клуб заботится о гуманном обращении с животными. Швеция одна из первых запретила купировать собакам уши, еще в 1940 году, а в 1989 году добавился и запрет на купирование хвостов.

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Среди популярных в Швеции пород собак: шпицы, лабрадоры, золотистые ретриверы, корги, ротвейлеры, мопсы, французские бульдоги и чихуахуа. Не существует запрета на содержание животных бойцовых пород, но собака должна быть воспитанной, управляемой и не представлять опасности для окружающих, иначе ее могут отобрать и усыпить. Однако уголовного наказания за ущерб, который ваша собака нанесла другой, не предусмотрено. За драку вашего любимца с соседским псом вам ничего не будет. Но владелец может по суду взыскать с вас расходы на ветеринара.

Культура владения домашними животными в Швеции возникла не вчера и дошла до такого высокого уровня не за один десяток лет, хотя ей еще далеко до идеала. И там случаются эксцессы с отравлением собак подброшенными ядовитыми лакомствами. И в лесах живут стаи одичавших бездомных кошек. Но главное, что существует продуманное, логичное и гуманное законодательство и отработанная система контроля за его соблюдением. И дело не столько в штрафах, сколько во вполне реальной ответственности людей перед животными и их защищенности на государственном уровне.