Прощай, e-mail

Фото: wired.co.uk

Слово «убивал» хоть и смотрится эффектно в заголовке, но все же неточно передает смысл: Slack не убивал, а мучительно преодолевал традиционное «мыло» (e-mail, электронную почту), и до последнего времени казалось, что безуспешно. И только сегодня, спустя семь лет, ситуация изменилась и массовая миграция пользователей на Slack и аналогичные сервисы обрела лавинообразный характер.

Обо всем, однако, по порядку.

Периодически в мир приходят гениальные антрепренеры. Обычно они не бог весь какие специалисты в конкретной области знаний, однако благодаря удивительной интуиции и умению представлять развитие технологий с высоты птичьего полета им удается формировать будущее.

47-летний канадский миллиардер Стюарт Баттерфилд — один из таких гениальных реформаторов. В 2004 году Баттерфилд первым сумел соединить бум цифровой фотографии с утомлением обывателя от текста, и он придумал Flickr.

Если бы Flickr был очередным облачным хранилищем для фотолюбителей и профессионалов, он бы давно растворился в конкуренции. Однако концепция этого фотохостинга изначально опиралась не на хранение файлов, а на коммуникацию. Триумфальный прорыв в будущее обеспечила функция FlickrLive, которая с первых же версий сервиса позволяла пользователям не только болтать в чате, но и обмениваться в реальном времени своими экзерсисами с цифровой камерой.

Идея выстрелила, и сегодня Flickr — самое крутое место для любителей фотографии: более 100 миллионов аккаунтов и архив из десятка миллиардов файлов.

Стюарт Баттерфилд. Фото: EPA-EFE

В 2013 году Стюарт Баттерфилд, уже давно продавший к тому времени Flickr, запустил новый проект под названием Slack — еще более амбициозный, чем первый: по замыслу создателя, Slack должен был сместить на задворки истории не только Skype, но и электронную почту.

Баттерфилд любит в шутку пинать дохлого осла из Редмонда и рассказывать в интервью о том, как Microsoft, монополист в сфере коммуникаций еще во второй половине 90-х годов, слил вчистую свое преимущество и не вписался в основные тренды XXI века. И тем не менее никакого антимикрософтовского подтекста в концепции Slack не было и в помине. Slack родился не из неудовлетворенности продуктами компании Билла Гейтса, а из неспособности электронной почты соответствовать запросам современных пользователей.

Email основана на допотопных протоколах POP3, IMAP, SMTP, которые чисто технически не поспевают за реалиями коммуникации: ограничивают размер прилагаемых файлов, осуществляют пересылку писем с черепашьей скоростью. Релейная архитектура email-коммуникации создает идеальные условия для перехвата писем, не говоря уж о том, что центральный почтовый сервер легко отключить/захватить/установить модуль для перлюстрации и т.п.

Претензии уровнем выше — безнадежная захламленность почтовых каналов рекламой, спамом и зловредными сообщениями, которые, кстати, сегодня являются главным источником распространения вирусов и заражения корпоративных компьютеров червями-шифровальщиками и вымогателями (это когда вы по дурости открываете письмо от неизвестного адресата с каким-нибудь бинарным файлом, закамуфлированным под PDF, либо кликаете по линку, ведущему на сайт, запускающий на ваш компьютер троян или кейлогер).

У электронной почты был исторический шанс не превратиться в мировую помойку, если бы только людям хватило ума взять на вооружение разработку Адама Бэка,

предложившего в далеком 1997 году технологию Hashcash — прообраз алгоритма доказательства проделанной работы (Proof of Work), который сегодня используется во многих криптовалютах.

Идея Бэка: перед отправкой каждого письма компьютер пользователя должен выполнить небольшой объем математических вычислений, доказательство которых (hashcash) затем прилагается к заголовку письма.

Для рядового пользователя выполнение этих вычислений — дело пары секунд, а вот для спамера, рассылающего мусор на миллионы адресов сразу, — задание совершенно невыполнимое.

Технология Бэка не прижилась, и электронная почта за несколько лет превратилась в гигантскую информационную помойку. Сегодня почтовый трафик, создаваемый живыми людьми, составляет дай бог один процент от общего объема. Все остальное генерируется программами-роботами для доставки рекламно-вирусного спама.

Но даже при таком плачевном состоянии дел основная проблема электронной почты не технологическая. В конце концов, существуют и другие технологические решения для снятия ограничений древних протоколов и борьбы со спамом. Что невозможно устранить, так это ограниченность электронной почты на концептуальном уровне: «мыло» изначально создавалось для общения Р2Р, то есть двух пользователей между собой. Вы пишете письмо, ваш получатель его читает и посылает собственный ответ. В лучшем случае можно добавить в список несколько адресатов и создать подобие электронной рассылки.

Все это, однако, не имеет ни малейшего отношения к тому, как люди общаются в XXI веке. Коммуникации давно носят групповой характер и реализуются в режиме реального времени. И вот для такого общения электронная почта не годится, причем без малейшей надежды на исправление ситуации.

Интерфейс сервиса Slack

На это и сделал ставку Стюарт Баттерфилд, создавший Slack как систему для группового общения. Изначально речь шла об общении внутри замкнутых коллективов.

Размер группы не имеет значения: замкнутым коллективом может быть семья из двух человек или компания из 10 тысяч. Показательно, что чем группа больше, тем очевиднее становятся преимущества Slack: в одном окне интерфейса ведется привычный обмен электронными письмами и файлами, а также чат в реальном времени — как в группах (каналах), так и индивидуально между двумя любыми пользователями (т.н. direct messaging).

