Восставший двор

Проекция на один из домов в Минске в поддержку протестующих. Фото: Евгений Отцецкий

На четвёртый день белорусских протестов, 12 августа, в одном из центральных районов Минска (улица Червякова и Сморговский тракт) люди из окон своих квартир начали светить фонариками и скандировать «Жыве Беларусь!». В этот день включили интернет и люди узнали о масштабе жестокости, которую применили власти к мирным протестующим. В этом смысле акция требовала с одной стороны огромной смелости, с другой – являлась важным актом солидарности. Локация быстро стала культовой. На стене служебного помещения во дворе появился мурал, посвященный протестам, а на крыше закрепили бело-красно-белый флаг.

Неделю спустя двор было не узнать. По вечерам люди стали выходить сюда из своих квартир, чтобы пообщаться с соседями, обменяться новостями с единомышленниками, обсудить планы на будущее. Оказалось, что огромное количество людей не согласно с результатами выборов и считает Лукашенко нелегитимным президентом. Теперь, благодаря инициативе местных жителей, во дворе каждый вечер проходят мероприятия: концерты, театральные постановки, танцы...

Активность жителей не осталась незамеченной со стороны правоохранительных органов. На двор регулярно нападают тихари (сотрудники милиции в штатском) и милиция: срезают ленты и флаги, закрашивают мурал. В один из вечеров во двор приехал ОМОН. Но жители отважно борются за свою территорию — каждый раз на месте закрашенного мурала появляется новый. Помимо милиции, жителям двора досаждают и местные органы управления, и коммунальные службы — начались регулярные проверки, товариществу собственников выписывают штрафы за надуманные нарушения.

Маленький дворик в центре Минска и протестная активность вдохновили жителей других кварталов на создание аналогичных сообществ. На данный момент это превратилось в общенациональное движение. Неравнодушные граждане по вечерам выходят из своих квартир, собираются сообществом соседей, устраивают концерты, перфомансы, благоустраивают территорию. Но все это носит выраженный политизированный и протестный характер, помогает увидеть большое количество единомышленников и зарядиться энергией для митингов и протестных акций. Важно, что у такой формы протеста нет выраженных лидеров и руководителей, отношения строятся без каких-либо иерархий. Так возникает солидарность между людьми, которые еще месяц назад не были знакомы друг с другом.

Мурал располагается на детской площадке. Местные жители любят и гордятся этим символом. Фото: Евгений Отцецкий

Местные жители защищают мурал от тихарей и милиции. Фото: Евгений Отцецкий

Бело-красно-белый узор (цвета национального флага Беларуси с 1991 по 1994 год) — один из символов протеста. Люди украшают забор белыми и красными лентами. За короткое время подобные заборы появились по всему городу. Фото: Евгений Отцецкий

12 сентября люди устроили во дворе альтернативный день города. Была организована ярмарка, выступали артисты, а вечером на балконе одного из соседних домов прошёл секретный концерт. Власти же, сославшись на коронавирус решили в этот день не проводить массовые мероприятий. Covid-19 — очень удобная причина для запретов, отмен и ужесточения различных норм. В тоже время, когда весь мир вводил карантинные меры, в Беларуси по инициативе властей проходил парад Победы. Фото: Евгений Отцецкий

Во дворе по инициативе местных жителей постоянно организуются перформансы. Эта акция снималась с дрона: люди расходились и сходились, имитируя бьющееся сердце новой Беларуси. Рядом с сердцем дети камешками выложили надписи «Жыве Беларусь» и «Уходи!». Фото: Евгений Отцецкий

После очередной закраски мурала люди вышли в байках с символом двора и надписями на спинах «Я живу на площади перемен» и «я хочу жить на площади перемен». Фото: Евгений Отцецкий

Милиция прогоняет ребёнка от стены. На днях неизвестные в масках под прикрытием милиции закрасили ее битумом. Детям понравилось рисовать на черной поверхности мелками. На стене можно различить надписи «Перемен», «Жыве Беларусь», «Люблю Беларусь» и зачеркнутое слово «ОМОН». Фото: Евгений Отцецкий

Неизвестные в оливковой форме без знаков отличия и в масках ждут, когда высохнет краска на стене. Таким образом они пытаются противостоять восстановлению мурала. Фото: Евгений Отцецкий

Концерт известного музыканта Змицера Вайцюшкевича на площади Перемен. Фото: Евгений Отцецкий

Колонна с ОМОНом поворачивает в сторону двора. Синие микроавтобусы «фольксваген» и «форд», серые микроавтобусы «форд транзит», а также классические автозаки МАЗ — символ репрессий в 2020 в Беларуси. Фото: Евгений Отцецкий

Жители двора восстанавливают мурал после очередной атаки со стороны неизвестных в масках. Пока не высохла краска, его отмывают, а наиболее испорченные фрагменты дорисовывают с помощью баллонов с краской. Фото: Евгений Отцецкий

Милиция пытается арестовать жителей двора, ставших на защиту мурала. По заключениям независимых юристов право в Беларуси осенью 2020 не работает, поэтому арест произошёл без каких-либо юридических оснований. На данный момент Степану Латыпову (лежащий на земле человек) инкриминируется статья «Организация массовых беспорядков». В его квартире прошёл обыск, а Степан находится в СИЗО. Фото: Евгений Отцецкий

Когда возле будки с муралом круглосуточно начала дежурить милиция, люди организовали концерт на балконе одного из соседних домов. Фото: Евгений Отцецкий

Люди на площади Перемен с помощью света нарисовали бело-красно-белый флаг. Одним из выразительных свойств протестного движения в Беларуси 2020 является повышенная креативность. Это хорошо заметно как на самих митингах — в виде костюмов, плакатов и методов протеста, так и в организации дворовых сообществ. Фото: Евгений Отцецкий

Знак на въезде во двор, где находится площадь Перемен. Большинству жителей прилегающих к двору домов не нравится появление сотрудников милиции и ОМОН на детской площадке и в окрестностях. Фото: Евгений Отцецкий