Охота к перемене урн

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.Фото: РИА Новости

Центральная избирательная комиссия признала неудовлетворительной работу Санкт-Петербургского избиркома и выразила недоверие председателю ГИК Виктору Миненко. Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила, что результаты работы питерского избиркома признаются неудовлетворительными уже в третий раз.

«Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома. Шесть кандидатов и более 70 тысяч избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права. Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать», — отметила Памфилова.

По ее мнению, в этой ситуации было бы «честно и ответственно» не только председателю, но и его заместителю, и секретарю, и многим членам комиссии сложить полномочия.

Если это не будет сделано, то ЦИК оставляет за собой право подать в суд заявление о роспуске горизбиркома.

Стоит отметить, что грозная реакция несколько запоздала... ну, и — при всех претензиях к горизбиркому — начать ЦИКу стоило бы с себя.

Еще во время скандальных муниципальных выборов 2019 года городская избирательная комиссия смотрела на все безобразия с широко закрытыми глазами. Она практически не реагировала, когда было невозможно узнать о назначении выборов, когда скрывались выпуски муниципальных газет с информацией о том, что выборы назначены, когда кандидатам невозможно было подать документы или когда им отказывали в регистрации по абсурдным основаниям.

И уж конечно, комиссия бездействовала, когда открыто фальсифицировали результаты выборов, когда члены муниципальных комиссий выпрыгивали с мешками бюллетеней в окно, когда бюллетени открыто подменялись, переписывались протоколы — в общем, происходило все то, что мы видели уже не раз.

Несколько раз следовали грозные окрики, какие-то отдельные решения горизбиркома и муниципальных комиссий отменялись ЦИКом, порой горизбирком сам отменял решения муниципальных избирательных комиссий, но очень часто, вместо того чтобы самостоятельно зарегистрировать кандидатов, отправлял документы в те же самые избирательные комиссии муниципального образования или отказывался регистрировать оппозиционных кандидатов, незаконно снятых с выборов. Все это происходило при очевидном нежелании ЦИК вмешиваться в происходящее, что обернулось цепочкой судебных процессов, которые тянутся по сей день.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. Фото: РИА Новости

Примерно то же самое происходило во время голосования по поправкам к Конституции, когда надомное и дворовое голосование без всякого контроля проходило на протяжении недели с абсурдными результатами.

Один из самых ярких примеров — это когда в Центральном районе в урне для дворового голосования оказалось 450 бюллетеней, и все как один — за поправки в Конституцию.

Несложно подсчитать, что вероятность такого события столь ничтожна, что математики даже не знают обозначения для таких бесконечно малых величин.

Ни на какие сигналы о нарушениях ни городская избирательная комиссия, ни ЦИК не реагировали. Они не реагировали на факты очевидного принуждения бюджетников к досрочному голосованию, они не реагировали на огромное число доказательств, имен, скриншотов, опубликованных в СМИ и интернете руководящих указаний о том, как сотрудники бюджетных учреждений были обязаны голосовать именно досрочно, и было понятно: семь дней голосование происходило для того, чтобы все эти бюллетени подменить.

Вот на все это горизбирком не реагировал, никаких нарушений не замечал, никакие факты якобы не подтверждались. Но проблема в том, что ровно так же вела себя и Центральная избирательная комиссия. Да, у петербургской оппозиции огромное количество претензий к горизбиркому, но такое же число претензий и к самому ЦИК: если сотрудники ЦИКа хотели поступить абсолютно честно, они бы сами бы для начала сложили свои полномочия, а потом уже требовали этого от петербургского горизбиркома.

Член избирательной комисии во время голосования по поправкам в Конституцию. Санкт-Петербург, 1 июля 2020 года. Фото: ЕРА

И теперь самое главное: если даже ЦИК добьется в добровольном или принудительном порядке роспуска петербургского горизбиркома, это мало на что повлияет, потому что при нынешнем принципе формирования комиссии одна ее половина назначается губернатором, а вторая — заксом, где преобладают единороссы.

Совершенно понятно, что контроль над горизбиркомом со стороны исполнительной власти и «Единой России» сохранится; кроме того, самую «грязную» работу из последних, горизбиркому порученных, она уже выполнила: она сформировала дополнительные территориальные избирательные комиссии, куда фактически не были допущены независимые члены комиссии, представленные оппозиционными партиями, зато туда попали люди, многократно уличенные в фальсификациях. Произойдет ли что-нибудь от замены шила на мыло — вопрос риторический.

— Закон о формировании избирательных комиссий написан таким образом, чтобы усиливать административный ресурс, — говорит член горизбиркома от партии «Яблоко» Ольга Покровская. — Губернатор города и Законодательное собрание назначают туда своих представителей, которые выполняют поставленные перед ними задачи, — на мой взгляд, абсолютно профессионально выполняют. Да, есть кандидаты, которых не могут не назначить, — это те, кого предложили политические партии и ЦИК. Но председатель комиссии был назначен именно по представлению Центризбиркома. И мне сложно представить, что в случае переформирования комиссии тот же ЦИК предложит в ее состав независимых людей. Во всяком случае, до сих пор он таких кандидатов не предлагал.

Впрочем, вопрос о судьбе нынешнего горизбиркома остается открытым.

Закон о гарантиях избирательных прав допускает роспуск избирательной комиссии в случае «невыполнения комиссией обязанности по назначению выборов, повлекшего за собой назначение выборов временной избирательной комиссией».

Но подпадает ли под эту статью ситуация с несостоявшимися выборами депутата закса? Горизбирком в свое время принял решение об их назначении, но дальше все избирательные действия были приостановлены из-за режима повышенной готовности, проще говоря — из-за ограничительных мер в связи с пандемией. Сроки и порядок их возобновления в законе не прописаны, но в любом случае никаких временных избирательных комиссий, которые восполнили бы упущение ГИКа, в Петербурге не создавали.

Прецедентов, когда избирательные комиссии расформировывались по решению суда, практически не было. Хотя, конечно, трудно предположить, что Памфилова выступает с резкими заявлениями, за которыми совсем ничего не последует. Так что, возможно, какие-то изменения в составе горизбиркома произойдут... Проблема лишь в том, что по существу это ничего не изменит. Тут как в старом анекдоте про водопроводчика — всю систему менять надо.