Но это только начало. В конце концов, подобное расширение функционала мы находим и в современных чат-мессенджерах вроде WhatsApp, Telegram, Signal и т.п. Однако у всех мессенджеров без исключения есть два непреодолимых недостатка: во-первых, они обречены на вечную конкуренцию друг с другом и поэтому служат не столько объединению, сколько разъединению пользователей, вырывая их из единого информационного пространства.

Во-вторых, мессенджеры не создают условий для полноценной групповой работы, которая, кроме чата и обмена файлами, предполагает еще и совместное планирование проектов, мозговой штурм, визуальное и графическое взаимодействие, отслеживание в календаре хода выполнения общих заданий.

Slack убил всех зайцев одним выстрелом: в основе стратегического развития программы лежит глобальная интеграция со сторонними проектами.

Сегодня в Slack можно встроить более 100 модулей взаимодействия буквально со всеми популярными в мире облачными системами, сервисами групповой работы и ведения делопроизводства: Dropbox, Google Drive, GitHub, Google Docs, Google Calendar, Outlook Calendar, Zapier, Microsoft OneDrive, Asana, Twitter, Trello, Evernote, ZenDesk, Zoom и так далее.

Что это значит? То, что пользователь Slack подключает к единому интерфейсу все сервисы, какими он когда-либо пользуется для общения и совместной работы, в том числе и привычную электронную почту. После этого все участники рабочей группы Slack одновременно получают доступ к единому информационному пространству.

Благодаря уникальной интеграции сторонних сервисов эффективность работы в Slack в первую очередь корпоративных пользователей повысилась на порядок. Неудивительно, что уже в первый год существования Slack пользователи установили 800 тысяч интеграций со сторонними сервисами и генерировали более 3 миллионов сообщений ежедневно.

И тем не менее даже весной 2020 года о том, что Slack убил электронную почту или хотя бы сумел отодвинуть в сторону конкурирующие сервисы, говорить не приходилось. Почему так?

Фото: EPA-EFE

Потому что Slack до последнего времени хоть и преодолел клаустрофобию Р2Р-коммуникаций, присущую электронной почте, однако сохранял дискретность информационного пространства: да, общение осуществлялось в группе, однако сама эта группа была оторвана от остального мира.

Неважно, сколько человек подключилось к вашему Slack, работали ли вы вдвоем с женой либо вместе с 1000 других сотрудников вашей компании. И в том и в другом случае речь шла об изолированном информационном пространстве. Несложно догадаться, что в реальном мире так никто не работает. Ни одна компания не живет в вакууме, она постоянно взаимодействует с множеством партнеров, ежедневно устанавливает новые связи и тем самым выходит за рамки заранее заданных в Slack информационных ограничений.

Революция произошла летом 2020 года, а осенью цыплят посчитали и ахнули: Slack вышел на качественно новый этап развития и сегодня уже реально можно говорить об окончательном поражении электронной почты.

Имя революции — Slack Connect, модификация архитектуры приложения, которая позволяет подключать к информационному обмену внешние группы.

Делается это с помощью специальных Shared Channels — объединяющих каналов, которые подключают к совместной работе до 20 чужих структур.

Shared Channels создают единое информационное пространство для компании и ее партнеров, которые теперь могут совместно выполнять необходимые работы, участвовать в чате, проводить аудио- и видеоконференции, обмениваться письмами, файлами, программами, координировать календарные мероприятия и т.п.

Это была бомба. В бета-тестировании Slack Connect летом приняло участие более миллиона пользователей, которые пришли в восторг от открывшихся перспектив: у сотрудников компаний появилась возможность обмениваться сообщениями и информацией с деловыми партнерами, клиентами, покупателями, вендорами, креативными агентствами — и все это с помощью объединяющих каналов, встроенных в интуитивно понятный интерфейс Slack.

Знаете, что меня больше всего потрясло в революции Slack? Удивительное соответствие этой программы самому красивому тренду нового времени, а именно — возможности устранить конкурентов не насильственным принуждением и административным ресурсом, а за счет создания безоговорочных преимуществ собственной модели коммуникации.

Разумеется, без ложки дегтя не обойтись. В Slack все прекрасно, кроме одного: групповая площадка информационного обмена и совместной работы принадлежит хоть и прогрессивной, но все-таки централизованной корпорации. Уже само по себе это обстоятельство создает неудобства, которые вряд ли кто-то станет терпеть в будущем, поэтому как только появятся децентрализованные альтернативы Slack, пользователи неизбежно мигрируют на них.

Приведу лишь один пример невыносимости корпоративного контроля, о котором идет речь. 21 декабря 2018 года Slack лишил пользователей доступа к своему сервису на том основании, что они проживали в регионах и странах, которые находятся под санкциями США. В частности, ограничения коснулись пользователей, которые взаимодействовали с IP, находящимися в Крыму.

Slack потом долго посыпал голову пеплом и прилюдно каялся, лопотал про неприемлемость блокировок «по национальности или этнической принадлежности», пытался спустить на тормозах отвратительность блокировки по политическим мотивам.

Все это, впрочем, не имело никакого значения. Совершенно ясно, что модель интернета, основанная на монополиях централизованных корпораций, которыми политики могут манипулировать на свое усмотрение, — это наше прошлое. А будущее только одно — Web 3.0 c полной децентрализацией всех сервисов, услуг, коммуникационных и финансовых каналов. Будущее неизбежное.