«На незаконных рубках наживаются все: от лесников до чиновников»

29 сентября на совещании по развитию и декриминализации лесного комплекса президент России Владимир Путин выразил недовольство состоянием дел в лесной промышленности. Глава государства раскритиковал незаконные рубки, массовый экспорт необработанной древесины и недостаточность мер по охране лесов.

Президент дал поручение: с 2022 года полностью запретить вывоз «кругляка» и древесины, «обработанной только для вида». Путин также предложил учредить должность главного федерального государственного лесного инспектора и уполномочить лесничих проверять условия транспортировки, хранения и переработки древесины.

Руководитель программы по особо охраняемым территориям российского «Гринпис» Михаил Крейндлин объясняет, что происходит с российскими лесами, кому выгодны нарушения закона при рубках и почему запрет на экспорт «кругляка» — все-таки не панацея.

Михаил Крейдлин. Фото: Иван Жилин / «Новая газета»

«Грубая обработка»

— Есть ли понимание, почему именно сейчас президент озаботился лесной проблемой? Предшествовали ли его выступлению какие-то конкретные события, или это накопленный эффект?

— Думаю, накопленный. Проблемы леса время от времени поднимаются на разных уровнях. 27 сентября [председатель Следственного комитета] Александр Бастрыкин дал большое интервью «Российской газете», где также много говорил о лесе и криминале в лесной отрасли.

Видимо, сейчас тема активно муссируется в высоких кругах. Почему — можно только предполагать.

Во-первых, понятно, что тема безопасная. Это не пенсии и не ковид. Во-вторых, людей она определенно интересует: все последние выступления, акции протеста в той или иной степени связаны с вырубками (Куштау, сквер в Екатеринбурге. — И. Ж.). Надо показать, что власть проблему видит и решает. Безопасная и выигрышная тема.

— Революционное предложение Путина: запретить экспорт «кругляка» — необработанной древесины, которая продается по бросовой цене. Что это даст экономике и экологии?

— Мера, скажем так, не революционная. Она не слишком эффективна, потому что «кругляком» из России вывозят всего 7–10% общего объема экспорта.

Основной объем древесины вывозится после первичной обработки: банально после снятия коры — доской или брусом.

В Бурятии и Иркутской области есть даже специальный термин «китайский брус»: брус определенного размера, который охотно покупает Китай. Все мелкие пилорамы легко его штампуют. Такая переработка не дает продукту серьезной добавочной стоимости.

Путин говорил и о запрете вывоза «грубо обработанной» древесины. Но что такое «грубо обработанная» древесина — непонятно. Если вся первичная переработка — это серьезно. Надо смотреть, какие будут формулировки в поручениях президента и в изменениях в нормативно-правовых актах.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

— Сколько лесов могут спасти предложения по запрету экспорта?

— Тоже непонятно из-за формулировок. Кроме того, поручения президента далеко не всегда выполняются. Например, в 2013 году был целый комплекс поручений по лесам. Те, которые касались городских лесов, до сих пор не исполнены: формально есть целый ряд ограничений на их использование, но они сплошь и рядом нарушаются.

— А по кому в первую очередь ударят запреты?

— Разумеется, по малым предпринимателям, у которых нет мощностей для глубокой переработки древесины. Малые и средние предприниматели, особенно в приграничных регионах, отправляют лес кругляком или брусом. Или продают его крупным бизнесменам, у которых есть возможности глубокой переработки. Крупный бизнес может даже выиграть.

Два пишем, рубим три

— Президент на совещании затронул тему незаконных рубок. Какие вообще махинации с лесом распространены в России?

— Вариантов много. И от абсолютно незаконных рубок, на которые не получено совсем никаких документов, страдает не такой большой объем леса. Чаще всего «незаконные» рубки частично легализованы: разрешение получено на рубку одного объема леса, а вырубается другой — значительно больший. Это то, что мы могли наблюдать в Карегодском заказнике в Томской области («Новая» рассказывала о «санитарных» рубках леса здесь 31 июля. Прокуратура и СК обнаружили, что вместе с рубками ухода были осуществлены и другие, незаконные, рубки на 9,5 млн рублей. — И. Ж.). Если бы мы на месте не обнаружили, что эти рубки сомнительны, то они бы остались вполне законными. Хотя лес точно так же бы был срублен без всякого разрешения.

