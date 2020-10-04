Word побери

На днях в нашей IT-деревне случился намек на праздник: на конференции Ignate представители Microsoft объявили о подготовке новой версии Office. Культовая программа выйдет в свет во второй половине 2021 года и, скорее всего, получит по традиции название с годовым запасом — Office 2022.

Не сомневаюсь, что рядовой пользователь уже крутит пальцем у виска: «Что еще за дурдом? Чему вы там радуетесь? Подумаешь, несчетно-какой-то релиз программы, набившей за 25 лет оскомину у офисных секретарш и даже уборщиц».

Причина радости кроется в эпитете, сопровождающем грядущий Office: perpetual licensed, вечная лицензия. Оценить важность события можно только через призму истории.

В июне 2011 года Microsoft запустил хитрый сервис под названием Office 365. Его назначение — заменить единоразовую покупку программного обеспечения постоянными регулярными платежами.

Поначалу «арендной платой» планировалось осчастливить корпоративных пользователей: им, мол, так выгоднее (непонятно почему, но сейчас это уже не важно). Начиная с версии Office 2013, сервисом Office 365 покрыли и рядовых — розничных — потребителей.

Дабы от пилюли не стошнило, ее подсластили: интегрировали в офисный пакет облачный сервис OneDrive.

Допускаю, что по соображениям бухгалтерской отчетности работодателям удобнее регулярно платить Microsoft арендную плату за каждую копию продукта, розданную наемным работникам, вместо того, чтобы использовать ранее апробированную и отлично зарекомендовавшую себя модель Volume License (групповая лицензия). Судить не берусь. Однако за эмоции рядовых потребителей готов ответить: от «революционной» подписной модели потребления программного обеспечения Microsoft они были в ярости.

Парадоксальным образом пользовательская ярость непосредственно к самому Office имеет косвенное отношение.

Дело в том, что привлекательность платного редактора, электронной таблицы, конструктора презентаций и органайзера Microsoft в наши дни более чем сомнительна.

Хотя бы потому, что на рынке полно бесплатных альтернатив, которые перекрывают 90% функционала MS Office и 100% потребностей рядовых потребителей: Google Docs, OpenOffice, LibreOffice, OnlyOffice, WPS Office, IBM Lotus Symphony. Если покопаться, можно назвать еще с дюжину.

Единственная причина, по которой сегодня кто-то продолжает использовать офисный пакет от Microsoft, — это привычка. Вернее, нежелание попробовать что-то новое и современное.

На корпоративном уровне эта привычка, вероятно, дополняется еще и необходимостью обеспечить обратную совместимость с сотнями терабайт созданного за 25 лет текстового и табличного мусора. Однако даже в этом контексте групповая лицензия в чисто денежном отношении для бизнеса выгоднее подписной модели.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Преамбулу доклада «Тренды ценообразования программного обеспечения», подготовленного PriceWaterhouseCoopers, украшает удивительная по своему цинизму и внутренней противоречивости фраза: «Для выживания и процветания разработчикам программного обеспечения необходимо адаптировать новые стратегии ценообразования, ориентированные на нужды пользователей».

Насущность выживания производителей программного продукта сомнению не подлежит: весь доклад PriceWaterhouseCoopers посвящен именно экономическому обоснованию миграции ценовых моделей от одноразовых продаж лицензий к концепции software-as-a-service, программному обеспечению как услуге, одной из вариаций которой как раз и выступает придуманная Microsoft подписная модель Office 365.

Непонятно другое: каким боком удается приплести к этому тренду «нужды пользователей», если подписные модели банально обходятся этим пользователям дороже единоразовой покупки компьютерной программы? Разве что предположить, что продолжительная работа с электронными таблицами способствует утрате элементарных арифметических навыков.

Одним словом, что-то подсказывает, что поминание всуе «нужд пользователей» в докладе PriceWaterhouseCoopers — это всего лишь стилистическая фигура, призванная оттенить трагизм ситуации с «выживанием разработчиков программного обеспечения». Однако даже в этом аналитики лукавят:

проблемы с выживанием возникают не у разработчиков вообще, а у разработчиков конкретного типа: гигантских корпораций вроде Microsoft и Adobe,

у которых, за неимением объективных исторических предпосылок для выживания, остается последняя соломинка, чтобы за нее ухватиться: повысить надои себе подобных, то есть, других крупных корпораций!

