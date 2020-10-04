«Пока мы будем даже погибших делить на своих и врагов, война будет продолжаться»

Этот выпуск — уникальный документ. Здесь — свидетельства изнутри ограбленного Белого дома во время обстрела, штурм «Останкино», переполненные «скорые», стенограммы с милицейских раций. Это то, что позже войдет в учебники истории как конституционный кризис со сводками о задержанных, раненых, погибших. Но на страницах «Новой газеты» (тогда — «Новой ежедневной газеты») останутся истории людей, по своей или чужой воле ставших свидетелями или участниками тех событий.

«Когда верстался этот номер»

Председатель Совета министров РФ Виктор Черномырдин подписал распоряжение, согласно которому высвобождающиеся финансовые ресурсы фонда упраздненного Верховного совета РФ по социальной поддержке населения в сумме 2498,7 млн рублей направляются в течение 1993 года на оказание единовременно государственной материальной помощи детским учреждениям Росиии.

Все помещения, ранее отобранные у города в пользу верховного совета Российской Федерации и российских депутатов, будут возвращены Москве согласно договоренностям между президентом РФ и мэром Москвы. в городское ведение возвращается здание парламентского центра на Цветном бульваре и помещение бывшего бывшего российского парламента на Новом Арбате, 27. Изымаются служебные квартиры российских депутатов в Крылатском , на улице королева и в других районах.

<…>В условиях сложившейся ныне в Российской Федерации правовой ситуации Конституционный Суд РФ не в состоянии решать дела по проверке конституционности международных договоров и нормативных актов Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении КС, подписанном его председателем Валерием Зорькиным и секретарем Юрием Рудкиным.

Вместе с тем, отмечается в заявлении, Конституционный Суд продолжит рассмотрение поступивших индивидуальных жалоб граждан и юридических лиц по защите их прав и законных интересов.

12 военнослужащих, 27 должностных лиц и 50 человек из числа «нападавших» граждан погибли в ходе кровавого путча в Москве, начавшегося в минувшее воскресенье. В это чисел не входят жертвы, связанные со штурмом «Белого дома». Их количество уточняется. К 10 часам во вторник более 100 арестованных участников мятежа, в том числе Хасбулатов, Руцкой, Макашов, Ачалов находились в Лефортовской тюрьме, 500 — в различных следственных изоляторах, 600 — на стадионе «Красная Пресня». На стадион попали и нарушители комендантского часа.<…>

«Репортаж изнутри белого дома» <…>Кирсан Илюмжинов: «Мы с Русланом (Аушевым) пошли на переговоры в Белый дома, договорившись, что стрелять не будут но как только зашли в кабинет Хасбулатова, в окно влетели две пули. Прямо у Белого дома, у входа, мы увидели первые трупы. Это танк промахнулся, накрыл коммерческий киоск, у которого стояла семья. Убило всезнаний четверых, и ребенка тоже. Трупы не убирались». <…>Олег Плотников: «Отца Никона охраняли два священника — один был командиром спецназа, а другом офицером КГБ. Они консультировали один раз Руцкого. Тот получил радиоперехват, что штурм будет по «схеме №8». Они объяснили, что это «огонь на поражение», по афганскому варианту — открывают дверь и швыряют гранату». <…>Олег Плотников: «В подвале остался Парфенов со своими, из рижского ОМОНА. Он сказал, что отсюда не выйдет, потому что ему выходить некуда».

ОЧЕВИДЕЦ: Руцкой матерился, но «Витязь» штурм выдержал

О событиях, произошедших в Останкино в злополучную ночь на понедельник, нам рассказал первый зам.председателя РГТРК «Останкино» Кирилл Борисович Игнатьев.

Около 16.00 мы получили информацию о том, что Руцкой призывает митингующих у БД к штурму телевидения. В тот час охрана здания телекомпании осуществлялась небольшим количеством милиции, которого было явно недостаточно для отражения нападения. <…>

Около 16.30 на площадь перед АСК-1 (аппаратно-студийный комплекс) на нескольких машинах подъехали боевики и попытались проникнуть в здание. Но там они наткнулись на довольно большое количество вооруженных людей (туда были стянуты все имеющиеся нашем распоряжении силы) и не рискнули предпринимать какие-либо действия. Как оказалось, ждали подкрепления.

Фото: РИА Новости

<…> Через запасные проходы были эвакуированы все сотрудники. В кабинете Брагин остались несколько человек, организовавшие штаб обороны и готовые ко всему. Боевики тем временем, получив, по всей видимости, информацию о том, что АСК-1 никакого интереса для них не представляет и что все, нужное для эфира, находится в АСК-3, организованно развернулись и пошли на приступ.

<…> Когда нападавшие ворвались в здание, и бой завязался на первом этаже, мы решили отключать эфир и принять меры к тому, чтобы даже в случае проникновения в студию оппозиционеры не смогли бы выйти в эфир. К счастью, вскоре прибыли БТРы.

