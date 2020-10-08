Под ударом — Ереван и Баку?

Война в Карабахе идет вторую неделю, и все это время азербайджанские вооруженные силы уверенно удерживают наступательную инициативу, хотя каких-то переломных территориальных успехов они пока не добились. Обе стороны ежедневно выдают сводки о грандиозных потерях противника и иногда немного о собственных, явно меньших. В первые дни боев пиар-службы взяли такой патриотический разгон, что общая сумма уничтоженных армянских и азербайджанских танков и прочей бронетехники достигла на бумаге 500 единиц. И это вдобавок к множеству сбитых самолетов, вертолетов, беспилотников, к тысячам убитых солдат.

Если это было бы хоть наполовину правдой, то война, наверное, сама по себе закончилась по причине отсутствия сражающихся.

Но фантастический пиар не отменяет того факта, что мясорубка второй карабахской действительно перемалывает безвозвратно каждый день людей и технику.

Армянское военно-политическое руководство, как это часто бывает, готовилось не к нынешней, а к прошлой (первой карабахской) войне, в которой Армения уверенно победила. Объективно к 27 сентября 2020 года ВС Армении и Карабаха (НКР) были намного сильнее тех полупартизанских отрядов, что выиграли первую карабахскую в 93–94-м годах. Армяне собрали много танков и прочей тяжелой техники, накопили бое- и прочие припасы, ЗИПы — то, чего им часто так не хватало в первую карабахскую. Была налажена адекватная система подготовки военных кадров и обучения резервистов для будущей возможной мобилизации. В последнее время Москва поставила Еревану в кредит несколько современных истребителей Су-30СМ, пару десятков танков Т-90, высокоточные аэробаллистические ракеты «Искандер» и тяжелые огнеметы ТОС-1А «Солнцепек» для взлома долговременной обороны.

Конечно, Азербайджан потратил на закупки новой техники и подготовку своих ВС в десятки раз больше нефтедолларов, но в Ереване (да и в Москве) до 27 сентября общее мнение было таково, что принципиально за 26 лет ничего не изменилось. Грозные заявления Баку о том, что «оккупантов изгонят с азербайджанской земли», мало кто воспринимал всерьез.

Предполагалось, что при попытке прорвать фронт (линию соприкосновения) в Карабахе передовые отборные азербайджанские части будут остановлены, рассеяны и разгромлены армянскими контратаками.

Потом развернутые по штатам военного времени после мобилизации резервистов армянские части начнут мощное контрнаступление. Азербайджанские части второго эшелона, как в прошлый раз, побегут, бросая хваленую израильскую, турецкую, южнокорейскую и российскую технику, которая пойдет на перевооружение армянской армии. Конфликт быстро закончится новым перемирием при посредничестве великих держав.

Военнослужащие Азербайджана во время парада 2015 года. Фото: РИА Новости

Но оказалось, что проигравшие первую карабахскую азербайджанцы сумели намного лучше подготовиться ко второй, сплотив и вооружив армию, способную вести современную войну, прежде всего используя беспилотные системы сбора данных и высокоточного целеуказания в реальном масштабе времени. Это поломало заранее заготовленную армянскую стратегию победы в региональном конфликте. Армянские контратаки в первые дни оказались малоэффективны, а победного контрнаступления вовсе не получилось. У армянских военных в НКР серьезные проблемы с тем, чтобы массировать силы и средства для эффективного контрудара, как положено по советской военной науке, поскольку и днем и ночью их действия и сколько-нибудь заметные движения выявляются разведывательными беспилотниками и упреждаются высокоточными огневыми ударами — тоже в любое время суток.

Конечно, на основе горького опыта и по ходу войны хорошие командиры могут догадаться и научить своих солдат лучше маскироваться, маневрировать и рассредоточиваться. Действовать ассиметричными методами против высокотехнологичного противника, как «Хезболла» в южном Ливане или «Талибан»* в Афгане. Но как тогда подготовить и провести желанный победоносный контрудар?

