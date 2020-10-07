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№ 110 от 7 октября 2020Читать номер
Восставший двор
В Беларуси придумали новый формат протеста — камерный и очень эффективный. Фотопроект Евгения Отцецкого «Площадь перемен»
Евгений Отцецкийфотограф, журналист
На четвёртый день белорусских протестов, 12 августа, в одном из центральных районов Минска (улица Червякова и Сморговский тракт) люди из окон своих квартир начали светить фонариками и скандировать «Жыве Беларусь!». В этот день включили интернет и люди узнали о масштабе жестокости, которую применили власти к мирным протестующим. В этом смысле акция требовала с одной стороны огромной смелости, с другой – являлась важным актом солидарности. Локация быстро стала культовой. На стене служебного помещения во дворе появился мурал, посвященный протестам, а на крыше закрепили бело-красно-белый флаг.
Неделю спустя двор было не узнать. По вечерам люди стали выходить сюда из своих квартир, чтобы пообщаться с соседями, обменяться новостями с единомышленниками, обсудить планы на будущее. Оказалось, что огромное количество людей не согласно с результатами выборов и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Теперь, благодаря инициативе местных жителей, во дворе каждый вечер проходят мероприятия: концерты, театральные постановки, танцы...
Активность жителей не осталась незамеченной со стороны правоохранительных органов. На двор регулярно нападают тихари (сотрудники милиции в штатском) и милиция: срезают ленты и флаги, закрашивают мурал. В один из вечеров во двор приехал ОМОН. Но жители отважно борются за свою территорию — каждый раз на месте закрашенного мурала появляется новый. Помимо милиции, жителям двора досаждают и местные органы управления, и коммунальные службы — начались регулярные проверки, товариществу собственников выписывают штрафы за надуманные нарушения.
Маленький дворик в центре Минска и протестная активность вдохновили жителей других кварталов на создание аналогичных сообществ. На данный момент это превратилось в общенациональное движение. Неравнодушные граждане по вечерам выходят из своих квартир, собираются сообществом соседей, устраивают концерты, перфомансы, благоустраивают территорию. Но все это носит выраженный политизированный и протестный характер, помогает увидеть большое количество единомышленников и зарядиться энергией для митингов и протестных акций. Важно, что у такой формы протеста нет выраженных лидеров и руководителей, отношения строятся без каких-либо иерархий. Так возникает солидарность между людьми, которые еще месяц назад не были знакомы друг с другом.
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