ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси. Эфир



30 сентября в 22:00 в прямом эфире программы «Би Коз» Михаил Козырев проведет онлайн-марафон в поддержку пострадавших от насилия на улицах Беларуси «Партизан-фест».

Концерт должен был пройти в клубе Live Stars вживую, но из-за давления и угроз площадка отказалась от его проведения.

Цель марафона — демонстрация солидарности с мирным протестом и сбор средств на уплату штрафов и финансовую помощь семьям репрессированных белорусов.

Все собранные деньги пойдут в фонд Belarus Solidarity Foundation.

Среди участников фестиваля:

Андрей Макаревич,

«Несчастный случай»,

«Ногу свело!»,

«Ромарио»,

«Тараканы!»,

а также авторы неофициального гимна белорусского протеста группа «Аркадий Коц».

Специальные гости фестиваля:

поэт Дмитрий Быков,

поэт Леонид Каганов.

Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с агрессией, продажными журналистами и людьми в униформе, а с солидарностью, музыкой и борьбой за свободу.

Смотрите прямую трансляцию «Партизан-феста» 30 сентября в 22:00 в прямом эфире телеканала Дождь и на сайте «Новой».