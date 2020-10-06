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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
«Отравленные воды с оранжевой пеной прямо в океан несет река Налычева»
Источник «Новой» об экологической катастрофе на Камчатке
«Новая газета»редакция
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что существует три версии произошедшего бедствия в регионе. Загрязнение вод Тихого океана токсическими веществами. Эта версия напрямую связывается с деятельностью человека. Росрыболовство возбудило административное по факту нарушения процесса хозяйственной деятельности в природоохранной зоне. Среди других предположений, которые выдвигали власти за эти, дни также варианты аномальных природных явлений и повышенная сейсмическая активность на дне океана.
Версии о сейсмическом характере загрязнения Тихого океана проанализировал один из лучших вулканологов нашей страны Данила Чебров — директор Камчатского филиала исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
Он напомнил, что
мировой науке неизвестны случаи массовых отравлений даже после самых сильных землетрясений — в том числе, в их эпицентре. Более того — на Камчатке их давно уже не фиксируют.
Поэтому, считает ученый, версию о влиянии землетрясений, даже сильных и далеких — можно полностью исключить.
Директор центра рассмотрел и вероятность загрязнения океана в результате извержения подводного вулкана или выброса вредных веществ из своеобразной «геологической ловушки». Но в окрестностях Камчатки, отмечает он, нет известных подводных вулканов. Ближайший находится близ Северных Курил. А направление движения течений не позволило бы вредным веществам добраться оттуда до пострадавшего Авачинского залива, если бы выброс все-таки произошел.
Извержение же неизвестного ученым или только появившегося вулкана вблизи пострадавшей зоны Чебров также назвал маловероятным из-за особенностей рельефа, на котором сложно было бы не заметить появление нового объекта. Что касается «геологической ловушки» — такие явления регулярно регистрируют за Полярным кругом. Речь идет о выбросах газогидратов в условиях таяния вечной мерзлоты, однако масштабы таких природных «взрывов» довольно незначительны. Если бы произошел большой выброс, то его бы зафиксировали сейсмические станции Камчатки.
А вот источник «Новой», который сейчас может воочию наблюдать, что происходит на Камчатке,
категорически отвергает версию о том, что в воды сливали топливо проходящие мимо танкеры.
«Отравленные воды с оранжевой пеной прямо в океан несет река Налычева, точнее ее правый приток». Река Налычева протекает на северной окраине Радыгинского полигона.
В «Гринписе» также опровергают любые версии и считают, что воды, скорее всего, отравлены неизвестным токсическим веществом, на спутниковых снимках, сделанных активистами-экологами еще в сентябре на воде отчетливо просматриваются огромные пятна неизвестного происхождения.
Примечательно, что ʙ Министерстве природы не обнаружили превышения допустимых норм токсических веществ и следов нефтеразлива в водах Тихого океана. Министр Дмитрий Кобылкин заявил, что после шторма в воде возможна повышенная концентрация токсичности микроорганизмов, что приводит к изменению состава в кислороде. 28 и 29 сентября регион Камчатки находился под властью циклона. Иными словами,
министр на полном серьезе заявляет нам, что бухты на Камчатке захватили отравленные водоросли-убийцы.
Звучит как отличный сценарий для голливудских сценаристов. Но пока никакого подтверждения этой экзотической версии мы не получили.
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