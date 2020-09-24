«Есть команда вырубить ток!»

Акция в поддержку белорусского протеста у посольства Республики Беларусь в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пока в Беларуси протестующих разгоняют водометами, в Москве своя драма. Не такая масштабная, но по тому же поводу. Две недели назад мы с друзьями затеяли концерт под названием «Партизан-фест». Хотели продемонстрировать, что не все артисты у нас такие, как Киркоров и Басков. Собрать денег в помощь пострадавшим. И просто показать, что нам не нравится, когда людей сажают в тюрьмы и избивают на улице. А кому это может нравиться?

Поначалу все шло прекрасно. Билеты улетают со свистом, в комментариях восторги и благодарности. Мы даже не успели толком отрекламировать фестиваль, информация разошлась сама. И лайн-ап потрясающий: Макаревич, Кортнев, Ромарио, Спирин из «Тараканов!», Шаов, «Аркадий Коц», «Рабфак» и много-много других.

Это первый такой концерт. Если бы у нас получилось, уверен: было бы продолжение. Как только мы завели в фейсбуке страницу «Партизан-фест», мне в личку стали десятками писать музыканты: тоже хотим сыграть. Происходящее в Беларуси проняло даже тех, кто всю жизнь говорил: политика — фу, мы в эту гадость не впишемся. Но это не политика, это скорее про совесть.

Спасибо говорили нам даже заядлые сторонники Путина. Вот парадокс: Путина они любят, а Лукашенко возмущены.

Это то, чего не поняли наши власти: белорусские протесты направлены не против Кремля и не против России. Надо очень постараться, предпринять колоссальные усилия, чтобы направить их в эту сторону.

Постарались.

Все кончилось в один день. Чуть больше суток длились продажи. За это время произошло несколько событий. О фестивале сообщил оппозиционный телеграм-канал Nexta и другие белорусские ресурсы. Сообщили нейтрально: мол, есть такая история. Но и от этого кое у кого бомбануло. И резко стали поливать нас патриотические издания.

Сначала — Рен-ТВ, потом — «Завтра», в прошлом «газета духовной оппозиции», а ныне «газета Государства Российского». Оказывается, мы не в тех, не в правильных цветах оформили афишу концерта. Об этом «напомнил Макаревичам, Кагановым, Изуцкиверам и Фельгенгауэрам декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков». И вообще, мы — «московско-израильская творческая туса». И значит, русофобы по своей сути.

А те, кто хреначит из водометов по мирным гражданам, получается, русофилы.

Так и запишем: духовная оппозиция поддерживает ОМОН.

И, естественно, включился Захар Прилепин, главный наш радетель «За правду!». Ты ничего не перепутал, брат-два? Сила в правде, а не правда в силе, не ошибись. Если вкратце, вот что он пишет: вы помогаете только своим. Вы не помогали мирным жителям Донбасса, когда было надо, а теперь участвуете в цветной революции. Поэтому вы плохие.

Во-первых, лично я помогал, всю осень 2014-го провел на Донбассе именно с этой целью, и продолжил, возвратившись в Москву. Но главное — аргументация кривая, я слышал ее не раз. Если в 2014-м одни люди горели в Доме профсоюзов в Одессе, в 2020 году надо избивать других на улицах Минска дубинками? Как одно оправдывает другое? Я-то думал, что сжигать и избивать нельзя никого. А вот для Захара есть разница.

Ну вот. А потом в клуб пришли. Рен-ТВ поспешило, когда написало, что «никому в голову не придет такой концерт отменить», а поэтому в России настоящая демократия. Пришло. И нам, как говорится, отказали от дома.

Я не виню в этом администрацию клуба, поскольку знаю по опыту, в каких невыносимых условиях работают концертные площадки. Прижать их можно за что угодно. Они полностью во власти налоговиков, управ, пожарных, санэпидстанций, силовиков. Одно неловкое движение — и ты уже больше не клуб. Пока играешь по правилам, все ок. Главное, за флажки выходить не надо.

Более того, известно, что при многих клубах уже несколько лет работает институт кураторов.

Куратор — человек в погонах, который при необходимости разрулит твои проблемы, но с ним стоит посоветоваться, прежде чем приглашать спорного артиста, например Макаревича.

Есть такая категория людей, которые слышат фамилию Макаревич и прямо кушать не могут. Или фестиваль со спорным посылом. Иногда дают добро, иногда нет, но посоветоваться имеет смысл в любом случае.

Тут, конечно, все зависит от человека. Твардовского в свое время предупреждали: «Не стоит печатать “Один день Ивана Денисовича”, за это могут закрыть журнал». Он сказал: «Если я не могу напечатать такую вещь, тогда зачем мне вообще журнал?» И напечатал. Но Твардовских в нашем музыкальном бизнесе, к сожалению, не нашлось. Мы обзвонили много площадок, не скажу, что все, десятка два — это точно. Причины были разные, но ни один не сказал: «Ребята, приезжайте, я помогу». Самый распространенный ответ: вы же все понимаете...

Хорошие люди, как писал Хармс, но не умеют поставить себя на твердую ногу. Сильно же вас всех напугали.

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Оказавшись в безвыходной ситуации, мы решили перевести фестиваль в онлайн-формат и хотя бы так провести единственную в России музыкальную акцию в поддержку протестующих белорусов. Десятки тысяч людей хотели бы услышать этот концерт, но сейчас уже и онлайн под вопросом. Стоило нам объявить о нем, как моему партнеру, продюсеру группы «Рабфак» Александру Елину, позвонили и сказали буквально следующее:

«Есть команда не допустить мероприятия — минированием и МЧС, просто ментами и как угодно. Проследят, с кем ты договорился, или приедут через полчаса после начала и просто отрубят ток или сеть».

Не знаю, что будет с фестивалем после этой угрозы. Понятно, что нас запугивают, но я искренне не понимаю, в чем смысл. Зачем запугивать промоутеров и музыкантов, которые озабочены тем, что происходит в ДРУГОЙ стране? Это ведь не фестиваль за Навального, за честные выборы, против коррупции и так далее. Тема концерта к нашим властям не имеет ни малейшего отношения. О России — ни слова. А, нет, извините, есть все-таки одна фраза на странице мероприятия: «Мы не хотим, чтобы так было в Беларуси, не хотим, чтобы так было в России». А мы хотим?

С каких пор Лукашенко — это псевдоним Путина?

Да и антилукашенковской эту акцию назвать трудно, никто из нас и наших артистов не призывал к вооруженному восстанию против Александра Григорьевича. Это концерт солидарности в чистом виде. Конечно, мне, как и многим артистам, очень стыдно за Баскова и Киркорова. Я не хочу, чтобы о моей стране белорусы судили по ним. Да, нам не нравится насилие, которое развязали белорусские власти. Но главная причина в другом: нельзя бросать людей в тяжелой ситуации, им надо помочь. Я не хотел бы, чтоб меня все бросили, когда близкие сидят в тюрьме, когда я лишился работы, когда меня избили на улице. Никто не хотел бы, мне кажется, чтобы так не случилось, и надо проявлять солидарность. Денег собрать, сказать волшебные слова: «Ребята, мы с вами!» Хотя бы просто посочувствовать тем, кому хуже, чем нам.

Когда все это случилось, у меня зазвонил телефон. Звонил Кортнев. Он сказал всего два слова: «Чем помочь?» Про это и был фестиваль.