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Убийцы Политковской останутся безнаказанными через 365 дней 15 часов 43 мин 37 сек

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№ 110 от 7 октября 2020

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Остался один год на поиск заказчика

Убийство Анны Политковской: что сейчас с расследованием? Видео

Общество943

943
 

Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская была убита 14 лет назад в подъезде своего дома в Москве. 7 октября 2006 года киллер, поджидавший нашу коллегу, сделал четыре выстрела в упор, в том числе контрольный — в голову.

Киллера и организаторов нашли и судили, сейчас они сидят в тюрьме. Но имя заказчика до сих пор не названо. Притом что улики и многие обстоятельства убийства вели в Чечню, в частности, ее высокопоставленным руководителям, следствие не предприняло попыток выйти на заказчиков; по мнению адвокатов семьи Политковской, ее близких и коллег, следователи просто их не искали.

Теперь официально на это остался всего лишь год — 7 октября 2021-го истечет срок давности по этому преступлению.

Теги:
расследование, убийство, анна политковская, дело политковской

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