«Отравленные воды с оранжевой пеной прямо в океан несет река Налычева»

Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что существует три версии произошедшего бедствия в регионе. Загрязнение вод Тихого океана токсическими веществами. Эта версия напрямую связывается с деятельностью человека. Росрыболовство возбудило административное по факту нарушения процесса хозяйственной деятельности в природоохранной зоне. Среди других предположений, которые выдвигали власти за эти, дни также варианты аномальных природных явлений и повышенная сейсмическая активность на дне океана.

Сотрудник Следственного комитета изымает пострадавшую фауну с отравленного пляжа. Фото: РИА Новости

Версии о сейсмическом характере загрязнения Тихого океана проанализировал один из лучших вулканологов нашей страны Данила Чебров — директор Камчатского филиала исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Он напомнил, что

мировой науке неизвестны случаи массовых отравлений даже после самых сильных землетрясений — в том числе, в их эпицентре. Более того — на Камчатке их давно уже не фиксируют.

Поэтому, считает ученый, версию о влиянии землетрясений, даже сильных и далеких — можно полностью исключить.

Директор центра рассмотрел и вероятность загрязнения океана в результате извержения подводного вулкана или выброса вредных веществ из своеобразной «геологической ловушки». Но в окрестностях Камчатки, отмечает он, нет известных подводных вулканов. Ближайший находится близ Северных Курил. А направление движения течений не позволило бы вредным веществам добраться оттуда до пострадавшего Авачинского залива, если бы выброс все-таки произошел.

Извержение же неизвестного ученым или только появившегося вулкана вблизи пострадавшей зоны Чебров также назвал маловероятным из-за особенностей рельефа, на котором сложно было бы не заметить появление нового объекта. Что касается «геологической ловушки» — такие явления регулярно регистрируют за Полярным кругом. Речь идет о выбросах газогидратов в условиях таяния вечной мерзлоты, однако масштабы таких природных «взрывов» довольно незначительны. Если бы произошел большой выброс, то его бы зафиксировали сейсмические станции Камчатки.

А вот источник «Новой», который сейчас может воочию наблюдать, что происходит на Камчатке,

категорически отвергает версию о том, что в воды сливали топливо проходящие мимо танкеры.

«Отравленные воды с оранжевой пеной прямо в океан несет река Налычева, точнее ее правый приток». Река Налычева протекает на северной окраине Радыгинского полигона.

В «Гринписе» также опровергают любые версии и считают, что воды, скорее всего, отравлены неизвестным токсическим веществом, на спутниковых снимках, сделанных активистами-экологами еще в сентябре на воде отчетливо просматриваются огромные пятна неизвестного происхождения.

Осьминог и морские обитатели на берегу в бухте Спасения. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Примечательно, что ʙ Министерстве природы не обнаружили превышения допустимых норм токсических веществ и следов нефтеразлива в водах Тихого океана. Министр Дмитрий Кобылкин заявил, что после шторма в воде возможна повышенная концентрация токсичности микроорганизмов, что приводит к изменению состава в кислороде. 28 и 29 сентября регион Камчатки находился под властью циклона. Иными словами,

министр на полном серьезе заявляет нам, что бухты на Камчатке захватили отравленные водоросли-убийцы.

Звучит как отличный сценарий для голливудских сценаристов. Но пока никакого подтверждения этой экзотической версии мы не получили.