<…> Нападавших удалось оттеснить, но бой продолжался до 7 часов утра. Со стороны защищавшихся два человека погибли, двое получили ранения. Нападавшие понесли значительно больший урон, хотя точных цифр назвать не возьмусь. Когда все уже закончилось, мы обнаружили два типа, одетых в маскхалаты. На них были значки «Союза Офицеров». Вообще, участвовавшие в событиях военные отмечают довольно высокую степень профессионализма, с которым был организован штурм. Не будь военных, не было бы сейчас и телевидения.

Записал Владимир Демченко

В два часа ночи 4 октября врачи «скорой» встретили рекламу «Баунти» отборным матом

Для центральной подстанции московской «Скорой помощи» режим чрезвычайного положения наступил ровно в восемь вечера 21 сентября. Именно в том момент, когда грузная фигура Ельцина появилась на телеэкране, врачи, фельдшера и санитары стали готовиться к внеплановым дежурствам.

<…>По словам врача бригады, дежурившей в воскресенье у Белого дома, первых пострадавших взяли буквально через несколько секунд после того как какой-то придурок, выскочивший с автоматом наперевес из 20-го подъезда Дома Советов, ни с того ни с сего дал очередь по цепи ОМОНа.

Но поначалу «огнестрельных» почти не было. «Скорые» развозили по реанимационным московских больниц солдат и милиционеров. Все, как на подбор, молодые и все — в очень тяжелом состоянии: задавленные автомобилями и толпой, избитые железными прутьями и обломками труб, с кровоподтеками от камней. Диагнозы: множественные переломы, черепно-мозговая травма, продавленная грудная клетка.

Гражданских — единицы. В статистические отчеты они войдут как «случайные прохожие», хотя характер ранений говорит о другом.

<…> Ночью кое-кто из врачей попытался было подслушать переговоры милиционеров по рации. Этот момент был самым ужасным за все время — из динамиков неслось: «Огонь на поражение, пленных не брать!»

<…>В понедельник в Склиф привозили только очень тяжелых. К 16 часам 4 октября прооперировали лишь половину нуждающихся. В остальных больницах — та же картина. Зарезервированных коек не хватило.

<…>В воскресенье ночью по коридорам центральной подстанции в 1-ом Коптельском переулке носился какой-то лейтенант с пистолетом в руках и орал благим матом, требуя немедленно оказать помощь своим бойцам, выдать медикаменты для защитников Белого дома. Пришлось звонить в милицию и заявлять о нападении на центральную подстанцию.

<…> Белый халат оказался удивительно привлекательной мишенью для снайперов. И неслось по медицинской рации: «Что делать, они там сейчас умрут, а я не могу добраться».

— Стоять на месте!!! У тебя что, бронехалат?!!

Раненых вывозили из зоны обстрела на бэтээрах, выносили на носилках спецназовцы.

<…> Пока официально опознаны 23 трупа. Сколько человеческих жизней унесло за эти три дня, не знает никто. Называются цифры в 500 и более убитых. По очень предварительной оценке в боях пострадало в полтора раза больше сотрудников милиции и ОМОНа, чем гражданских лиц.

<…> Утро 5 октября. В Белом доме, по данным пресс-центра ГУЗМ, еще идет бой, «Скорая» эти сообщения опровергает. Говорят только о сильном пожаре. Но и те, и те свидетельствуют — там множество трупов. Их так много, что врачи их даже не регистрируют. Убедившись в «биологической смерти», они пытаются найти тех, кто еще подает признаки жизни.

Олег Волков, Вячеслав Недогонов

ЭКСКЛЮЗИВ. «Макашов уже не подчиняется ни Хасбулатов, ни Руцкому». Интервью с заместителем командующего внутренних войск Анатолием Романовым СС: У нас сложилось впечатление, что Руцкой и Хасбулатов в конце концов перестали контролировать ситуацию, свои боевые группы. АР: Да, это действительно так. К концу у них произошло разделение на пять структур. Каждый из них — Хасбулатов, Руцкой и три силовых министра собрали вокруг себя отдельные силы. Кроме этого была еще и шептала, наиболее воинственная структура под руководством Макашова, куда собрались все фашисты. СС: То есть единства среди защитников Белого дома не было? АР: Да, была большая подозрительность. Не доверяли друг другу. Одни вели переговоры в Даниловом монастыре, а другие в это время стягивали силы боевиков со всей страны. Что мы и испытали на себе вчера (3 октября), когда наши парни, наши пацаны, со щитами и дубинками, без оружия, расстреливались, жестоко. Мне лично пришлось выводить этих пацанов. И нам стреляли в спину. <…> СС: В 91-м году руководители Альфы говорили, что могли бы взять Белый дом за 20 минут, а за какой срок им удалось это сделать сегодня? АР: За полтора часа. При этом надо сказать, что в Белом доме была создана очень серьезная система охраны. Каждый этаж, каждое окно простреливалось и закреплено за конкретным человеков. Оборона была продумана. <…> Сергей Соколов

«Я 86-й! Почему уходят бронетранспортеры?». «НЕГ» продолжает публикации стенограмм переговоров по милицейским радиостанциям во время московских боев

Милиция (снаружи): — Сохраняйте высоту, прекратите хождения по этажам.

