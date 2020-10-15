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Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

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№ 113 от 14 октября 2020

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Коронавирус побил весенние рекорды, но власти боятся это признавать

Что происходит? Объясняем за 3 минуты

Общество6

Ирина Воробьева«Эхо Москвы», «Лиза Алерт»

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14 октября выявлено рекордное количество новых случаев заражения коронавируса в России. 14 231 случаев в за сутки – таких цифр не было даже весной. Хотя действовал карантин, жесткий надзор и слежка за гражданами, были парализованы целые города.

Сейчас открыто практически всё — от вузов до баров и кинотеатров. Города продолжают жить обычной жизнью, словно эпидемии нет. А власти всеми силами избегают называть новый рекорд заболеваемости «второй волной».

Что происходит? Объясняем за 3 минуты.

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Теги:
пандемия, эксплейнер, коронавирус

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