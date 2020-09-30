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ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси: Макаревич, Быков, Каганов, Кортнев и другие

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№ 107 от 30 сентября 2020

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При поддержке соучастников

ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси. Эфир

Макаревич, Кортнев, Быков, Каганов, «Тараканы», «Ногу свело!» «Аркадий Коц» и другие. Смотрите онлайн

Культура1 597

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30 сентября в 22:00 в прямом эфире программы «Би Коз» Михаил Козырев проведет онлайн-марафон в поддержку пострадавших от насилия на улицах Беларуси «Партизан-фест».

Концерт должен был пройти в клубе Live Stars вживую, но из-за давления и угроз площадка отказалась от его проведения.

Цель марафона — демонстрация солидарности с мирным протестом и сбор средств на уплату штрафов и финансовую помощь семьям репрессированных белорусов.

Все собранные деньги пойдут в фонд Belarus Solidarity Foundation.

Среди участников фестиваля:

  • Андрей Макаревич,
  • «Несчастный случай»,
  • «Ногу свело!»,
  • «Ромарио»,
  • «Тараканы!»,
  • а также авторы неофициального гимна белорусского протеста группа «Аркадий Коц».

Специальные гости фестиваля:

  • поэт Дмитрий Быков,
  • поэт Леонид Каганов.

Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с агрессией, продажными журналистами и людьми в униформе, а с солидарностью, музыкой и борьбой за свободу.

Смотрите прямую трансляцию «Партизан-феста» 30 сентября в 22:00 в прямом эфире телеканала Дождь и на сайте «Новой».

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Теги:
реакция, поддержка, беларусь

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