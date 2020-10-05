Веры присяжным у судей нет

Более двух лет назад, в июне 2018 года, суды присяжных стали проводиться на районном уровне. Шесть присяжных и несколько запасных приглашаются в суд, чтобы участвовать в судебном следствии по уголовным делам. По окончании они должны сообща ответить как минимум на три вопроса о самом преступлении: доказано ли событие преступления, доказаны ли причастность к нему обвиняемого и его виновность. И если ответы на них утвердительные, присяжные отвечают на четвертый вопрос — заслуживает ли обвиняемый снисхождения. Решение о том, кто будет судить ― присяжные или профессиональный судья, ― принимает сторона защиты, то есть обвиняемый после консультации с адвокатом.

Ходатайствовать о таком суде могут не все, а только те, кто обвиняется по узкому кругу преступлений. Как показала практика, наиболее массовыми в российских районных судах составами преступлений, рассматриваемыми присяжными, стали убийство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего.

Эта реформа была инициирована президентом для повышения открытости российского судопроизводства и развития участия граждан в отправлении правосудия. Как российские судьи приняли эти цели реформы?

Важным показателем доверия судей к решениям граждан является число отмен оправдательных вердиктов.

Российская уголовная юстиция характеризуется явно выраженным «обвинительным уклоном» ― вероятность быть оправданным в суде или получить иное реабилитирующее решение составляет не более двух шансов из тысячи.

Так, по пока еще не опубликованным, но уже представленным в Хранилище судебной статистики Судебного департамента при ВС РФ данным за первое полугодие 2020 г., российские районные судьи вынесли решения в отношении чуть более 243,3 тыс. человек, и четыре из пяти (79,2%) ― были обвинительными. Дела 17,2% представших перед судом были прекращены по нереабилитирующим основаниям, а дела еще 2,4% лиц ― возвращены прокурорам. Доля лиц, в отношении которых вынесены оправдательные приговоры или приняты иные реабилитирующие решения, составила 0,2%. Это всего 548 человек за прошедшие полгода. При этом 99 из них получили такие решения при частном обвинении, когда государство не участвовало в представлении доказательств. А еще 57 человек были оправданы присяжными. Много это или мало?

Всего за первое полугодие нынешнего года с участием присяжных в судах районного звена было рассмотрено лишь 165 дел и вынесены решения в отношении 191 человека. Это существенно меньше, чем за первое полугодие прошлого года, ― тогда районные суды рассмотрели 225 дел и вынесли приговоры в отношении 284 лиц. В этом году существенное влияние на скорость прохождения дела имели карантинные меры и практически полное закрытие судопроизводства на два месяца.

Как видим, доля оправдательных решений составила в первой половине этого года почти 30% (57 человек из 191). Это несколько выше показателя в первой половине 2019 года (21%), и даже за весь прошлый год доля оправдательных вердиктов составляла 25%. Однако из эмпирических исследований, собранных в ходе наблюдения за судами присяжных на районном уровне (при поддержке фонда «Хамовники»), мы знаем, что сторона обвинения в обязательном порядке обжалует каждый оправдательный приговор.

Фото: Влад Докшин \ «Новая»

Реформа судов присяжных имела важное следствие: если раньше, когда суды присяжных проводились лишь на уровне областных и равным им судов, единственной апелляционной инстанцией для всех дел с участием присяжных был Верховный суд РФ, то сегодня каждый областной суд развивает собственную политику по отменам решений, принятых с присяжными в районных судах. Где-то — как, например, во Владимирской области — все оправдательные вердикты, вынесенные на уровне районных судов, признаются законными. Где-то — как например, в Красноярском крае — все они отменяются вышестоящей инстанцией, и дела направляются на пересмотр. Широко известно дело в Республике Крым, когда уже трижды граждане выносили оправдательное решение, но дело отправили на пересмотр в столицу региона в четвертый раз.

Сколько всего отменяют оправдательных вердиктов? Статистика на уровне районных судов неутешительна: с начала реформы соотношение принятых присяжными оправдательных вердиктов и отмен таких решений вышестоящими судами растет.

В первое полугодие реформы оно составляло 21% (6 отмен, 29 оправдательных вердиктов). Это можно объяснить тем, что не по всем оправдательным решениям апелляция успела состояться.

В 2019 году соотношение отмен к числу оправданий увеличилось до 55% (84 и 154 соответственно). Первая половина 2020 года показывает рекордное увеличение этого показателя до 88% (57 оправданий, а отменено 50 таких вердиктов).

Этот рост, конечно, стоит трактовать осторожно. Показатель не означает, что отменены именно те решения, которые были приняты за этот период. Напротив, в статистику попадают отмены решений, вынесенных в предыдущем периоде. И конечно, ограничения во время пандемии затронули прежде всего суды районного звена. Участие в деле по первой инстанции с присяжными проводится всегда очно, тогда как рассмотрении дела в апелляции, уже без присяжных, может проводиться через видеоконференцсвязь с СИЗО. Поэтому на районном уровне рассмотрение дел приостановилось, тогда как апелляция в некоторых судах областного уровня могла осуществляться и в период жестких карантинных мер. Более точную оценку покажут данные за весь 2020 год.

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Данные об отменах вердиктов судов на областном и приравненном к ним уровне пока оказались недоступны вследствие того, что теперь жалобы на них рассматриваются межрегиональными апелляционными судами, однако аналогичная тенденция к массовой отмене оправдательных вердиктов фиксировалась на этом уровне и прежде.

Пока лишь можно указать на эти данные как на важный тренд и предположить, что российский суд, вопреки целям реформы, отказывает гражданам, идущим по повесткам в присяжные, в праве принимать оправдательное решение. Не только обвинители, но и судьи в апелляционной инстанции (за редким исключением некоторых областных судов) с трудом признают право граждан ответственно участвовать в отправлении правосудия и не соглашаются с принятыми ими оправдательными вердиктами. На фоне дискуссии о расширении юрисдикции судов присяжных стоит обсуждать политику отмен их вердиктов.