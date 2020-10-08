Германия вместе с Францией настаивает на санкциях против России в ответ на отравление Навального. Правда, пока речь идет о персональных санкциях, то есть самого болезненного — остановки или заморозки «Северного потока — 2» — пока не будет. Но это тоже важный политический жест: Германия ясно дает понять, что хочет от России информации и объяснений, а без этого будет считать государство причастным к покушению на политика.

В конце августа, когда Алексей Навальный еще лежал в коме в клинике «Шарите», немецкий дипломат Вольфганг Ишингер назвал текущий статус отношений между Россией и Германией «новой нижней отметкой». К мнению Ишингера стоит прислушаться, хотя бы учитывая его послужной список: он несколько лет возглавлял политический департамент МИД Германии, работал послом в Великобритании и США, а с 2009 года возглавляет ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности.

«Это невероятно мучительный момент для Кремля, — отметил дипломат. — Доверие к России уже было подорвано нападением на Сергея Скрипаля в Великобритании, убийством чеченского беженца в берлинском Тиргартене, хакерской атакой на Бундестаг. <…> Канцлер Ангела Меркель на протяжении последних 15 лет проявляла невероятное терпение в отношении Владимира Путина. Будучи представителем ОБСЕ в Украине в 2014 году, я лично наблюдал, как она оставалась практически единственной главой государства, кто еще общался с Путиным по телефону, иногда несколько раз в неделю.

Но уже давно понятно, чего стоят слова Москвы. Там действует право сильнейшего. К сожалению, это конец идеи стратегического партнерства».

Слова довольно категоричные для дипломата. Особенно с учетом того, что Германию — часто с критическим подтекстом — регулярно называли лоббистом интересов России в Европе. Обычно это говорится в контексте «Северного потока — 2» — проекта, в котором Германия заинтересована финансово и который действительно защищает, несмотря на угрозу американских санкций и критику ряда партнеров из ЕС. По крайней мере, защищала до сих пор.

Но и на политическом уровне — если не о партнерстве, то о продолжении диалога — до сих пор можно было говорить. В нынешний срок Путина визиты европейских лидеров в Москву не то чтобы частое явление, однако Меркель в январе этого года приехала на кризисные переговоры. Там был конкретный повод — эскалация на Ближнем Востоке, но обсудить лидеры двух стран успели очень широкий круг вопросов. Намерение встретиться с Путиным канцлер тогда объяснила просто: «Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге».

Но вот говорить об отравлении Навального Германии и России не удается — никак. Свою позицию правительство Германии обозначило сразу: Навальный получил особый статус «гостя канцлера». После оглашения первых результатов анализов Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас выпустили совместное заявление, и оно звучало нехарактерно жестко. Когда политик вышел из комы, Меркель лично посетила его в больнице.

Конечно, Германия не может рассматривать покушение на Навального как внутреннее дело России — хотя бы потому, что орудием покушения было боевое отравляющее вещество, «Новичок», которое, согласно конвенции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Россия просто не может ни производить, ни использовать. Наличие этого токсического вещества подтвердила лаборатория Бундесвера, независимые лаборатории в Швеции и во Франции, а затем и специалисты из ОЗХО. В России же на это отвечают, что за историей с отравлением Навального стоят западные спецслужбы (Володин), что с Навальным работает ЦРУ (Песков), что все запасы «Новичка» в России давно уничтожены (Нарышкин), либо их никогда и не было (Захарова). При этом уголовное дело в России так и не возбуждено.

Поэтому в течение последнего месяца отношения России и Германии с «новой нижней отметки» движутся дальше вниз. Так, 24 сентября депутаты Госдумы направили письмо на имя председателя Бундестага Вольфганга Шойбле, в котором написали, что «развернутая западными СМИ и рядом политиков Германии массированная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией блогера А. Навального носит спланированный характер, направлена на возбуждение конфронтации и причиняет ущерб развитию российско-германских отношений». В письме также отмечено, что «голословные обвинения и ультиматумы в адрес России» от правительства ФРГ «разрушают сегодня тот прочный каркас в наших отношениях, который кропотливо выстраивали несколько поколений российских и немецких политиков», а также содержится призыв создать независимую комиссию из депутатов Госдумы и Бундестага для расследования «произошедшего с А. Навальным».

Среди немецких политиков это письмо вызвало ожидаемо возмущенную реакцию. Спикер по вопросам внешней политики от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмидт заявил, что это задача России — объяснить отравление Навального, и он лично сомневается в «наличии у российской стороны желания дать объяснения». Депутат Бундестага от Свободной демократической партии Биджан Джир-Сарай назвал письмо «дешевой попыткой повлиять на депутатов Бундестага».

За неделю до этого сорвалась назначенная на 15 сентября встреча глав МИДов двух стран: Сергей Лавров накануне отменил поездку в Берлин, объяснив свое решение сдвигами в графике своего коллеги Хайко Мааса, из-за которых на встречу останется «всего полтора часа». В тот же день в интервью RTVI Лавров заявил, что «западные партнеры перешли все рамки разумного и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального».

Германия же исходит из того, что отсутствие уголовного дела — это признание вины. Так, министр иностранных дел Хайко Маас назвал отказ российской стороны от участия в расследовании «еще одним свидетельством причастности государства».

То же самое он повторил в среду, на следующий день после публикации результатов исследования ОЗХО, которая подтвердила наличие вещества, близкого по структуре к «Новичку», в анализах Навального. «Если Россия не объяснит произошедшее с Навальным и не предоставит информацию, целенаправленные и соразмерные санкции в отношении ответственных лиц в России будут неизбежны».

В тот же день Германия и Франция опубликовали совместное заявление, в котором назвали отравление Навального «покушением на элементарные принципы демократии и политического плюрализма». И пообещали подготовить свой проект санкций, которые будут персональными — в отношении конкретных лиц, ответственных за покушение.

Проект санкций, вероятнее всего, будет обсуждаться на саммите ЕС 15–16 октября: позицию Франции и Германии уже поддержали Нидерланды. По информации издания Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники, речь будет идти именно о персональных санкциях — «Северного потока — 2» они не коснутся.