Именно таких корпоративных гигантов из некомпьютерных областей экономики и собралась посадить Microsoft на свой новый чудо-аппарат перманентного доения, запустив в 2011 сервис Office 365.

Судя, однако, по тому, как развивались дальнейшие события, далеко не все гиганты бизнеса обрадовались хромированным присоскам, созданным по последнему слову маркетинга и прицепленным к корпоративному вымени находчивыми людьми из Редмонда (пригород Сиэтла, где расположена штаб-квартира Microsoft. — С. Г.).

О случившемся подковерье нам остается только догадываться, однако, судя по результатам, первый раунд выиграли буренки, а не доярки.

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9 июля 2015 компания Microsoft выпустила новую версию флагманского продукта — Office 2016, все модификации которого — Home, Personal, Business, Business Premium, E3 и ProPlus — предусматривали только подписную модель оплаты (Office 365).

Уже через два месяца стало очевидно, что желание «выживать и процветать» без боя не прокатит, поэтому 22 сентября задним числом подписную модель дополнили традиционной возможностью приобретать Office 2016 традиционным единоразовым платежом.

У Microsoft есть одно выдающееся качество: птенцы Гейтса — борцы. Поэтому великие софтоделы не отступили, а, напротив, усилили пропаганду достоинств подписной модели, добавив в пакет услуг Office 365 сервис облачного хранения данных OneDrive, который к тому времени уже так глубоко прописался в операционной системе Windows, что выпилить его оттуда стало даже сложнее, чем браузер Explorer.

Фото: EPA-EFE

Возвращаемся теперь к нашему инфоповоду: анонсу Office 2022 с супер-пупер perpetual license, вечной лицензией. Все три года, пока в обиходе был Office 2019, Microsoft так энергично педалировала подписную модель, что казалось, в новом релизе опять попытаются упразднить покупку единоразовым платежом.

Опасения, однако, не подтвердились, и теперь мы знаем, что в Office 2022 двоевластие сохранится.

Осталось прояснить малое: почему в начале реплики я написал, что в нашей IT-деревне случился не праздник, а лишь намек на него?

Причины две. Во-первых, есть много косвенных признаков того, что Microsoft не только продолжит проталкивание подписной модели, но и сделает приобретение единоразовой лицензии предельно непривлекательной. В частности, ожидается дальнейшее сокращение сроков бесплатного пользовательского сопровождения и поддержки. Не исключено, что ограничат и доступ к каким-то новым вкусным онлайн-сервисам. И все для того, чтобы заставить корпоративных клиентов раз и навсегда забыть про perpetual license (вечную лицензию).

Вторая причина для беспокойства гораздо существеннее. Как я уже отметил, на рынке представлено великое множество бесплатных альтернатив реально высокого качества, которые позволяют замечательно обойтись и без Microsoft Office. Проблема в том, что запущенная Microsoft в 2011 году экспериментальная модель оплаты быстро превратилась в тренд, который сегодня подхватило подавляющее большинство разработчиков программного обеспечения, особенно — мелких и средней руки.

Этот тренд за девять лет своего существования привел к тому,

что все пользователи программного обеспечения в мире оказались в настоящем потребительском аду, для которого в юридическом лексиконе можно найти только одно определение: картельный сговор.

Предлагаю читателям вспомнить собственный опыт общения с программным обеспечением, причем не столько уже десктопным, сколько мобильным. Не сомневаюсь, что ваш личный опыт подтвердит мою правоту: все мало-мальски востребованные рынком и популярные программы, все эти софтинки и утилитки, которым три доллара цена в базарный день, больше не продаются, а арендуются с использованием регулярных и постоянных платежей.

Сегодня популярные органайзеры, персональные информационные менеджеры, сервисы заметок, даже браузеры и такие совсем уж нишевые продукты, как счетчики калорий, используют подписную модель оплаты, которая на уровне метафоры неотличима от доильного аппарата.

На мой скромный взгляд, навязывание рядовым пользователям подписной модели в качестве платы за те же самые программы, которые до «революционного» изобретения Microsoft прекрасно продавались единоразовыми платежами — это не просто нравственная деградация шареварщиков и софтверных «команд», но еще и замечательный юридический прецедент. Например, для какого-нибудь тучного группового иска, желательно с упоминанием картельного сговора, для которого у американской Фемиды припасены наказания, затмевающие воображение даже великого Данта.