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№ 109 от 5 октября 2020

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Загрязнение Камчатки: основные версии. Подкаст

«Что Нового?» Спецвыпуск

Общество6

Надежда ЮроваВладимир Хитров«Новая газета»

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2 октября на побережье Тихого океана на Камчатке выбросило трупы морских животных, а местные серферы уже месяц жалуются на резь в глазах после взаимодействия с водой.

Собкор «Новой газеты» на Камчатке Владимир Хитров в свежем выпуске «Что нового» — о возможных причинах происходящего, реакции очевидцев, местных властей и последствиях для природы.

Теги:
Росприроднадзор, минприроды, загрязнение, экология, камчатка

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