Милиция (изнутри): — Вроде второй этаж захватили.

Другая рация: — Не п…, проникновения внутрь нет!

Милиция (снаружи): — Подошли семь БТРов, наши. Поддержите огнем, придайте группу военных.

Милиция (снаружи): — Они идут в сторону АСК-3!

— Наши БТРы?

— Наши.

— «Утес», я 86-й (скорее всего, 86-й — это командир держащей оборону внутри «Останкино» группы ВВ МВД «Витязь»): куда уходят бронетранспортеры? Оставьте две коробки!

(Журналисты «НЕГ» видели этот момент. Надо заметить, что в это время «начальник штурма» Макашов с группой охраны находился в метрах 400-х от площади перед зданием).

Милиция: — «Пион»! Есть подозрение, что подкрепление, которое пришло, неизвестно на какой стороне…

— Да нет, они тут рядом со мной стоят…

— Двум БТРам подойти снаружи и обеспечить пожарным тушение пожара!

— Понял, дайте 85-му команду прекратить огонь!

— Понял.

Милиция (снаружи): — Ставь пулемет в сторону башни, пальни вдоль забора.

— 56-й! Две скорее ко мне, две скорее!

— Здание пока наше, пока наше…

От редакции. Мало что можно понять из этих обрывков реплик. Трудно найти логику и в самом ночном бое — но, как нам кажется, атмосферу у «Останкина» почувствовать можно…

ДОСЛОВНО. «Александр Александрович! Умоляю, эти мальчики в мэрии ни в чем не виноваты!!!» Стенограмма с милицейской рации

Записи переговоров по милицейским рациям становятся бесценными свидетельствами октябрьских событий. <…> Мы, печатая сегодня драматичные радиообмен между Белым домом и силами МВД в самый критичный период времени, надеемся: многое станет понятно, как ОБЕ стороны, не принимая людей в расчет, шли на взаимные жертвы.

Внимание: запись с милицейской рации, на волнах которой работали и силы правопорядка, и Руцкой. Они знали и слышали все друг о друге…

<…>Печатаем один из самых трагичных моментов — начало кровопролития. <…>

Руцкой (здесь и в дальнейшем — на милицейской волне): — Я обращаюсь к постам на баррикадах!..

(Глушат, не слышно).

Милиция: — Демонстранты прорвались к Белому дому!

«Омск-Югану»: В районе 68-го участка — прорыв.

Руцкой: — Генерал-майор Руцкой еще раз обращается…(Глушилки)

??? — 110-й! 110-й! Со стороны мэрии применено оружие!

Милиция: — Спокойнее. Контролируй. Жертвы есть?

Руцкой: — Я б… вас всех знаю! Я же … прекратите! Прекратите… (глушилки)

<…> — «Родон-22» вызывает «Родон-100».

— «Родон-22»: <албес…

— «Родон-100» слушает.

«Родон-22»: — Сука, ты дай мне «Жигули» для переговоров! А потом я разберусь с теми, кто дал мне приказ не брать с собой оружие! («Родон-22» — софринская бригада).

Действительно, в Белом доме все знали о силах и передвижениях милиции по их же радиостанциям.

Неизвестная рация милиции: — Руцкой — чмо.

Милиция: — Прекратить разговор в эфире!

<…> Руцкой: — Ну что, слышишь, Сонный (?) (неразборчиво), что делают твои ублюдки? Запомни, я этот вред запомню…

<…> Неизвестная рация (без позывных): — Говорит командир софринской бригады Васильев, говорит командир софринской бригады Васильев! Бригада перешла на сторону Белого дома. (Это не голос «Родона-22» Васильева. Установлено в лаборатории экспертами «НЕГ»)

Руцкой: — Васильев, давай, открывай, Васильев, огонь по верхним этажам гостиницы «Мир» и по мэрии. Васильев, родной, захвати этих сук, дорогой. Я тебя прошу.

Радиостанции милиции: (они не знают, что это говорит не Васильев!)— Васильев, ублюдок, на что толкаешь?

Руцкой: (верит, что у него бригада) — Иди на штурм, выбить эту банду из «Мира» и мэрии. Захватить сук немедленно. Как понял? Прием.

<…> Руцкой: — Васильев, дорогой, прошу огонь!

<…> — Александр Владимирович! Краснов говорит! (Председатель Краснопресненского райсовета?) Сложная, очень сложная обстановка. Мы трогаем ребят, которые ни в чем не виноваты!..

Руцкой: — Штурм!.. (Глушилки).

Краснов: — Александр Владимирович! Не надо крови, не надо крови, потом разберемся, все потом. Прошу вас, прошу…

Руцкой: — Немедленно взять!.. (Глушилки).