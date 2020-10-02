Приговор за 11 часов

Ислам Нуханов с Владиком и сыном Адамом

Вчера судья Заводского районного суда Грозного Такалашов изменил меру пресечения Исламу Нуханову на домашний арест. За полгода рассмотрение уголовного дела Ислама Нуханова так и не началось. (подробнее о деле человека, показавшему в интернете «чеченскую Рублевку», читайте тут).

1 октября адвокаты Нуханова явились в суд и узнали, что рассмотрение дела в очередной раз переносится по причине отпуска председательствующего в процессе судьи Дедиева. Адвокаты напомнили о том, что 2 октября истекает шестимесячный срок содержания их подзащитного под стражей.

В Заводском суде схватились за голову и передали дело первому попавшемуся под руку судье и прокурору.

Ни тот, ни другая с материалами следствия не знакомились, представители следствия, которые могли бы пояснить им хотя бы суть обвинения, в суд не явились. Когда же выяснилось, что Ислам Нуханов обвиняется по статьям средней тяжести и для продления ему ареста согласно постановлению пленума Верховного суда нужны прямо-таки чрезвычайные обстоятельства, судья Такалашов пошел на невиданный для Чечни шаг: он отказался удовлетворить ходатайство прокурора, изменил меру пресечения Нуханову на домашний арест и постановил освободить обвиняемого в зале суда. Для всех присутствующих, включая адвокатов и обвиняемого, такое решение стало шоковым, хотя и абсолютно законным.

Беспрецедентное для Чечни решение судьи Такалашова: освободить в зале суда и перевести под домашний арест

На формальности по выполнению решения судьи ушло еще пару часов. Нуханов подписал все необходимые бумаги, приставы привезли и надели ему на ногу электронный браслет, а затем доставили Ислама и его мать, Индиру Умаеву, домой.

1 октября 2020 года, 15:05, выполняя законное решение суда, пристав привез домой Ислама Нуханова. А через два часа его снова задержали

Однако через два часа за Исламом Нухановым снова приехали сотрудники УФСИН ЧР и привезли его в отделение службы приставов по Октябрьскому району г. Грозного.

На вопросы Индиры Умаевой, на каком основании и зачем ее сына, по сути, снова задержали, никто не отвечал, пока возле здания Октябрьского отдела УФСИН ЧР не собралось большое количество возмущенных родственников Нуханова. Тогда вышел начальник отдела и сказал, что Ислам останется в отделе минимум на ночь, а возможно, и дольше. По факту незаконных действий приставов Индира Умаева подала жалобу в следственный комитет.

А поздно вечером того же дня Умаевой сообщили, что на следующий день назначен судебный процесс по рассмотрению уголовного дела ее сына по существу. Об этом «Новой газете» сообщила жена Ислама Нуханова Елена Мельник. Адвокаты Нуханова, включая проживающего в Нижнем Новгороде Александра Караваева, уведомлены судом не были и узнали о скоропостижно назначенном судебном заседании от родственников своего подзащитного.

2 октября из отпуска срочно отозвали судью Заводского суда Дедиева и поставили перед ним задачу:

любой ценой рассмотреть дело и вынести приговор за один день, чтобы снова вернуть Ислама Нуханова в тюрьму.

Дело Нуханова прогремело осенью прошлого года. 1 ноября 2019 года Ислама похитили сотрудники чеченской полиции. Произошло это после того, как он выложил в YouTube видеозапись элитного поселка Бароновка в центре Грозного. В Бароновке живут близкие родственники Кадырова (например, его дочь Айшат), кроме того, там же находятся дома почти всех высокопоставленных чеченских чиновников, оформленные на их жен, сестер и матерей. На видео, которое Ислам Нуханов разместил в интернете, попали дома, в которых живут спикер Чечни Магомед Даудов, депутат Госдумы Адам Делимханова, а также роскошный дом с огромным бассейном, принадлежащий некой Фатиме Хазуевой. Эту женщину, в прошлом рядовую чиновницу, видимо, связывают с главой Чечни и его супругой близкие отношения (совместно с женой Кадырова Фатима Хазуева владеет элитной квартирой в Москве).

Поселок Бароновка очень хорошо охраняется, и попасть туда постороннему человеку непросто. На видео, которое Ислам Нуханов назвал «Как живут Кадыров и его сторонники», практически ничего непонятно, кроме того, что автор довольно безуспешно пытался снять красивые большие дома и огромные стройки, которые идут в Бароновке полным ходом. Если бы не тот факт, что уже на следующий день после размещения видеоролика в интернете Нуханова незаконно задержали, доставили в УМВД Грозного и затем пытали лично жильцы «чеченской Рублевки», эта невнятная запись не набрала был и десятка просмотров.

Маршрут Ислама: голубая — отправная точка, синяя — конечная

Но похищение и последовавшая за ним огласка привлекли внимание журналистов к этой записи, которая, как оказалась, запечатлела самый элитный район Чечни и стала предметом большого расследования о роскошном образе жизни его обитателей.

Шум по поводу похищения Ислама Нуханова подняла его жена — Елена Мельник. Именно ее активности и бесстрашию Ислам обязан жизнью. Кажется, Елена обратилась за помощью ко всем — включая президента Путина, Бастрыкина, Чайку и далее по списку. Они, конечно, не помогли, но зато помогли правозащитники ПЦ «Мемориал» и журналисты. В итоге Нуханова не убили, а все-таки «легализовали» — доставили в суд и предъявили обвинение в хранении патронов и насильственных действиях в отношении полицейского, которого Нуханов якобы толкнул в грудь во время задержания. Все дело основывается на «признании» Нуханова, которое было получено под пытками (по факту похищения и пыток Ислам подал заявление в следственный комитет).

6 февраля на журналиста «Новой газеты» и адвоката Нуханова Марину Дубровину, которые приехали на судебное заседание по продлению меры пресечения Исламу, было совершено нападение в Грозном. По этому факту также заведено уголовное дело.

Материалы следствия по делу Нуханова поступили в суд в начале апреля, но из-за коронавируса о нем совершенно забыли. Вспомнили лишь вчера, когда истек предельный срок содержания под стражей. Чтобы снова засадить Нуханова в тюрьму, суд приказали провести за один день. Адвокатам не дали возможности подготовиться даже к прениям, а самому Нуханову — к последнему слову. Прокурор запросил для подсудимого 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.