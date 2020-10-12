«Первые человеческие выходные за три месяца»

В субботу утром Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ в Минске. Формат визита был выбран необычный — Лукашенко решил провести круглый стол с политическими заключенными: экс-кандидатами в президенты Беларуси Виктором Бабарико и Сергеем Тихановским, сыном Бабарико Эдуардом, членом Координационного совета Лилией Власовой, бизнесменом Юрием Воскресенским, директором IT-компании PandaDoc Дмитрием Рабцевичем, а также юристами Максимом Знаком и Ильей Салеем. Диалог длился четыре с половиной часа, его первые результаты появились на следующий день: в воскресенье вечером Юрий Воскресенский и Дмитрий Рабцевич вышли из СИЗО КГБ под домашний арест. Кроме того, после приезда Лукашенко в СИЗО белорусские власти позволили Сергею Тихановскому впервые за четыре месяца поговорить с женой Светланой. На круглом столе присутствовал и автор «Новой газеты», политтехнолог Виталий Шкляров, который с августа находится в СИЗО в Минске. «Новая газета» узнала у его адвоката Антона Гашинского подробности разговора Лукашенко с политзаключенными и другие детали встречи президента с политзэками.

Антон Гашинский. Фото: фейсбук

— Сегодня вы встречались с вашим подзащитным, политтехнологом Виталием Шкляровым. В прошлую субботу он принимал участие в круглом столе Александра Лукашенко в СИЗО КГБ. Можете передать, что он вам рассказал о встрече?

— Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими. Я не знаю такого, чтобы Путин или Трамп делали нечто подобное. Они провели пять часов — разговаривали о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе. После встречи, уже при прощании, когда Виталий жал руку президенту, он пожаловался, что давно не был в бане. Тогда Лукашенко сказал одному из своих охранников: «Дима, организуй». Где точно в бане они были, Виталий не знает, но их всех туда отвезли без конвоя. Дали возможность спокойно помыться и пообщаться между собой.

— Какие у него остались впечатления?

— Я видел сегодня Виталия буквально несколько минут, но ясно, что все, что произошло, было большой неожиданностью для него — он не ожидал, что разговор будет, как он выразился, настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. Виталий говорит, что это первые человеческие выходные за три месяца.

Кажется, что эта встреча — начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано.

— О чем еще говорил Александр Лукашенко на встрече с оппозиционерами? Не могли бы вы рассказать подробнее, потому что текущие формулировки звучат довольно расплывчато.

— О конституционной реформе, протестах и будущем Беларуси. Более подробно пока не могу рассказать.

— В каких условиях Лукашенко встречался с оппозиционерами? Насколько серьезной была охрана?

— Встреча была достаточно открытой. Она не была протокольной, и каждая из сторон могла высказаться свободно и поспорить. Как вы видели по видеозаписи, во время диалога присутствовали только два телохранителя президента, его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт и политзаключенные, в том числе и бывший кандидат в президенты Беларуси Сергей Тихановский. На столе была табличка с его именем, [если смотреть по видео], Тихановский сидел в кепке.

— Насколько открыто политзаключенные могли высказывать свое мнение?

— Сначала диалога не получалось — это были скорее взаимные обвинения. Однако потом встреча перешла в конструктивное русло, были прощупаны точки соприкосновения и обозначено, что диалог будет продолжен.

— Если смотреть на снимки, можно заметить на руке Виталия Шклярова Smart Watch, которые в СИЗО запрещены. Их разрешили надеть на встречу, чтобы создать впечатление о хороших условиях содержания в изоляторе?

— Нет, просто это были не Apple Watch, а простые электронные часы, как «Электроника». Их можно носить в СИЗО.

— Рассказывал ли Виталий, как проходила подготовка к встрече? Когда о ней стало известно?

— Никто из политзаключенных, присутствовавших на встрече, не знал, что она состоится, вплоть до самого конца.

Виталий Шкляров

— Не так давно Виталий Шкляров перенес коронавирусную инфекцию, после чего состояние его здоровья значительно ухудшилось. Поднимался ли вопрос его самочувствия непосредственно перед проведением круглого стола и во время встречи?

— Виталий Шкляров исключительно волевой человек, когда он оказался на этой беседе, он не думал о себе и своем здоровье, он думал о будущем Беларуси.

Виталий не говорил о своем самочувствии непосредственно на круглом столе, потому что понимал важность этого диалога и всех проблем, которые он затрагивает. Однако по фото и видео мы видим, что его физическое состояние нехорошее.

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— Говорил ли Лукашенко, почему не позвал ни Николая Статкевича, ни Марию Колесникову на встречу? Почему был выбран именно такой состав?

— Этот вопрос поднимался, но пусть пока он будет без ответа.

— Почему после встречи из СИЗО вышли соратник Виктора Бабарико Юрий Воскресенский и директор ИT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич? Этот вопрос был решен на круглом столе?

— Виталий Шкляров считает, что фактически уже есть решение по политическим заключенным. Государству выгодно, чтобы в стране их не было.

— Стоит ли ожидать освобождения других политзэков в ближайшее время?

— Я думаю, что в ближайшее время действия властей покажут вектор договоренности, который был достигнут на этой встрече.

— Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что с помощью круглого стола Лукашенко хочет ослабить белорусское протестное движение. Как вы думаете, эти слова обоснованы?

— Надо подождать продолжения диалога. Последующие действия и события, которые будут происходить на этой неделе, будут свидетельствовать о векторе движения, который был определен на встрече.