Что происходит на улицах Бишкека?

В понедельник, 5 сентября, в Кыргызстане начался бессрочный протест против результатов парламентских выборов, прошедших в стране накануне. По закону, в парламент Жогорку Кенеш могут пройти только партии, преодолевшие семипроцентный барьер. Это препятствие оставило за бортом 12 из 16 баллотирующихся в парламент партий. Два первых места заняли партия «Биримдик» («Единство») и «Мекеним Кыргызстан» («Моя родина — Кыргызстан»). Разница между ними — один процент, при этом в «Единстве» одну из ключевых ролей играет Асылбек Жээнбеков, брат действующего президента страны Сооронбая Жээнбекова.

Со второй партией все еще круче: «Мекеним Кыргызстан» — партия, по сути, принадлежащая Раимбеку Матраимову, бывшему заместителю главы таможни Кыргызстана. Матраимов известен как Раим-Миллион: журналисты ключевых кыргызских изданий опубликовали серию расследований о том, как при его участии из страны могло быть контрабандно вывезено нелегальных товаров на 700 млн долларов. Матраимов пытался судиться с журналистами, однако позже решил сосредоточиться на политической кампании, к тому же президент страны не проявил большого интереса к делу о контрабанде и не потребовал разобраться и найти виновных.

Обе этих партии должны были пройти в парламент, но проблема в конкретных цифрах: оппозиционные партии (то есть практически все, которые не набрали 7%) считают, что результаты были сфальсифицированы.

В течение всего дня выборов независимые наблюдатели от этих партий фиксировали нарушения на избирательных участках, среди которых наглые вбросы бюллетеней были самым простым, но не единственным способом. Главное оружие победивших партий, по мнению их проигравших оппонентов, покупка голосов. «Прямо около избирательного участка стояли люди и предлагали продать им голос за нужную партию за 2-3 тысячи сомов (примерно 2-3 тысячи рублей, средняя зарплата в Кыргызстане официально составляет 15-18 тысяч сомов — «Новая»), — рассказывает член партии «Ата Мекен» Сейтек Качкынбай. — Причем это не только в селах делали, но даже в крупных городах. Мы подозреваем, что у представителей победивших партий был также доступ к системе подсчета голосов, и там тоже были махинации».

Качкынбай — один из тех, кто, будучи недоволен официальным подсчетом голосов, вышел на улицы. 10 из 12 проигравших партий заявили несогласие с результатами и призвали своих сторонников выразить протест около здания парламента (от общего числа проголосовавших это около 35%). Первоначально акция предполагалась мирной, и силовики, выставленные для безопасности, не препятствовали протестующим. Однако специфика кыргызского протеста заключается в том, что он почти всегда и за короткое время перерастает из мирного в насильственный. До конца непонятно, были ли это провокаторы или разгоряченные сторонники оппозиции, однако в какой-то момент толпа попыталась начать штурмовать Белый дом. Полиция тут же начала силовой разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В ответ протестующие подожгли мусорные баки и стали катить их в сторону полиции, а также отрывать брусчатку с земли и бросать ее в полицейских. В какой-то момент силы полиции, казалось, смогли, разделить толпу по кварталам и увести ее из центра города, но потом она быстро вернулась.

«Я нахожусь в центре города, здесь сейчас люди находятся разрозненными группами по 200-300 человек, всего, наверное, около 10 тысяч, — рассказал Сейтек Качкынбай корреспонденту «Новой» по телефону из центра Бишкека. — Милиция пытается разогнать людей, однако у нее ничего не получается. Здесь ранили в ногу нашего лидера Жанара Акаева (лидер партии «Ата Мекен», бывший президентский пресс-секретарь — «Новая»), однако я незадолго до этого отошел от него и не видел [момент выстрела]. Противостояние пока идет между протестующими и полицейскими, никакой третьей силы я не видел…»

В этот момент звонок с Качкынбаем прервался, и больше дозвониться до него не удалось: в районе центра города блокируется мобильная связь (официально сотовые операторы решили провести профилактические работы). В момент звонка в центре города началась новая фаза столкновений протестующих и милиции. Митингующие сожгли патрульную машину и, по некоторым данным, бросили в сторону милиции «коктейль Молотова». В ответ силовики стали кидать светошумовые гранаты (одной из них был ранен также другой лидер «Ата Мекен» Эльдар Абакиров, еще один кандидат — Тилек Токтогазиев — был ранен резиновыми пулями), а один из спецназовцев выстрелил в корреспондента «Настоящего времени»: по свидетельству журналиста, пуля чудом не попала ему в голову.

Всего официально раненых к вечеру 5 октября около 70 человек, некоторые сообщают больше чем о сотне пострадавших. Значительная часть, как сообщается, является представителями силовых структур. По свидетельству корреспондентки «Медиазона Центральная Азия», на улицах видны сожженные полицейские машины и разбитый пожарный автомобиль. Кроме того, бишкекские врачи сообщили, что с несколькими бригадами скорой помощи, которые выехали к пострадавшим в ходе протеста, исчезла связь, а несколько автомобилей также разбито.

Число пострадавших может вырасти, ведь лидер «Ата Мекен» Жанар Акаев, несмотря на ранение ноги, вернулся в центр города и призвал протестующих не расходиться. На этом фоне президент Сооронбай Жээнбеков назначил на 9 утра 6 октября встречу с представителями всех 16 партий, однако в час ночи по времени Кыргызстана главный победитель выборов — партия «Биримдик» — заявила, что готова пойти на повторные выборы и призвала все партии, преодолевшие семипроцентный барьер, сделать то же самое.

Ночью 6 октября протестующие, по данным 24.kg, прорвались в Белый дом, он оказался пустым. На территории около здания возник пожар — вероятно, из-за «коктейлей Молотова», — а очевидцы сняли на видео, как от здания отъезжают несколько машин с сопровождением.