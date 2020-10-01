действуй
Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Контузия. Фотографии (18+)
Война никогда не выглядит так, как ее хотят показать. Смотрите фото войны в Карабахе с обеих сторон по линии фронта
«Новая газета»редакция
Война лишь в малой ее части ведется на поле боя, она больше в головах, а с тех пор как к нашим головам присоединили телефоны, телеграф, телевизоры и гаджеты — еще и в информационной среде. И всегда есть потребность показать «нас» — безупречными героями, даже гибель которых красива, а «их» — бесчеловечными врагами, которых можно только уничтожать.
Но на самом деле война выглядит всегда одинаково. В ней нет ни величия, ни поэзии, ни даже возвышенного трагизма. И ей совершенно все равно, на чьей стороне, с какими словами и чего ради люди умирают, остаются калеками, теряют близких и все, что им было дорого.
Посмотрите на войну с обеих сторон.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.