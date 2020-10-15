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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
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Коронавирус побил весенние рекорды, но власти боятся это признавать
Что происходит? Объясняем за 3 минуты
Ирина Воробьева«Эхо Москвы», «Лиза Алерт»
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14 октября выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавируса в России. 14 231 случаев в за сутки – таких цифр не было даже весной. Хотя действовал карантин, жесткий надзор и слежка за гражданами, были парализованы целые города.
Сейчас открыто практически всё — от вузов до баров и кинотеатров. Города продолжают жить обычной жизнью, словно эпидемии нет. А власти всеми силами избегают называть новый рекорд заболеваемости «второй волной».
Что происходит? Объясняем за 3 минуты.
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:пандемия, эксплейнер, коронавирус
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