Фото: РИА Новости

Бывают, на первый взгляд, совершенно законные санитарные рубки, которые на поверку уничтожают места обитания редких птиц. Закон в таких случаях запрещает рубить лес. Но пока кто-то не забьет тревогу — рубки идут спокойно.

Если говорить о государственной автоматической системе учета древесины и сделок с ней, «Лес ЕГАИС», то она фактически не работает: предприниматель подает декларацию на определенный объем древесины, но проконтролировать, сколько он везет в действительности, почти невозможно.

Никто не контролирует, сколько машин выезжает с делянок. И вывозится намного больше леса, чем выделено по документам.

Причем на всех уровнях — коррупция. Тот же Карегодский заказник: разве местные лесничие не понимали, что рубится не тот объем леса, который должен (по документам)? Конечно, понимали. Но закрывали глаза. Ограничивалось ли все рядовыми лесничими? Едва ли. Документы ведут к директору департамента лесного хозяйства Томской области.

Из-за рубок в заказнике Туколонь в Иркутской области посадили министра лесного комплекса региона Шеверду.

Во многих регионах России ключевые лесные чиновники завязаны на полулегальный вывоз древесины.

Мухлюют и на таможне: под видом менее ценных пород древесины за границу вывозятся более ценные.

Таможенник, чтобы это пресечь, должен быть не только законопослушным человеком, но обязан и разбираться в древесине.

Закопать деньги

— Путин говорит, что нужно повышать качество лесного надзора. Какие с ним проблемы и когда они появились?

— Большая часть проблем, связанных с надзором, — это 2006 год, когда был принят новый Лесной кодекс. Фактически в стране ликвидировали лесную охрану. Было 90 000 человек, которые занимались охраной леса. Можно сказать, постоянно находились в лесу.

Сейчас осталось в большинстве лесничеств по одному–два лесных инспектора, а местами и по одному лесному инспектору на несколько лесничеств. И эти люди завалены бумажной работой: отчетами, согласованиями… В лесу они практически не бывают. А ведь формально у них — огромная территория.Ну и понятно, что эти один–два лесничих не будут воевать с нарушениями крупных промышленников.

Решить проблему можно, в первую очередь, увеличив финансирование лесного хозяйства. Министр природных ресурсов Кобылкин говорил, что субвенции федерального центра для регионов на лесное хозяйство составляют 36 млрд рублей из необходимых 90 млрд. Это было в прошлом году. В этом году ничего не изменилось. А без денег не будет ни новых людей, ни необходимых расходных материалов вроде бензина, ни, разумеется, эффекта.

Вырубка леса у центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на строящейся развязке на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе. Фото: РИА Новости

Причем лесной надзор должен быть федеральным. Формально сейчас есть департаменты лесного хозяйства в федеральных округах, но в случае с тем же заказником Туколонь иркутские сотрудники департамента лесного хозяйства Сибирского федерального округа активно покрывали незаконные рубки. Потому что местные. Новосибирские сотрудники, напротив, помогали эти рубки разоблачать.

— Достаточно ли лесов высаживается взамен вырубленных?

— К сожалению, у нас под лесовосстановлением понимают простое действие: воткнуть саженцы в землю. Но если за этими саженцами потом еще минимум 20 лет не ухаживать, то они в большинстве своем погибнут. Поэтому вырубки зарастают сами по себе. Но не срубленными лесозаготовителями ценными породами деревьев — хвойными, дубом, а другими — менее ценными: березой или осиной. Которые хорошо растут сами по себе.

И получается, что деньги, которые тратятся на эти саженцы, просто закапываются в землю. Ради формального отчета о засаженных площадях.