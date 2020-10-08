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8 октября, 18:00

Революция в Кыргызстане: триумф или хаос? Стрим «Новой»

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№ 110 от 7 октября 2020

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Революция в Кыргызстане: триумф или хаос? Стрим «Новой»

Что происходит в республике и почему там все время протесты? Объясняют эксперты Аркадий Дубнов и Сейтек Качкынбаев

Политика2

Вячеслав ПоловинкоИрина Воробьева«Новая газета»

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Видео: Влад Дкшин, Серафима Свердлова, Ирина Воробьева

В Кыргызстане — третья за последние 15 лет революция. Протесты перерастают в стычки, демонстранты захватывают Белый дом и Комитет национальной безопасности, итоги выборов отменяют, новым премьер-министром становится освобожденный из СИЗО экс-депутат.

В прямом эфире мы поговорим с политологами Аркадием Дубновым и Сейтеком Качкынбаем о стремительности этих событий. Стрим проведут Ирина Воробьева и Вячеслав Половинко.

Что подпитывает протестный потенциал Кыргызстана? Подключайтесь к эфиру, а то случайно можете пропустить новости о еще одной революции, ведь они в Кыргызстане — как по расписанию.

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Теги:
выборы, погромы, снг, как у них, смена власти, революция, кыргызстан

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