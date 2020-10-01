Пятые сутки столкновений в Карабахе. Что известно 

Во время боевых действий в Нагорном Карабахе, которые продолжаются уже пятые сутки, под обстрел попали журналисты, двое из них ранены. МИД РФ и президент Франции заявляют, что в конфликте принимают участие иностранные боевики. Армения также сообщает, что в Баку якобы стекается оружие из Турции и Израиля, в связи с чем в Ереван уже отозван посол из Тель-Авива.

Журналистов госпитализируют с передовой с серьезными ранениями

В городе Мартуни (Карабах) местные жители показывали репортерам российского телеканала «Дождь» и французского издания Le Monde дома, которые подверглись обстрелу. В этот момент неподалеку стали рваться снаряды. «К счастью, рядом был подвал, и мы все туда побежали. Коллеги из Le Monde находились в другом автомобиле», — рассказал заместитель главного редактора «Дождя» Дмитрий Еловский, который не пострадал.

Позже стало известно, что оператор телеканала «Армения» и двое представителей французской газеты Le Mondе сильно ранены. Состояние одного из журналистов Le Monde тяжелое, его прооперировали в Степанакерте. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже пообещал направить самолет за пострадавшими в Карабахе согражданами.

Находящившийся на месте происшествия армянский фотограф Арег Балаян рассказал, что эпицентром удара стало здание администрации в центре города. По его словам, в момент взрыва журналисты Le Mondе были в прилегающем к нему квартале: один получил легкие ранения, а второй — осколочные ранения правой ноги, левой руке и в области паха. Также пострадали журналисты 24news.am и Armenia TV.

В результате взрывов поврежден автомобиль, в котором находились корреспонденты французского агентства AFP. По версии объединенного инфоцентра Армении, обстрел совершили ВС Азербайджана.

В Карабахе могут воевать сирийские наемники

«Мы располагаем точной информацией, которая указывает, что сирийские боевики покинули поле боя в Газиантепе, чтобы присоединиться к боевым действиям в Карабахе. Это очень серьезно», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

О переброске наемников из Сирии и Ливии в Карабах сообщал и МИД России. Однако там не уточнили, по чьей инициативе и кто набирает боевиков в свои ряды.

МИД Азербайджана называет ложью сообщения о сирийских наемниках в Карабахе. Информацию об этом в Баку считают частью «клеветнической кампании, полной лжи и клеветы, в некоторых зарубежных СМИ». По словам пресс-секретаря ведомства Лейлы Абдуллаевой, за этой кампанией против Азербайджана стоит Армения.

Ранее Армения заявляла, что Баку наносит авиаудары на территории Нагорного Карабаха с применением турецких беспилотников, при этом в Минобороны Армении не уточнили модели летательных аппаратов.

США, Франция и Россия хотят разрешить конфликт в Арцахе

Президент России Путин, президент Франции Макрон и президент США Трамп выступили с совместным заявлением по Нагорному Карабаху. Они подчеркнули, что «осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», а также призывали стороны сложить оружие и «взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу». Площадкой для урегулирования может статья минская группа ОБСЕ.

Президенты также добавили, что они скорбят о погибших и выражают соболезнования семьям убитых и раненых.

Потери сторон и линию фронта по-прежнему сложно определить

В ночь с 30 сентября на 1 октября в зоне боевых действий сохранялась напряженность. Азербайджан сообщил о нанесении артиллерийских ударов, в частности, в селе Гапанлы Тертерского района и селе Чыраглы и Орта Гервенд Агдамского района.

Бои и обстрелы идут сразу на нескольких участках линии соприкосновения, от севера до юга. Применяются дроны, артиллерия, тяжелая техника и ракетные комплексы.

В Минобороны Армении утверждают, что Азербайджан потерял несколько самолетов. Однако глава пресс-службы министерства обороны страны Вагиф Даргяхлы заявил, что «все средства ВВС Азербайджана находятся в полной боевой исправности».

Азербайджанская сторона не раскрывает военные потери, говоря лишь о жертвах среди мирного населения: 1 октября погибли двое мирных жителей, сообщили в Баку. Сначала нынешнего обострения конфликта уже погибли 17 и ранен 51 мирный житель, сообщил сегодня помощник президента страны Хикмет Гаджиев.

В Армении заявляют о сотнях раненых и десятках погибших военных со своей стороны. Впрочем, в Баку утверждают, что Ереван скрывает реальные потери. По данным Минобороны Азербайджана, погибло, более 2300 армянских военных. Армения, в свою очередь, не подтверждает эти сведения: пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что азербайджанские военные приписывают армянским собственные потери за сутки. Согласно версии Армении, за пять дней Баку потерял убитыми более 790 военнослужащих.

Сведения о потерях сторон разнились и во время войны в Нагорном Карабахе 1992-94 годов, но тогда за два с половиной года Армения потеряла около 15 тысяч человек в боях, а Азербайджан — около 11 тысяч военных.

Впрочем, обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот, Ереван эти сообщения отвергает и сообщает в том числе об обстрелах территории Армении.