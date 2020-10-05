Загрязнение Камчатки: основные версии. Подкаст

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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
Надежда ЮроваВладимир Хитров«Новая газета»
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2 октября на побережье Тихого океана на Камчатке выбросило трупы морских животных, а местные серферы уже месяц жалуются на резь в глазах после взаимодействия с водой.
Собкор «Новой газеты» на Камчатке Владимир Хитров в свежем выпуске «Что нового» — о возможных причинах происходящего, реакции очевидцев, местных властей и последствиях для природы.
Теги:Росприроднадзор, минприроды, загрязнение, экология, камчатка
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