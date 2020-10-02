В бой вступают наемники

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе прямо обвинил Турцию в отправке сирийских джихадистов в Нагорный Карабах. «Сейчас у нас есть информация, которая указывает, что сирийские боевики из джихадистских групп отправились через Газиантеп на поле боевых действий в Карабах, — заявил он. Подчеркнув: — Это очень серьезный факт, который меняет ситуацию».

Тем временем ближневосточные соцсети уже несколько дней переполнены информацией об отправке Турцией сирийских бойцов, причем наиболее консервативная мусульманская аудитория выражает полную поддержку действий Эрдогана, проводя параллель между нынешним конфликтом и историческим противостоянием мусульман и христиан-крестоносцев. «Новой» удалось установить детали вербовки боевиков в Карабах.

Наш источник в сирийском Идлибе на границе с Турцией рассказал, что непосредственно регистрацией наемников занимается сириец туркменского происхождения (туркоман) по имени Сеиф Абу Бакр.

Фактически он рекрутер бригады «Хамзат», воюющей в составе Свободной сирийской армии (ССА плотно сотрудничает с Турцией).

Желающих отправиться на новую войну регистрируют в небольшом офисе в поселке Африн (провинция Идлиб).

Записаться в добровольцы может любой сирийский гражданин, будь то военный или гражданский, желающий сражаться от имени Турции.

Отряды «Сирийской свободной армии», поддерживаемые Турцией. Фото: Hasan Kirmizitas / Zuma / TASS

По словам нашего источника, на сегодняшний день от 700 до 1000 боевиков было отправлено в Азербайджан для защиты газо- и нефтепроводов. Бойцов собирают группами по 300 человек, затем их отправляют в турецкий приграничный городок Киллис. Там взамен своей полевой формы, в которую одето большинство, они получают неприметную штатскую одежду и оттуда едут в аэропорт Газиантеп, чтобы вылететь в Баку с пересадкой в Стамбуле. Полет проходит через воздушное пространство Грузии.

Наш источник добавляет, что каждый сирийский гражданин, выбирающий путь наемника, находится в очень тяжелой жизненной ситуации. Большинство из них не раз подвергались перемещению внутри Сирии и не имеют возможности работать и зарабатывать достаточно денег, чтобы содержать свои семьи.

Многие из этих мужчин — сельские жители, крестьяне, до войны не державшие в руках оружия.

Однако 9 лет сирийской войны поставили под ружье всех мужчин и юношей, и сегодня большинство из них — бойцы разных ассоциированных с ССА бригад.

Наш источник упомянул «самаркандскую» бригаду и бригаду «Нуреддин Зинки».

Для многих значимым фактором при решении покинуть Сирию стали недавние боестолкновения с запрещенной в России террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам». ХТШ пыталась вытеснить конкурирующие боевые группы из Идлиба — единственного неподконтрольного Асаду района страны.

Турецкие войска и члены поддерживаемой Турцией ССР. Фото: ЕРА

Турки делают наемничество весьма привлекательным. Ежемесячная зарплата наемника составляет 1800 долларов. Также гарантировано турецкое гражданство для бойца и всей его семьи. При этом семья (жена и дети, а для неженатых — родители, братья и сестры) получит гражданство даже в случае гибели бойца. Также в случае его гибели семья получит единовременную выплату в 30 тысяч долларов.

Между тем появилась информация и о том, что сирийские армяне, в основном сторонники режима Асада, отправляются в Нагорный Карабах, чтобы поддержать Армению. Их поддерживают и соплеменники из соседнего Ливана.

По закрытой информации министерства внутренних дел Ливана, за последние дни около 500 здешних граждан, этнических армян, покинули страну, чтобы попасть на поле боя в Нагорном Карабахе.

Сотни тысяч армян нашли убежище в Сирии и Ливане после геноцида 1915 года. Везде, где армяне селились на Ближнем Востоке, они прекрасно интегрировались в принимающие общины и при этом несли с собой свою культуру и традиции.

Их родина всегда была с ними, они сохранили свой язык, свои обычаи. Однако сохранили они и намерение отомстить.

В симпатизирующих им странах, таких как Ливан, долгие годы существовали вооруженные группы сопротивления, имеющие своей целью партизанскую войну против турок и освобождение «оккупированных территорий». Так, например, ASALA («Армянская секретная армия освобождения Армении»), главная цель которой состояла в том, чтобы «заставить турецкое правительство публично признать свою ответственность за геноцид армян в 1915 году, выплатить репарации и уступить территорию армянской родине», просуществовала с 1975 по 1990 год.

Фото: Zuma / TASS

Она имела свои отделения в Ливане, в некоторых странах Западной Европы, в Греции, США и в 1980-х годах даже была признана США террористической группой. Однако с начала 1990-х годов армянские общины в Ливане и Сирии отказались от идеи вооруженного насилия, переключившись на бизнес и политику. В Ливане армяне избираются в парламент, многие армянские министры были членами правительств в последние десятилетия.