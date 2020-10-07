Какой была Анна Политковская и за что ее убили

14 лет назад была убита Анна Политковская. Через год истекает срок следствия, а это значит, что заказчики убийства избежали наказания - ну, не успеют, даже если и случится чудо и кого-то найдут, привлечь их к ответственности. Да, киллер, организаторы и соучастники отбывают наказание, но самых главных виновных никто не искал. Об Анне Политковской и расследовании ее убийства — Олег Хлебников и Сергей Соколов.