Нынешние армянские ВС — регулярное войско, а не партизаны. И неплохое войско, но просто не готовое к современной войне,

которую им навязали азербайджанцы, подготовленные и вооруженные израильскими и турецкими специалистами.

Военнослужащие армии Нагорного Карабаха на одной из улиц города. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Остаток боеприпаса, которым были атакованы гражданские объекты в городе Шуши. Фото Павел Волков, специально для «Новой»

Невозможно выиграть, не перехватив инициативу, а только отбиваясь, и потому армянское командование ищет возможность нанести мощный контрудар и уйти от надвигающегося поражения. На южном фланге азербайджанские танки и мотопехота продвинулись на запад по равнинной долине Аракса вдоль иранской границы в Джебраиловском районе. Армяне обстреливают их артиллерией и системами залпового огня с севера с карабахских холмов и надеются опрокинуть в реку, чтобы они бежали в Иран интернироваться, как оно тут бывало в 94-м на последнем этапе первой войны. Такая победа может поднять боевой дух, серьезно подорванный в армянских частях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поспешил объявить предполагаемый местный тактический успех на юге 7 октября «реальным фундаментом окончательной победы», но это преувеличение скорее отражает нарастающее отчаянье армянского руководства. По словам того же Пашиняна, «на некоторых участках ситуация очень тяжелая», и он попросил демобилизованных год назад военнослужащих добровольно вернуться на службу, поскольку по закону не может их сейчас мобилизовать.

Армения находится почти в полной географической изоляции. Единственный коридор для пролета военно-транспортной авиации с необходимыми для войны припасами из России пролегает через Каспий и дальше через иранское воздушное пространство. Но в последние дни не слишком точные армянские снаряды и ракеты стали перелетать в Иран во время приграничных боев в Джебраиловском районе. Тегеран уже выразил протест обеим сторонам, и его позиция по негласной поддержке Еревана может поменяться, если поражение последнего станет очевидным.

Кадры точечных ракетных ударов по военной технике в Нагорном Карабахе распространяет минобороны Азербайджана

У Азербайджана возможности доставки военных грузов намного шире и авиасообщение с Турцией регулярное. Исходно у Азербайджана было качественное превосходство в современных вооружениях. По ходу новой войны азербайджанские ВС захватили и удерживают инициативу на всех карабахских фронтах. В затяжной войне на истощение у Армении мало шансов. Анкара полностью поддерживает стремление Баку решить карабахскую проблему военным путем. Россия — союзник Армении по ОДКБ — объявила, что ее обязательства не распространяются на Карабах.

Для Москвы важно сохранить ровные отношения одновременно и с Баку, и с Ереваном и не допустить развертывания крупных турецких сил в Закавказье —

перехода всего региона в турецкую зону влияния. Некоторую помощь и поддержку Ереван получает, но негласно. Вмешиваться и угрожать, требуя немедленного перемирия, Москва пока не готова.

В подобных обстоятельствах может начаться так называемая «война городов» — взаимный ракетный обстрел стратегически важных объектов на территории Азербайджана и Армении, включая города, возможно — столицы. Нужные оперативно-тактические ракеты разной дальности есть и у той и у другой стороны, а возможно, скоро появится и желание применить их, чтобы, например, активировать обязательства Москвы по ОДКБ, если под ударом окажется Ереван.

Если армяне войну проиграют и потеряют часть Карабаха, или даже весь, как того требует Алиев при поддержке Реджепа Эрдогана, режим Пашиняна в Ереване падет.

Возможно, в Москве не станут сильно возражать, если застарелая карабахская заноза будет вырвана, и проблема решена (пусть и силовым путем), а падение потенциально прозападного, как полагают в Москве, нынешнего армянского режима выйдет еще дополнительным бонусом.

* организация запрещена в России.