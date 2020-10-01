Контузия. Фотографии (18+)

Погибшие военнослужащие Армении на высотах вокруг села Талыш в Нагорном Карабахе. Кадр из видео, распространенное Минобороны Азербайджана / РИА Новости

Война лишь в малой ее части ведется на поле боя, она больше в головах, а с тех пор как к нашим головам присоединили телефоны, телеграф, телевизоры и гаджеты — еще и в информационной среде. И всегда есть потребность показать «нас» — безупречными героями, даже гибель которых красива, а «их» — бесчеловечными врагами, которых можно только уничтожать.

Но на самом деле война выглядит всегда одинаково. В ней нет ни величия, ни поэзии, ни даже возвышенного трагизма. И ей совершенно все равно, на чьей стороне, с какими словами и чего ради люди умирают, остаются калеками, теряют близких и все, что им было дорого.

Посмотрите на войну с обеих сторон.

Фото: Азиз Каримов, специально для «Новой»

Фото: РИА Новости

Фото: Азиз Каримов, специально для «Новой»

Фото: Азиз Каримов, специально для «Новой»

Снаряд на территории Карабаха. Фото: РИА Новости

Фото: Азиз Каримов, специально для «Новой»