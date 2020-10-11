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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Репортажи
Перемирие под обстрелами
Что происходит в Армении и Азербайджане после встречи в Москве. Репортаж «Дождя» в рамках «Синдиката-100»
Общество51
«Новая газета»редакция
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Армения и Азербайджан договорились о режиме прекращения огня, который вступил в силу с 12:00 10 октября по местному времени (11:00 мск). Но уже спустя час стороны обвинили друг друга в его нарушении. Из-за ударов пострадал город Гянджа в Азербайджане, а также города Хадрут, Мартуни и Степанакерт в НКР. Что происходит сейчас в азербайджанском городе Гянджа — в рамках проекта «Синдикат-100» рассказывает корреспондент «Дождя» Василий Полонский.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:азербайджан, армения, нагорный карабах
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