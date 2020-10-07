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Заказчики убийства Политковской останутся безнаказанными через 365 дней 06 часов 22 мин 04 сек

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№ 110 от 7 октября 2020

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Какой была Анна Политковская и за что ее убили

Вспоминают Олег Хлебников и Сергей Соколов

Фото: «Новая газета»

Общество2

Олег ХлебниковСергей СоколовНадежда Юрова«Новая газета»

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14 лет назад была убита Анна Политковская. Через год истекает срок следствия, а это значит, что заказчики убийства избежали наказания - ну, не успеют, даже если и случится чудо и кого-то найдут, привлечь их к ответственности. Да, киллер, организаторы и соучастники отбывают наказание, но самых главных виновных никто не искал. Об Анне Политковской и расследовании ее убийства — Олег Хлебников и Сергей Соколов.

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