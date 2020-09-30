«90 минут подряд били по лицу сковородой»

В США состоялись первые теледебаты кандидатов на пост президента. В университетской клинике Кливленда (Огайо) полтора часа спорили демократ, бывший вице-президент США Джо Байден и республиканец, действующий президент США Дональд Трамп. Модерировал встречу журналист Fox News Крис Уоллес.

В ходе дискуссии Трамп и Байден регулярно переходили на личности и перебивали друг друга. Байден, после того, как действующий президент США вновь перебил его, прямо заявил: «Заткнись, чувак. Это так не по-президентски».

Уоллес старался сохранять контроль и задавал кандидатам вопросы о Верховном суде, экономике, пандемии коронавируса и многом другом. Впрочем, Уоллес сам неоднократно упрекал Трампа в игнорировании правил дебатов, на которые согласились обе стороны.

Байден называл своего соперника и «щенком Путина», и «худшим президентом в истории США», и «лжецом», и «клоуном». По словам демократа, Трамп «даже не может ему [президенту России Владимиру Путину] ничего сказать о вознаграждении за головы американских солдат». Речь идет о статье NYT, где утверждалось, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала деньги за убийство солдат армии США. Россия эту информацию отрицает, а Трамп назвал материал заказным.

Президент США выдвинул несколько обвинений в адрес соперника-демократа и его семьи. Он напомнил историю с сыном Байдена Хантером, упомянув, что тот «злоупотребляет наркотиками». В 2014–2019 годах Хантер Байден входил в состав частной украинской компании Burisma. В 2019 году эта история оказалась в центре внимания прессы — Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование против компании.

Представитель от демократов напомнил публике о пандемии коронавируса — по данным университета Джонса Хопкинса, США находятся на первом месте в мире по количеству заболевших (7,22 млн) и умерших (206 тыс). Байден обвинил Трампа в неумелом противодействии COVID-19 и заявил, что у президента не было никакого плана действий во время пандемии. «Еще в феврале он знал о том, насколько серьезен этот кризис, знал, что это смертельно опасная болезнь, но что он сделал?» — вопрошал кандидат от демократов.

Трамп в ответ заявил, что, если бы президентом был Байден, то жертв коронавируса было бы в несколько десятков раз больше. «Джо, ты никогда не смог бы выполнить ту работу, которую проделали мы», — заявил он.

Затронув тему коронавируса, Трамп также решил отстоять свое решение проводить крупные предвыборные митинги в условиях социального дистанцирования и пандемии: он заявил, что многие митинги проходят на улице и это считается более безопасным, чем проведение мероприятий в закрытых помещениях. «Люди хотят слышать, что я говорю», — сказал Трамп, добавив, что его хотят видеть больше, чем Байдена.

Президент также успел прокомментировать обвинения ряда СМИ в неуплате подоходного налога. «В один год я заплатил 38 миллионов долларов, в другой — 27 миллионов», — заявил он, отметив что предоставит свою налоговую декларацию, как только она будет готова.

Байден в ответ раскритиковал налоговую реформу 2017 года и заявил, что Трамп плохо управлял экономикой в течение всего срока.

«Да ладно, ты худший президент в Америке», — добавил Байден.

Трамп усомнился в умственных способностях соперника. «Ты употребил слово „умный“? Ты был худшим или одним из худших учеников. Никогда не употребляй при мне слово „умный“, Джо», — попросил действующий президент США.

«Он не может оставаться у власти, — ответил Байден. — Этого не произойдет».

Аналитики и исследователи сошлись на том, что оба кандидата выступили слабо. Некоторые назвали дебаты «худшими в истории».

«Это были абсолютно ужасные дебаты, в которых не было сделано абсолютно ничего, чтобы общество лучше узнало кандидатов и их планы на четыре года президентства. Без сомнения, это была худшая дискуссия, которую я когда-либо освещал за два десятилетия своей работы», — пишет обозреватель CNN Крис Циллицца.

Трампа критиковали за то, что он не говорил о программе на следующий срок: «Трамп совершил классическую ошибку действующего президента, перечислив достижения за первый президентский срок, но так и не сформулировав повестку дня на следующие четыре года», — выразила мнение аналитик CNN Сара Исгур.

Байден же, по мнению экспертов, плохо был готов к агрессии Трампа.

Аналитики не обошли стороной и модератора встречи Уоллеса: «Да благословит Бог модератора, который изо всех сил старался контролировать эти дебаты, хотя его 90 минут подряд били по лицу сковородой».

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Судя по опросам, в президентской гонке сейчас лидирует Байден. Трампу необходимо придумывать новые ходы, чтобы привлечь на свою сторону избирателей.

Байден опережает Трампа и в общенациональных исследованиях. Так, по данным Университета Монмутаза, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных избирателей, за Трампа — 44% (остальные или проголосуют за третьего кандидата, или затруднились с ответом). Опрос Harvard-Harris также указывает на лидерство Байдена с отрывом в 2%.

Следующая встреча двух кандидатов состоится через две недели, 15 октября в штате Юта. Выборы президента США запланированы на 3 ноября.