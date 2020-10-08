Девушка с числом

Петр Саруханов / «Новая газета»

Бедных в России считают по осени, а также по зиме, весне и лету. Работа эта всесезонная и вечная. Вечно у нас были бедные и вечно будут. И какая-нибудь опытная чиновница, освоившая ремесло подсчета, может смело передавать навыки дочери и вводить ее в профессию. Пусть девушка тоже поступит в органы статистики и всю жизнь этих бедных считает и считает. Считай, без заработка не останется.

Наверное, будет справедливо воспеть эту счетную работу в стихах или установить в парке соответствующую скульптуру. Стоит же там непонятно за какие заслуги девушка с веслом. А чем хуже девушка с калькулятором?

Работа вроде нехитрая: «Один, два, три, четыре… семнадцать, восемнадцать… девятнадцать миллионов».

Только вот бедные при этом на месте не сидят, мельтешат и сбивают Росстат со счета. Мой ныне покойный приятель из Нижнего Новгорода Вася Туренко, электромеханик и автор двух книг афоризмов, помнится, так и говорил: «Я никогда не сижу без денег. Без них я бегаю».

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Нынешней осенью Росстат, как мог, пересчитал бедных еще раз, объявил, что их 19,9 миллиона человек, и, похоже, сам себе не поверил. Что-то больно уж много. Может, неправильно считали. А как надо считать? Наверное, по науке. И вот на сайте госзакупок появляется тендер на «выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разработка рекомендаций по развитию информационной базы для разработки статистических показателей бедности (этап 2020 года)». На эту науку заказчик — Федеральная служба государственной статистики — выделил 0173100011920000117 рублей.

Ой, извините, это не рубли, а номер заказа.

Рублей готовы потратить поменьше, но цифры тоже привлекательные: 5 760 000. За эти миллионы отобранные ученые должны будут изучить динамику бедности, обновить некие алгоритмы и дать чиновникам какие-то рекомендации. Какие? Если бы мы с вами в таких делах что-нибудь понимали, дали бы эти рекомендации и за полцены.

Одно понятно: добывая цифры для государства, ты должен учитывать, кого и для чего считаешь. Ну, знаете, наверное, байку про Суворова. Однажды Александр Васильевич готовил рапорт для Екатерины II об очередном успехе в Русско-турецкой войне и на вопрос штабного писаря: «Сколько турок указать убитыми?» — весело ответил: «Пиши больше! Чего их, басурман, жалеть!» Байка сама собой вспоминается при ознакомлении с недавним отчетом нынешнего полководца Сергея Шойгу о победе в Сирии. Сколько мы там международных террористов уничтожили? Сергей Кужугетович через «Красную звезду» сообщил: более 133 тысяч!

Трудно представить, как этих бородачей с автоматами удалось сосчитать, но для пользы дела пусть будет столько.

Тут и никаких тендеров для ученых объявлять не надо, и писарей обучать алгоритмам необязательно. И пожалуй, не требуется специальной информационной базы — достаточно базы военной.

Победы и поражения обсчитываются по-разному. В сражениях с бедностью наше государство терпит одно поражение за другим, и, думается, после «развития информационной базы», на которое Росстату не жалко пяти с лишним миллионов, число бедных в отчетах несколько приуменьшится. Может, на те же пять миллионов.