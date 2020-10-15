Коронавирус побил весенние рекорды, но власти боятся это признавать

14 октября выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавируса в России. 14 231 случаев в за сутки – таких цифр не было даже весной. Хотя действовал карантин, жесткий надзор и слежка за гражданами, были парализованы целые города.

Сейчас открыто практически всё — от вузов до баров и кинотеатров. Города продолжают жить обычной жизнью, словно эпидемии нет. А власти всеми силами избегают называть новый рекорд заболеваемости «второй волной».

Что происходит? Объясняем за 3 минуты.