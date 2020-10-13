Падать уже некуда

Политическое решение ввести санкции Евросоюза против российских граждан, которые могут быть связаны с отравлением Алексея Навального, было принято в понедельник в Люксембурге рутинно и единогласно. Но в целом отношения ЕС с российским государством, находящиеся на нулевой отметке приемлемого уровня, остаются какими и были. Падать некуда. События в Беларуси добавили свой акцент.

Как рассказал журналистам по итогам встречи министров председатель Совета ЕС по иностранным делам, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, главы МИД Германии и Франции — Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан — огласили на заседании совета совместное предложение со списком и обоснованием. Ни один из их коллег не возразил, и принятие юридического документа теперь дело техники.

Жозеп Боррель. Фото: ЕРА

Министры и знать не хотят, кто в этот список войдет, доверяя специально обученным людям. Юридическое решение совета будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Из европейских источников в Брюсселе стало известно, что в список могут попасть девять сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Им стандартно будет запрещен въезд в Европу, а их активы в ЕС и ассоциированных с ним странах (в том числе и на постсоветском пространстве) будут в случае обнаружения заморожены.

Агентство «Франс Пресс» утверждает, что Франция и Германия предложили внести в список несколько физических лиц и одну российскую компанию, которая якобы производит запрещенный международными конвенциями агент «Новичок».

Наказание в материальном плане скорее символическое, и российское государство его легко переживет. Просто добавился очередной ответ на недоуменный вопрос: «Мы же совершенно честно, почему же нам не доверяют?» Между государствами ныне доверие важнее, чем международное право, которое обычно «качают» («А где доказательства?»).

Хайко Маас заявил журналистам, прибыв в здание Совета ЕС на плато Киршберг, что нет сомнений в применении опасных веществ и «оно не должно остаться без последствий».

Его австрийский коллега Александер Шалленберг, чья страна обычно упоминается в ряду «друзей России» в ЕС, сказал, что не может быть «возврата к «бизнесу как обычно» и что Москва не смогла развеять сомнения по поводу отравления.

Западные правительства и НАТО заявили, что Россия должна помочь в расследовании, иначе столкнется с последствиями. Москва, в свою очередь, требует от Берлина, Парижа, Стокгольма и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге передать ей данные независимых исследований их лабораторий. Но в самой России даже не открыто уголовное дело.

О потере доверия и ужесточении дипломатического давления ЕС на Москву говорит и скорость, с которой Германия и Франция продвинули свое предложение о санкциях. Никакого сравнения с 2018 годом и делом Скрипалей, когда ЕС понадобился почти год, чтобы согласовать меры против «солсберецких туристов», применивших аналогичный яд против бывшего российского агента в Великобритании.

Санкции «по Навальному» не изменили состояние отношений между ЕС и Россией в «эпоху после Крыма». Министры ЕС подтвердили, что экономические санкции «за Крым» и «за Донбасс» остаются в силе, пока их причина не урегулирована. Они подтвердили, что основой отношений по-прежнему служат известные «пять руководящих принципов». Их определил тот же Совет ЕС по иностранным делам в 2016 году:

полная реализация Минских соглашений как ключевой момент отношений ЕС — Россия, без которого качественное изменение невозможно;

укрепление отношений ЕС с восточными партнерами и соседями (Украиной, Беларусью и Молдовой, а также Арменией, Азербайджаном и Грузией);

обеспечение «устойчивости» ЕС, в частности, в сфере энергетической безопасности (в отношениях с Россией страны союза обязуются на первый план выносить не национальные интересы, а согласованные интересы сообщества);

сотрудничество по определенным векторам международной повестки дня, которые представляют особый интерес для Евросоюза (Иран, Сирия, Ближний Восток, миграция, борьба с терроризмом, климатические изменения);

поддержка гражданского общества России и контактов между людьми в России и ЕС.

В этом смысле политика не изменилась. Экономические санкции остаются прежними и продлеваются автоматически. Макрон продолжает свой диалог на высшем уровне с Путиным, иногда сообщая о просветлениях, достигнутых благодаря его активности.

Отвечая на вопрос о «красных линиях» доверия к России, Боррель фактически дал понять, что «красных линий» уже не осталось, если не говорить о допустимом минимуме правил поведения в современном мире.

Его видение мира — это причудливый гибрид из культивируемого в ЕС приоритета ценностей, на которых построен космополитический союз, и старомодной «реальполитик» прошлых веков применительно к Китаю, России, мусульманскому миру и даже к ценностно близким США.

Санкции ЕС вводятся за что-то конкретное, объяснил он. В данном случае — за отравление Навального. Но у ЕС есть и другие измерения отношений с Россией. Вводя санкции за конкретный факт (Крым, Навальный), Брюссель не перестает разговаривать с Москвой о выполнении Минского соглашения, а также о проблемах глобальной повестки, где Европа имеет собственный интерес. ЕС хочет укреплять свою устойчивость, в том числе энергетическую, выброчно взаимодействовать с Россией во внешней политике.

«Весь мир не сводится к прискорбному инциденту с отравлением Навального, — сказал главный дипломат ЕС. — Не должен конкретный эпизод заблокировать внимание к другим проблемам. Россия — один из сопредседателей Минской группы по Нагорному Карабаху. И президент Макрон должен в любом случае разговаривать с президентом Путиным, если мы хотим в рамках Минской группы прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Мы не оборвем все это из-за санкций по Навальному».

Правда, в оценке событий в Беларуси ЕС и Россия вновь расходятся ценностно, говорят на разных языках. Внеся Лукашенко в санкционный список, Брюссель решил перенаправить финансовую помощь Беларуси, минуя госдарственные каналы, непосредственно гражданскому обществу. Как это получится в стране, в которой, даже больше, чем в России, все принадлежит государству, а НКО, тем более финансируемые из-за рубежа, считаются предателями Родины?